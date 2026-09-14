Radnikova velika šansa: Na vidiku kota tri

Pobeda nad Čukaričkim (3:1), pa remi sa Crvenom zvezdom (0:0), po čemu se Surduličani izdvajaju u odnosu na ostatak lige, jer su jedini to uspeli za sada, lansirali su tim Zorana Rendulića na sedmo mesto tabele. Sa velikom prilikom da večeras protiv Zemuna u Ubu (19.00) pobedom dođe do – treće pozicije.

Mozzart Bet Superliga ove sezone je strašno izjednačena, ako izuzmemo dva najbolja tima, Zvezdu i Vojvodinu, mada vidimo da i njima poneko stane na rep. Dve vezane pobede dižu u nebo, dva poraza spuštaju u ambis. Ali, Radnik svoje prilike strpljivo koristi, nekako iz senke gradi dobre rezultate i kao favorit večeras stiže na Ub na duel sa „fenjerašem“ prvenstva.

Zemun ima tek jedan osvojen bod, međutim, ovu utakmicu dočekuje sa novim trenerom, što uvek može da izazove šok efekat i buđenje ekipe, mobilizaciju svih snaga, pa često i da ekipa odigra iznad svojih mogućnosti.

„Iako je naš sledeći rival poslednji sa jednim bodom, neće nam biti lako. Tabela ne pokazuje pravi kvalitet povratnika u elitu. Zemunci su veoma organizovan tim, tako da moramo da budemo maksimalno ozbiljni i koncentrisani od prvog minuta ako želimo da nastavimo seriju uspešnih rezultata“, rekao je uoči meča David Stojanović, defanzivac Radnika.

MOZZART BET SUPERLIGA - DEVETO KOLO

petak

Železničar - Mačva 2:0 (0:0)

/Tošić 74, 86/

subota

Čukarički - Novi Pazar 1:1 (1:1)

/Ris-Doten 17 - Stanković 38 ag/

Radnički 1923 - Mladost 5:0 (3:0)

/Ba 6, Sise 10, Glavčić 45, Buhta 65, Živković 84/

nedelja

Radnički Niš - OFK Beograd Mozzart Bet 3:1 (1:0)

/Mustafa 7, Izderić 61, Šestjuk 80 - Penja 52 pen/

Partizan - Vojvodina 2:3 (0:2)

/Kojzek 68, 90+2 - Kolarević 17, 34, Milić ag 78/

IMT - Crvena zvezda 0:1 (0:1)

/Kostov 31/

ponedeljak

19.00: (3.35) Zemun (3.35) Radnik (2.20)

***Kvote su podložne promenama