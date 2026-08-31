Burnih 48 sati u Torinu: Pape Sar je Juventusov! Čeka se i Zirkze da pokrenu lavinu?

Sada se samo čeka da Sar stigne na preglede i tako zaseni Juventusov neuspeh u pregovorima sa Frankom Kesijem, koji je izabrao da se vrati u Atalantu i sa klubom iz Bergama potpiše trogodišnji ugovor po kome će zarađivati 4.500.000 evra godišnje, plus bonusi.

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Maltene identična ponuda Juventusa otišla je i na adresu Mančester junajteda za Džošuu Zirkzea, koji je već bio skoro pa dogovoren i ranije ovog leta, ali tada Stara dama nije mogla da povuče konkretan potez, jer nije znala šta će sa Džonatanom Dejvidom. Sada je on prihvatio da ode u Atletiko Madrid, koji nudi pozajmicu sa pravom otkupa, ali ne želi da mu isplaćuje celu platu. Nije još ništa dogovoreno između klubova.

Ali, ako Dejvid ode, otvoriće se prostor za Zirkzea, takođe po formuli 2.500.000 za pozajmicu, plus 30.000.000 za opcioni otkup. Zirkee je imao i ponudu Fjorentine, ali bi navodno radije u Torino.