Burnih 48 sati u Torinu: Pape Sar je Juventusov! Čeka se i Zirkze da pokrenu lavinu?
Vreme čitanja: 2min | pon. 31.08.26. | 10:18
U tom slučaju bi Džonatan Dejvid mogao u Atletiko, Hulijan Alvarez u Arsenal
Nekada su vedrili i oblačili evropskim fudbalom, sada su prinuđeni da čekaju i prvo vide šta će da urade Englezi. Mada se Juventus ovog leta dobro isprsio i sva je prilika da će prvi prelazni rok sezone završiti sa minusom značajno iznad 100.000.000 evra. Mada to navijače ne zanima posebno. Zanima ih ko će stići. A prvi na listi novih pojačanja sada je Pape Matar Sar, dok je Stara dama zagrizla i za Džošuu Zirkzea.
Vezista Totenhema je već završen. Tako što je Juve podigao ponudu. Sume se donekle razlikuju od izvora do izvora, ali torinski klub će Pevcima platiti oko 2.500.000 evra za jednogodišnju pozajmicu s obavezom otkupa za sve skupa 30.000.000 (računaći tu i taj novac za pozajmicu) ako izbori plasman u Ligu šampiona, a Sar odigra više od 50 odsto utakmica.
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Sada se samo čeka da Sar stigne na preglede i tako zaseni Juventusov neuspeh u pregovorima sa Frankom Kesijem, koji je izabrao da se vrati u Atalantu i sa klubom iz Bergama potpiše trogodišnji ugovor po kome će zarađivati 4.500.000 evra godišnje, plus bonusi.
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Maltene identična ponuda Juventusa otišla je i na adresu Mančester junajteda za Džošuu Zirkzea, koji je već bio skoro pa dogovoren i ranije ovog leta, ali tada Stara dama nije mogla da povuče konkretan potez, jer nije znala šta će sa Džonatanom Dejvidom. Sada je on prihvatio da ode u Atletiko Madrid, koji nudi pozajmicu sa pravom otkupa, ali ne želi da mu isplaćuje celu platu. Nije još ništa dogovoreno između klubova.
Ali, ako Dejvid ode, otvoriće se prostor za Zirkzea, takođe po formuli 2.500.000 za pozajmicu, plus 30.000.000 za opcioni otkup. Zirkee je imao i ponudu Fjorentine, ali bi navodno radije u Torino.
Juventus i dalje motri i na Njukaslovog Nika Voltemadea, pošto Atletiko nije hteo da mu u zamenu za Dejvida prosledi Aleksandera Serlota. U Madridu čak tvrde da eventualni dolazak Dejvida ne bi značio selidbu Hulijana Alvareza u Arsenal, nego samo da žele trojicu napadača, mada se u Londonu i dalje nadaju da će da znači baš to.
No, to i ne zanima Juventus. Oni samo hoće da reše svoje muke nastale posle odlaska Dušana Vlahovića. U Loisa Opendu ne veruju, iako su morali da daju 42.750.000 evra za otkup ugovora, pa su ga prosledili Lionu na pozajmicu vrednu 3.500.000 evra. Zato su istresli 41.200.000 evra za Randala Kolo Muanija, doveli još Kerima Alajbegovića, Džona Lukumija, Džefa Ehatora, Žeremija Bogu, Kamila Grabaru, Zekija Čelika, sve skupa potrošili 157.950.000 evra, ali niko još nije uveren da je to dovoljno za borbu za povratak na sam vrh. A, sve ispod toga se u Torinu ne računa kao dovoljno dobro.