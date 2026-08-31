Ugrešić objasnio zašto je “srpski Džud Belingem”: Imamo isti stil igre
Vreme čitanja: 2min | pon. 31.08.26. | 10:11
Doskorašnji vezista Partizana oduševljen posle prelaska u PAOK
Srpski fudbaler Ognjen Ugrešić zvanično je prešao iz Partizana u PAOK za 6.000.000 evra (još 1.500.000 čeka kroz bonuse), a 20-godišnjak iz Kikinde je u nedelju dao prvi intervju za klupski sajt. Tom prilikom je izneo prve utiske o Solunu i najavio šta navijači mogu da očekuju od njega.
Iako još uvek veoma mlad, Ugrešić već iza sebe ima 63 nastupa za prvi tim Partizana i jednu utakmicu u dresu A reprezentacije Srbije. Zato, očekivanja Grka opravdano su velika.
“Zadovoljstvo je biti član ovako velikog kluba. Srećan sam, jer moja želja je bila da dođem ovde, u ovaj grad. Jedva čekam da zaigram na ovom stadionu, da iskusim podršku navijača”, rekao je Ugrešić, a zatim apostrofirao i dobro poznatu vezu između PAOK-a i Partizana:
“Mi smo crno-bela porodica. Mi smo bratski klubovi, naši navijači su braća. Znam šta to znači. Imao sam i druge opcije, ali odabrao sam PAOK jer volim ove crno-bele boje, atmosferu i ove ljude”.
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Saigrač u Solunu biće mu Andrija Živković, takođe bivši igrač Partizana koji je godinama već član PAOK-a i nosi kapitensku traku.
“Naravno da poznajem Andriju, igrali smo nekoliko puta zajedno za reprezentaciju. Takođe, kada sam bio dete Andrija je igrao za Partizan i ja sam ga gledao sa tribina. Takođe poznajem Šerifa Endijaja, bili smo rivali dok je igrao za Crvenu zvezdu”.
18.30: (5,80) Levadijakos (3,80) Panatinaikos (1,62)
Potom, objasnio je Ugrešić navijačima na kojoj poziciji najviše voli da igra.
“Moja najdraža pozicija je mesto defanzivnog veziste. Najvažnije mi je da napadam prostor između linija. Mogu da pretrčim mnogo”.
Primetili su Grci jednu zanimljivu stvar, da se u javnosti za Ugrešića provlačio nadimak “srpski Džud Belingem”. Zato su ga pitali za to.
“Možda sam taj nadimak dobio zato što imamo isti stil igre. Trčim mnogo, igram na obe strane, od šesnaesterca do šesnaesterca. Znam da se branim, da dajem golove. Ofanzivno moj fudbalski idol je Kristijano Ronaldo, ali od vezista Džud Belingem”.
I na kraju, o ciljevima za narednu sezonu...
“Hoćemo da osvojimo titulu i kup. Lični cilj mi je da se što brže adaptiram na Grčku i PAOK, da postignem što više golova i zabeležim što više asistencija. Srećan sam što sam ovde, jedva čekam da zaigram i ostavim sve što imam na terenu”, obećao je Ugrešić.
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GRČKA 1 - 2. KOLO
Subota
Volos – Iraklis 1:1 (0:1)
Panetolikos – Kalamata 2:0 (1:0)
Nedelja
Aris – OFI 2:1 (1:0)
Atromitos – PAOK 1:2 (1:1)
Asteras – Olimpijakos 0:1 (0:1)
Kifisija – AEK 1:1 (0:0)
Ponedeljak
18.30: (5,80) Levadijakos (3,80) Panatinaikos (1,62)
***Kvote su podložne promenama