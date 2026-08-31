Ugrešić objasnio zašto je “srpski Džud Belingem”: Imamo isti stil igre

Saigrač u Solunu biće mu Andrija Živković, takođe bivši igrač Partizana koji je godinama već član PAOK-a i nosi kapitensku traku.

“Naravno da poznajem Andriju, igrali smo nekoliko puta zajedno za reprezentaciju. Takođe, kada sam bio dete Andrija je igrao za Partizan i ja sam ga gledao sa tribina. Takođe poznajem Šerifa Endijaja, bili smo rivali dok je igrao za Crvenu zvezdu”.

18.30: (5,80) Levadijakos (3,80) Panatinaikos (1,62)

Potom, objasnio je Ugrešić navijačima na kojoj poziciji najviše voli da igra.

“Moja najdraža pozicija je mesto defanzivnog veziste. Najvažnije mi je da napadam prostor između linija. Mogu da pretrčim mnogo”.

Primetili su Grci jednu zanimljivu stvar, da se u javnosti za Ugrešića provlačio nadimak “srpski Džud Belingem”. Zato su ga pitali za to.

“Možda sam taj nadimak dobio zato što imamo isti stil igre. Trčim mnogo, igram na obe strane, od šesnaesterca do šesnaesterca. Znam da se branim, da dajem golove. Ofanzivno moj fudbalski idol je Kristijano Ronaldo, ali od vezista Džud Belingem”.

I na kraju, o ciljevima za narednu sezonu...

“Hoćemo da osvojimo titulu i kup. Lični cilj mi je da se što brže adaptiram na Grčku i PAOK, da postignem što više golova i zabeležim što više asistencija. Srećan sam što sam ovde, jedva čekam da zaigram i ostavim sve što imam na terenu”, obećao je Ugrešić.

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GRČKA 1 - 2. KOLO

Subota

Volos – Iraklis 1:1 (0:1)

Panetolikos – Kalamata 2:0 (1:0)

Nedelja

Aris – OFI 2:1 (1:0)

Atromitos – PAOK 1:2 (1:1)

Asteras – Olimpijakos 0:1 (0:1)

Kifisija – AEK 1:1 (0:0)

Ponedeljak

18.30: (5,80) Levadijakos (3,80) Panatinaikos (1,62)

***Kvote su podložne promenama