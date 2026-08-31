Trebalo bi da je to - to: Lazara Jovanovića samo lekarski pregledi dele od Udinezea
Vreme čitanja: 2min | pon. 31.08.26. | 10:27
Mladi ofanzivac će uskoro potpisati višegodišnji ugovor sa klubom iz Udina
Jednostavno, nije moglo dalje. Nije Štutgart više računao na Lazara Jovanovića, a ni mladi Srbin više nije mogao da čeka da mu se pruži šansa. Na prvu je ličilo da će Lazar otići negde na pozajmicu kako bi skupljao minute, ali se na kraju desio obrt i dogovoren je trajni transfer u Udineze sa 6.500.000 evra fiksno uz dodatnih 1.500.000 kroz bonuse.
Na kraju idealna solucija za sve, Štutgart je povratio investiciju, Udineze dobio mladog igrača da ga izbrusi, a Jovanović mogućnost da ima mnogo veću minutažu. U ovom trenutku, samo lekarski pregledi dele sina Milana Jovanovića od dolaska na Friuli. Čim njih završi, uslediće potpis višegodišnjeg ugovora.
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Jovanović će imati prilike da bude u rukama Koste Runjaića, srpskog trenera koji u prethodne dve sezone pravi vrlo dobre rezultate sa Udinezeom, a na sve to je uspeo da afirmiše neke igrače poput Artura Ate (otišao u Fiorentinu za 25.000.000 evra), Lorenca Luke (Napoli ga platio 26.000.000) i Jake Bijola (Lids ga doveo za 18.000.000), oživeo je karijeru Nikola Zaniola, a sad će imati zadatak da probudi mladog Srbina.
Udineze je ovog leta želeo Jovana Miloševića, čak su bili blizu da ga preotmu od Brage, ali je nekadašnji napadač Partizana ipak završio u Portugalu. Kad već nisu mogli do Jovana, uspeli su da se dokopaju Lazara. Zamišljaju ga kao projekat, što znači da će se sa njim polako raditi. Jovanović je prethodne sezone odigrao samo 124 minuta i u Udinama ne bi trebalo da ima toliko problema da se izbori za veći prostor.