Trebalo bi da je to - to: Lazara Jovanovića samo lekarski pregledi dele od Udinezea

Jednostavno, nije moglo dalje. Nije Štutgart više računao na Lazara Jovanovića, a ni mladi Srbin više nije mogao da čeka da mu se pruži šansa. Na prvu je ličilo da će Lazar otići negde na pozajmicu kako bi skupljao minute, ali se na kraju desio obrt i dogovoren je trajni transfer u Udineze sa 6.500.000 evra fiksno uz dodatnih 1.500.000 kroz bonuse.

Na kraju idealna solucija za sve, Štutgart je povratio investiciju, Udineze dobio mladog igrača da ga izbrusi, a Jovanović mogućnost da ima mnogo veću minutažu. U ovom trenutku, samo lekarski pregledi dele sina Milana Jovanovića od dolaska na Friuli. Čim njih završi, uslediće potpis višegodišnjeg ugovora.