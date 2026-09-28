LUDI TIKET, ponedeljak, 152.463 dinara: Kraljicom igara do kraljevskog dobitka!

Zamislite scenu: nedelja po podne, opuštanje uz Mozzart bet aplikaciju i samo tri košarkaška para koja većinu igrača teraju na korak nazad – ali ne i majstora koji je sastavio ovaj ludi onlajn tiket! Sa ulogom od 3.981 dinara i monstruoznom ukupnom kvotom 38,29, lansiran je tiket koji je prkosio svakoj logici domaćeg terena. Par klikova na ekranu pretvorilo se u čistu sportsku magiju kada je zeleni status "dobitan" doneo brutalnu isplatu od čak 152.463 dinara!

Analiza mečeva pokazuje koliko je svaka odluka bila rizična, ali savršeno proračunata. Prvi pogođen par bio je italijanski duel Maxima Roma - Napoli Basket, gde je tipovana pobeda (2-2) na Napoli uz kvotu 2.95, što je glatko prošlo rezultatom 67:85. Pravo ludilo i stub celog tiketa bila je utakmica Jonava - UMF Tindastol iz Evropske Severne lige. Odigrati čistu dvojku na Islanđane u gostima protiv litvanske ekipe na kvotu 4,40 graniči se sa naučnom fantastikom, ali Tindastol je slavio sa 67:74 i zapalio ovaj tiket. Na kraju, sudbinu je zapečatio još jedan italijanski meč, Uranija - Sasari, gde je ponovo uhvaćen prelaz 2-2 na goste uz kvotu 2,95 (konačan rezultat 66:68).