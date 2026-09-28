Rezzime jučerašnjag dana (nedelja): I Panceri su bili izdajice

ZAOKRUŽENO

NORVEŠKA - PORTUGALIJA (tip GG, kvota 1,45) – rezultat 1:2

Nakon što su u prvom kolu uz dosta muke minimalnim rezultatom savladali Vels, Portugalci su večeras pregrmeli najteže gostovanje u grupnoj fazi, vrativši se iz Norveške sa celim plenom - 2:1 (1:0). Sa tri boda koje im je poklonio golman domaće reprezentacije Orjan Niland...

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MALTA - LIHTENŠTAJN (tip 1, kvota 1,25) – rezultat 2:0

Malta je opravdala ulogu favorita i pred svojim navijačima savladala Lihtenštajn sa 2:0 u prijateljskoj utakmici. Domaćin je većim delom meča kontrolisao dešavanja na terenu, a sa po jednim pogotkom u oba poluvremena stigao je do sigurne pobede.

CA ATLANTA - AGROPEKUARIO (tip 1, kvota 2,00) – rezultat 1:0

Atlanta je na svom terenu savladala Agropekuario sa 1:0 u meču argentinske Primere Nasional. Domaćin je do jedinog gola stigao još u prvom poluvremenu, a minimalnu prednost uspeo je da sačuva do samog kraja i upiše važna tri boda.

KONCEPCION - KURIKO UNIDO (tip 1, kvota 1,30) – rezultat 2:0



Koncepcion je bez većih problema savladao Kuriko Unido sa 2:0 i tako potvrdio plasman u četvrtfinale Kupa Čilea. Domaćin je posle ubedljivih 4:0 iz prvog meča mirno priveo dvomeč kraju i sa ukupnih 6:0 prošao među osam najboljih.

CRB – KULABA (tip 1, kvota 2,00) – rezultat 3:0

Rutinski je domaćin stigao do celog plena protiv nemoćne Kulabe. Na poluvreme je otišao sa minimalnom prednošću, a u nastavku je potpuno kontrolisao dešavanja na terenu i sa još dva gola potvrdio zasluženu pobedu. Tokom gotovo cele utakmice delovalo je kao da na terenu postoji samo jedan tim.

RASING - BOKA JUNIORS (tip 2 , kvota 1,90) - rezultat 2:3

Gubila je Boka 2:0 i to do 70. minuta, a onda je usledio vratromet. Najpopularniji argentinski klub uspeo je u finišu meča da postigne tri gola i u potpunosti preokrene rezultat. Het-trik postigao je Ener Valensija, a gol za pobedu u petom minutu nadoknade.

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PRECRTANO

NORVEŠKA – PORTUGALIJA (tip 1, kvota 2,30) – rezultat 1:2

Portugal je iz Osla odneo sva tri boda, pošto je u jednom od derbija kola Lige nacija savladao Norvešku sa 2:1. Domaćin je pružio ozbiljan otpor aktuelnom šampionu takmičenja, ali su Portugalci još jednom pokazali kvalitet u ključnim momentima i stigli do druge pobede na startu nove sezone.

NEMAČKA - GRČKA (tip 1, kvota 1,47) – rezultat 0:1

Pucajte, ja ću i dalje da držim čas! Možda je daleko od zenita karijere, verovatno to nije onaj isti trener koji jer sa APOEL-om linio čuda. Ali je i dalje sposoban da pravi velike stvari. Pobedila je Grčka, pod komandom iskusnog srpskog stratega, Englesku na Vembliju da bi ove večeri posle 56 godina skinula kletvu i slavili protiv Nemačke (1:0). Ima do toga što se pojavila nova generacija zlatnih grčkih dečaka, ali ima nešto i do Ivana Jovanovića.

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JORDAN - SIRIJA (tip 1, kvota 1,40) – rezultat 1:1

Jordan i Sirija remizirali su 1:1 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Amanu, u sklopu priprema dve selekcije za predstojeći Kup Azije. Domaćin je poveo u 38. minutu, dok je Siriji izjednačenje početkom drugog poluvremena doneo Kan Mustafa.

ATL. MITRE – SAN TELMO (tip 1, kvota 1,85) – rezultat 0:2

Mitre nije opravdao ulogu favorita protiv San Telma. Gosti su do prednosti stigli već u prvih pola sata, a pitanje pobednika rešili su u 90. minutu drugim golom. Domaćin je tako posle novog poraza ostao na samo bod iznad zone ispadanja.