MOZZART ANALIZZA: Sistem je scenario, ali i dalje moraš da imaš glumce da ga odigraju

IGRA BEZ LOPTE

Na prvi pogled Srbija je izašla u pomalo neobičnoj postavi, bez klasičnog levog krila. Međutim, mnogo važnije od početne formacije bilo je kako se tim ponašao u različitim fazama igre. U modernom fudbalu razlika između napadačke i defanzivne strukture često je ogromna. Ekipa se može braniti u jednoj, a napadati u potpuno drugoj formaciji.

Protiv Grčke Srbija je bez lopte uglavnom branila sa četvoricom pozadi, da bi u posedu prelazila na trojicu u poslednjoj liniji. Protiv Holandije Veljko Paunović je promenio upravo taj mehanizam. Ovoga puta ekipa je najveći deo utakmice bez lopte provodila u formaciji 5-4-1, uz povremeni prelazak u uži 5-2-3 kada bi izašla u nešto viši presing. Tek po osvojenoj lopti dolazilo je do transformacije u drugačiju napadačku strukturu.

Prva velika razlika bila je na desnoj strani odbrane. Za razliku od meča protiv Grčke, Srbija je ovoga puta imala prirodnog desnog beka Kostu Nedeljkovića na poziciji desnog beka, umesto štopera koji je branio taj prostor (Nikola Simić). Protiv brzih i direktnih krila takav profil igrača pravi ogromnu razliku. Potreban vam je neko ko može da odgovori tim zahtevima u otvorenom prostoru. Nedeljković je u jednoj situaciji izgubio korak sa svojim čuvarem, ali je tokom većeg dela utakmice uspevao da zatvori svoju stranu i održi stabilnost poslednje linije.

Ispred odbrane tandem Aleksandar Stanković – Saša Lukić delovao je daleko kompatibilnije i defanzivno uravnoteženije od tandema Nemanja Maksimović – Sergej Milinković Savić protiv Grčke. Jedan donosi energiju i pokriva veliki prostor, drugi kvalitet u organizaciji igre iz nižih zona, ali obojica mogu da iznesu fizički intenzitet ovakvog nivoa.

IGRA SA LOPTOM

U posedu je Paunović pokazao nekoliko zanimljivih mehanizama. Jedan od njih bio je oslobađanje Strahinje Pavlovića.

Njegove najveće vrline nikada nisu bile isključivo defanzivne. Pavlović je štoper koji voli da nosi loptu i napada prostor ispred sebe. Zato je Srbija u pojedinim fazama spuštala Stankovića ili Nedeljkovića u poslednju liniju, formirajući trojicu pozadi bez Pavlovića. Tako su Srđan Babić, Nemanja Gudelj i jedan od pomenute dvojice činili poslednju liniju, dok je Lukić ostajao ispred njih kao dodatno osiguranje. Pavlović je za to vreme dobijao slobodu da izađe više i iskoristi svoju progresiju sa loptom. Nije svaki izlazak doneo konkretnu opasnost, ali je ideja nekoliko puta jasno pokazala svoj potencijal.

To nije bila jedina uloga koja je bolje odgovarala profilu igrača.

Pošto su Stanković i Lukić preuzeli odgovornost ispred poslednje linije, Sergej Milinković Savić dobio je znatno slobodniju ulogu između linija. Manje je energije trošio na zaštitu centralnog prostora i defanzivne zadatke, a više je mogao da učestvuje u tranziciji nakon osvajanja lopte. Upravo iz tih situacija Srbija je nekoliko puta ozbiljno zapretila, koristeći Sergejevu sposobnost da jednim progresivnim dodavanjem izbaci saigrače u prostor. Aleksa Terzić je upravo na toj strani napadao dubinu, iako se može raspravljati koliko je uspeo da izvuče iz tih situacija. Mehanizam je, međutim, postojao.

Sličan princip viđen je i na desnoj strani. Andrija Živković je često ulazio u poluprostor, ostavljajući Nedeljkoviću prostor za preklapanja i širinu, ali znatno ređe nego na levoj strani.

Iako je Holandija bila bolji tim, a i dalje postoji mnogo prostora za napredak, jedan pozitivan trend teško je osporiti.

Protiv Grčke i Holandije Srbija je kreirala po četiri velike prilike i ukupno 2,83 očekivana gola (1,41 xG protiv Holandije, 1,42 protiv Grčke). Za poređenje, u prethodnoj Ligi nacija prosečno je stvarala 1,6 velikih prilika po utakmici, na Evropskom prvenstvu svega jednu, dok je u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo taj broj iznosio 2,4. Ipak, treba istaći da su u tom ciklusu nosioci te statistike bile utakmice protiv autsajdera poput Letonije i Andore. Po utakmicama kod Dragana Stojkovića Piksija, barem onim poslednjim, to je izgledalo ovako: Engleska - 0,02, Albanija - 0,35, Austrija - 0,25, Danska - 0,48, Španija - 0,56...

Uzorak je i dalje mali i prerano je donositi konačne zaključke. Ipak, ako se u obzir uzme kvalitet protivnika, teško je ignorisati da Srbija u poslednja dva meča stvara više kvalitetnih prilika nego što je to bio slučaj u prethodnim ciklusima.

KVALITET IGRAČA I ODABIR PROFILA