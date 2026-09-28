Insajder Motli i prilika za iskupljenje i osvetu

Vreme čitanja: 4min | pon. 28.09.26. | 08:33
Američki centar protiv bivšeg tima, može da ubije dve muve jednim udarcem
Nije dobro krenula nova evroligaška sezona po Džonatana Motlija. Blago rečeno. Američki centar imao je velikih problema protiv Žalgirisa, posebno kada je na oba kraja parketa morao da se nameće sa stamenim veteranom Jonasom Valančijunasom, i em što nije položio očni test, nego je statistički umalo ispisao istoriju Evrolige, u negativnom smislu. Srećom po njega je Luka Žorić pre 13 godina imao indeks korisnosti -14, jedan više u minusu od centra Crvene zvezde, inače bi njegov debi u crveno-belom dresu ostao upamćen kao najlošija partija u istoriji elitnog takmičenja, od kada se kategorija PIR računa.
Jeste bilo bolno gledati košarkaša iz Hjustona na parketu Beogradske arene i kasnije u papir sa statističkim podacima sa te utakmice (1/4 za dva, 0/3 za tri, šest izgubljenih lopti, pet ličnih grešaka), ali ne da sezona nije gotova, nego je tek prva utakmica. Neće sada Motli da razduži dres i patike odloži u komodu, nego će opet biti startni centar ekipe Ibona Navara i imaće odmah savršenu priliku za iskupljenje – a i za takoreći osvetu. O slučaju Džonatana Motlija pričali smo i u novoj epizodi podkasta "4x10".
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Motivacije kod bivšeg studenta Univerziteta Bejlor ne manjka. I sam je nekoliko puta istakao da je u neku ruku bio 'zarobljen' u Hapoelu iz Tel Aviva, gde jednostavno nije dobijao previše minuta, kao ni ulogu koju (misli da) zaslužuje jer sebe smatra jednim od najboljih centara u Evroligi. Dolazak u Crvenu zvezdu pre svega bio je veliki korak za njega u tom smislu, jer nije došao samo da odradi ugovor već mu se igra kao nekada kada je morao da se dokazuje.
20.00: (1,90) Crvena zvezda (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,10)
Pa može se i to reći – možda 206 centimetara visoki košarkaš mora opet da se dokazuje. Možda je to malo i preterano jer je pre nešto više od godinu dana bio MVP finala Evrokupa, ali kako je i sam rekao u nedavnom intervjuu za "Sportklub": "Želim ponovo da ostavim trag u igri koliko god mogu i da se vratim u sam vrh". Mislio na činjenicu da su ga nekada zaista svi videli kao jednog od najboljih centara u Evropi.
Zna se da u današnjoj Evroligi nema nešto previše vremena za čekanje nekog igrača, dok se navikne, dok se uigra, pogotovo ako je planiran kao starter i jedan od najvažnijih igrača ekipe. Ima "milion" primera u raznim ekipama, kako se sve brzo menja. Upravo naredni rival Crvene zvezde već posle nekoliko utakmica nije zadovoljan Judžinom Džermanom i hoće da ga otpusti, dok mu uveliko traži zamenu. Takvo je sada elitno takmičenje i tako radi veliki broj ekipa.
Tvoj tim povede 16 razlike - tip ti je odmah dobitan
Međutim, niti imaju svi luksuz da tako menjaju i generalno razmišljaju, niti stvarno nekada ima potrebe za tim. Ponavljamo se, jasno je da se od Motlija očekivalo da odmah upadne i pravi razliku, bude jedan od ključnih igrača i donosi mnogo toga, nažalost po njega i Crvenu zvezdu imao je taj neslavan debi, koji je beogradsku ekipu i koštao poraza jer još nešto malo nedostaje Amerikancu da se pronađe u ovom sistemu Ibona Navara. Da nađe svoje mesto, svoj ritam i donosi prave odluke.
Nije ni isti sistem kao što je bio kod Dimitrisa Itudisa, koji je malo sporiji, staromodniji, duži napadi, više akcija, više traženja mismeča, nacrtano unapred po šablonu kakav ima grčki trener i tako dalje i tako dalje. Kod Španca se igra slobodnije, više se trči, više se šutira. Pitao je i sam trener Crvene zvezde – ko može da se uigra sa 11 treninga i nekoliko pripremnih utakmica? Isto je rekao i Željko Obradović posle poraza u polufinalu Superkupa Grčke od PAOK-a.
E sad, ono ključno. Neka je ta jedna utakmica protiv Žalgirisa bila i probni period, kao kada kupujete neki program pa možete da ga isprobate nedelju dana pre nego platite punu cenu i neka svi ti indeksi u minusu, promašaji, izgubljene lopte, faulovi i loše odluke odu u fioku.
Dolazi prava prilika za iskupljenje protiv bivšeg tima, kluba u kojem je bio nezadovoljan, zato što mu, on veruje, nije dao priliku da pokaže da je jedan od najboljih centara u Evroligi.. Savršen momenat za "bounce back" kako to kod njega u Teksasu vole da kažu, taman da izvuče maksimum te motivacije i želje, koja još nije izašla iz njega.
A taman može da bude i Zvezdin insajder za ovu utakmicu. Zna sistem Dimitrisa Itudisa, zna bivše saigrače sa kojima je delio parket prošle, sa nekima i pre dve sezone, ima i te kako da pomogne u pripremi utakmice. Gde su slabi, šta može da se napadne, da pročita i tokom meča šta se igra, i tako dalje...
Za insajdera savršena šansa za dve stvari – iskupljenje i osvetu.
EVROLIGA, 2. kolo
UTORAK
18.00 (1,45) Dubai (16,0) Barselona (3,20)
19.00 (2,25) Žalgiris (15,0) Olimpijakos (1,80)
19.00 (1,90) Efes (15,0) Real Madrid (2,10)
19.45 (1,17) Fenerbahče (20,0) Bajern (6,00)
20.00 (1,90) Crvena zvezda (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,10)
20.30 (1,35) Olimpija Milano (16,0) Virtus Bolonja (3,70)
20.30 (1,30) Valensija (17,0) Baskonija (4,10)
20.45 (1,70) Pariz (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,40)
SREDA
20.05 (1,50) Makabi Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (3,00)
20.15 (1,10) Panatinaikos (23,0) Asvel (8,00)