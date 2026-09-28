Insajder Motli i prilika za iskupljenje i osvetu

Jeste bilo bolno gledati košarkaša iz Hjustona na parketu Beogradske arene i kasnije u papir sa statističkim podacima sa te utakmice (1/4 za dva, 0/3 za tri, šest izgubljenih lopti, pet ličnih grešaka), ali ne da sezona nije gotova, nego je tek prva utakmica. Neće sada Motli da razduži dres i patike odloži u komodu, nego će opet biti startni centar ekipe Ibona Navara i imaće odmah savršenu priliku za iskupljenje – a i za takoreći osvetu. O slučaju Džonatana Motlija pričali smo i u novoj epizodi podkasta "4x10" .

Nije dobro krenula nova evroligaška sezona po Džonatana Motlija . Blago rečeno. Američki centar imao je velikih problema protiv Žalgirisa, posebno kada je na oba kraja parketa morao da se nameće sa stamenim veteranom Jonasom Valančijunasom , i em što nije položio očni test, nego je statistički umalo ispisao istoriju Evrolige, u negativnom smislu . Srećom po njega je Luka Žorić pre 13 godina imao indeks korisnosti -14, jedan više u minusu od centra Crvene zvezde, inače bi njegov debi u crveno-belom dresu ostao upamćen kao najlošija partija u istoriji elitnog takmičenja, od kada se kategorija PIR računa.

Motivacije kod bivšeg studenta Univerziteta Bejlor ne manjka. I sam je nekoliko puta istakao da je u neku ruku bio 'zarobljen' u Hapoelu iz Tel Aviva, gde jednostavno nije dobijao previše minuta, kao ni ulogu koju (misli da) zaslužuje jer sebe smatra jednim od najboljih centara u Evroligi. Dolazak u Crvenu zvezdu pre svega bio je veliki korak za njega u tom smislu, jer nije došao samo da odradi ugovor već mu se igra kao nekada kada je morao da se dokazuje. 20.00: (1,90) Crvena zvezda (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,10) Pa može se i to reći – možda 206 centimetara visoki košarkaš mora opet da se dokazuje. Možda je to malo i preterano jer je pre nešto više od godinu dana bio MVP finala Evrokupa, ali kako je i sam rekao u nedavnom intervjuu za "Sportklub": "Želim ponovo da ostavim trag u igri koliko god mogu i da se vratim u sam vrh". Mislio na činjenicu da su ga nekada zaista svi videli kao jednog od najboljih centara u Evropi.