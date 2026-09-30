LUDI TIKET (-), sreda, 1.034.167 dinara: Od Bugara vajde nema
Vreme čitanja: 2min | sre. 30.09.26. | 08:44
Šapčanin će dugo pamtiti nulu iz Plovdiva, dok umesto miliona, krcka utešnih 30.000 dinara
Kakav tiket i kakva neverovatna sportska priča stiže nam pravo sa uplatno-isplatnog mesta Šabac 3.1! Jedan strastveni igrač Mozzart kladionice sastavio je maestralan tiket sa osam parova, ciljajući astronomsku ukupnu kvotu od čak 3.133,84. Sa uloženih skromnih 300 dinara, potencijalni dobitak iznosio je neverovatnih 1.034.167 dinara. Igrač je pokazao vrhunsko poznavanje fudbalskih prilika širom planete, uspešno prognoziravši ishode od engleskih nižih liga, preko švajcarskih i afričkih terena, pa sve do Gulf Kupa. Redom su se ređali prolazi i potvrđivali majstorstvo: Alfreton, Oman, Hitčin, Šo De Fon, Benin, Ketering i Vimborn doneli su željene rezultate, a s njima i radost.
Međutim, fudbal je još jednom dokazao zašto je najnepredvidljivija sporedna stvar na svetu, a tragičar večeri postala je reprezentacija Bugarske. U okviru Lige nacija, na meču Bugarska – Estonija, ovaj Šapčanin je odigrao hrabru i visoku kvotu 2,85 na tip „1-1“. Na opšte zaprepašćenje, utakmica je završena najnepopularnijim rezultatom – 0:0, čime je srušen san o milionskom dobitku. Kada vas samo jedan par i to u ranoj fazi meča deli od statusa milionera, to je momenat u kojem većina igrača hvata glavu u očaju.
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Ali, ovde na scenu stupa čuveni Mozzartov benefit NAPLATI PROMAŠAJ! Iako je tiket pao, zahvaljujući ovom sjajnom pravilu koje ceni znanje i visoke kvote, igrač iz Šapca nije ostao praznih ruku. Kako je proizvod pogođenih kvota na sedam preostalih parova i dalje bio izuzetno visok, aktivirao se benefit koji je ovom igraču obezbedio utešnu, ali itekako vrednu isplatu od 30.000 dinara. Bugari jesu zakazali, ali je Mozzart pokazao da vernost i hrabre prognoze uvek nađu put do finansijske satisfakcije.
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