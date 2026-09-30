Najava dana (sreda, 30. septembar): Evroliga uz Panatinaikos, nešto fudbala i Evrokup

RUMUNIJA M21 – FINSKA M21, 18.00

(Fudbal, kvalifikacije za EP M21)

Rumunija M21 i Finska M21 vode direktnu bitku za drugo mesto u grupi A kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Finci trenutno drže prednost sa 19 bodova, dok Rumuni zaostaju i imaju 16 bodova. Prethodni međusobni duel pripao je skandinavskoj selekciji koja je na svom terenu slavila sa ubedljivih 2:0. S obzirom na to da je ovo ključan meč u borbi za plasman, očekuje se velika borba na stadionu Eugen Popesku, gde domaćini moraju da idu na sve ili ništa.

ROMA Ž. – BARSELONA Ž, 18.45

(Fudbal, Liga šampiona, žene)

Aktuelne šampionke Evrope iz Katalonije započele su odbranu titule ubedljivim trijumfom (5:2), dok je italijanski predstavnik u prvom kolu odigrao meč bez golova protiv Levena. Barselona je dobila sva tri dosadašnja međusobna okršaja, uključujući i dominantnu pobedu od 4:0 prošle sezone. Zbog ogromne razlike u klasi, gošće na megdan u Rim ponovo stižu kao apsolutne favoritkinje za osvajanje nova tri boda.

BENFIKA Ž. – BAJERN Ž, 21.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga šampiona, žene)

Benfika u ovaj susret ulazi s visokim samopouzdanjem nakon gostujuće pobede nad Juventusom od 2:1. Bajern je na svom terenu odigrao neriješeno 2:2 protiv Mančester Sitija. Iako Bavarke imaju tri pobede u četiri međusobna susreta, sjajna domaća forma lisabonskog sastava najavljuje tvrdu utakmicu.

OLIMPIK LION Ž. – ČELSI Ž, 21.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga šampiona, žene)

U derbiju drugog kola Lige šampiona, Lion i Čelsi traže novu pobedu nakon uspešnog starta. Francuski tim je na premijeri ubedljivo savladao Servet sa 8:0, dok su Engleskinje minimalnim rezultatom nadigrale Austriju iz Beča. Iako su gošće u sjajnoj formi, višestruki šampion Evrope na svom terenu ima ulogu blagog favorita.

MAKABI T.A. – BEŠIKTAŠ, 20.05 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Makabi i Bešiktaš igraju utakmicu drugog kola Evrolige, a domaćin je ponovo prinuđen da rivala dočeka na neutralnom terenu u Beogradu. Oba kluba su sezonu otvorila porazima, pa im je ovaj meč idealna prilika za popravni ispit i prvu pobedu u elitnom društvu. Tradicija je potpuno na strani tima iz Tel Aviva. Iako turski sastav ima visoke ambicije, ponos Izraela važi za blagog favorita na beogradskom parketu.

PANATINAIKOS – LION, 20.15 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Panatinaikos pred svojim navijačima u Atini želi novu evropsku pobedu, nakon što je na premijeri sezone rutinski nadigrao Pariz. Sa druge strane, Asvel u goste stiže sa tradicijom koja mu nikako ne ide u prilog, pošto je grčki velikan vezao čak devet uzastopnih trijumfa u međusobnim duelima. Izabranici Željka Obradovića imaju daleko moćniji sastav, zbog čega na domaćem terenu nose ulogu apsolutnog favorita.

SAN PABLO BURGOS – CEDEVITA, 20.30

(Košarka, Evrokup)

Španski predstavnik debituje u ovom takmičenju i oslanjaće se na prednost domaćeg terena. Sa druge strane, Cedevita Olimpija u novu sezonu ulazi sa željom da nadmaši prošlosezonski plasman u četvrtfinale, predvođena iskusnim Jakom Blažičem.

ŠLONSK VORCLAV – BUDUĆNOST, 19.00

(Košarka, Evrokup)

Šlonsk Vroclav i podgorička Budućnost otvaraju novu sezonu Evrokupa duelom u poljskoj dvorani “Orbita“. Crnogorski šampion ulazi u ovo takmičenje sa značajno povećanim budžetom i ambicijama da napravi iskorak u Evropi, a tim je tokom leta zadržao kostur ekipe i doveo proverena pojačanja. Poljskom predstavniku tradicija im ne ide u prilog jer su izgubili sva četiri prethodna međusobna okršaja od Podgoričana u ovom takmičenju.

LIJETKABELIS – BOSNA, 18.30

(Košarka, Evrokup)

Lijetkabelis predvođen Nenadom Čankom i pojačanjem Ognjenom Jaramazom započinje Evrokup na svom terenu. Sa druge strane, Bosna se vraća na veliku evropsku scenu. S obzirom na to da je ovo prvo kolo i istorijski prvi međusobni duel ovih ekipa, litvanski sastav u „Kalnapilio areni“ ima ulogu izrazitog favorita.



