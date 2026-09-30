Vlasnici lopte i Zlatna lopta koji iznova i iznova teraju svet da im se divi

Još jednom je Lamin Jamal demonstrirao vanserijski talenat koji poseduje i naterao svet da mu se pokloni. Vrhunac bi mogao da bude 26. oktobra u Londonu, kada se održava dodela Zlatne lopte, ali čak i da ne dobije to priznanje sada, jasno je da će jako brzo. I ne samo jednom.

Iako se kao prvi favorit izdvaja Hari Kejn, posle sinoćnjeg flamenka u Andaluziji (gde je čuveni ples i nastao) šanse Jamalu značajno su skočile. Mladi krilni napadač jednostavno ispunjava sve kriterijume: ima i trofeje i opšti utisak. Ukazali su na to (ponovo) BBC, A Bola, Bild, RMC Sport i razni drugi svetski mediji posle utakmice Španija - Hrvatska. Problem bi, međutim, moglo da predstavlja to što je glasanje završeno u ponedeljak, mada ako je nekome trebalo još jedno Jamalovo sjajno izdanje da bi prelomio, pitanje da li je taj i zaslužio da bude u žiriju.

Kako god, pomenuli smo već, ako ne ove godine, svakako će Lamin Jamal vrlo brzo postati Zlatna lopta i nadmašiti rekord Brazilca Ronalda koji je i dalje najmlađi domitnik sa 21 godinom i 96 dana. I, gotovo smo sigurno, dobiće to priznanje više puta.

"Ti si najbolji", osvanulo je jutros na naslovnoj strani katalonskog Sporta, a interesantna je i prva strana Marke: "Vlasnici lopte", uz sliku Barsinog tandema Pedri - Jamal.

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Po kvotama prvi favorit za ovogodišnju Zlatnu loptu je Hari Kejn (1.60), a na Lamina Jamala je 3.25. Prati ih Kilijan Embape sa kvotom 6.00... Kompletnu ponudu možete naći na Mozzart Betu.

Kako je Lamin Jamal odigrao u utorak uveče možda i najbolje pokazuje potez hrvatskih reprezentativaca po završetku prvog poluvremena. Ivan Perišić mu je prišao da traži dres, a Joško Gvardiol pružio ruku i čestitao na fantastičnoj igri.

Nisu gol i asistencija Marku Pubilju, ipak, bili sve što je Jamal imao sinoć da kaže. Pre nego što je zamenjen dvadesetak minuta pre kraja stigao je još jednom da se upiše u strelce.

Uspeo je i da natera Luisa de la Fuentea da ga javno izdvoji.

"Obično ne volim da izdvajam pojedince, ali ponekad je nemoguće to ne uraditi. Lamin Jamal je veoma zahvalan fudbaler koji svoji talenat stavlja u službu tima. Srećni smo što ga imamo sa nama jer je, pored kvaliteta na terenu, omiljen i u svlačionici. Stvarno smo srećni što ga imamo", izjavio je selektor Španije.

Možda i najdalje u (apsolutno zasluženim) hvalospevima Laminu Jamalu otišao je poznati španski novinar Manu Karenjo, urednik čuvene emisije "El Largero" na radio stanici Kadena Ser.

"Ne znam ko će osvojiti Zlatnu loptu: Rodri, Kejn, Lamin, Feran, Fabijan, Embape ili moj rođak, ali mislim da je najbolji igrač na svetu Lamin Jamal. Imamo najboljeg igrača na svetu, a to nam se nikada ranije nije desilo. Španija nikada ranije nije imala najboljeg igrača na svetu. Imali smo najbolji tim na svetu, to da. Imali smo ga 2008. i 2010, 2012. godine, najbolji u Evropi, najbolji na svetu... Ali, sada imamo najboljeg fudbalera na svetu. On se zove Lamin Jamal".

Zvanično gledano, nije baš kolega Karenjo u pravu. Španija je četiri puta dosad imala osvajača Zaltne lopte: Alfredo Di Stefano 1957. i 1959, Luis Suarez 1960. i Rodri pre samo dve godine. Ali, ovo je samo još jedna potvrda kakav utisak Lamin Jamal ostavlja svojim igrama. Sa tek 19 godina i dva i po meseca.