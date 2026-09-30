Zbiljić: Radujka za predsednika FSS; Voša i Radonjić, možda se i desi
Vreme čitanja: 6min | sre. 30.09.26. | 09:47
“Ne pričam više o tituli, činio sam to prethodnih godina, sad o tome govore igrači, trener, navijači... Ceo grad!”, poručio prvi čovek Vojvodine u razgovoru za Sportski žurnal
Dragljub Zbiljić, čelni čovek Fudbalskog kluba Vojvodina i Zajednice Mozzart Bet Super i Prve lige, jedan je od najomiljenijih sagovornika novinara među svim bitnim facama u srpskom fudbalu. To što kaže, često može i ovako i onako da se komentariše, ali uvek ima šta da se komentariše. Nikoga ne ostavlja ravnodušnim i prilično otvoreno priča čak i o škakljivim temama. Tako je bilo i u intervjuu koji je dao za izdanje Sportskog žurnala od srede, u kojem je uglavnom govorio o ambicijama i planovima novosadske Stare dame, ali se dotakao i predstojećih (već nekoliko puta odlaganih) izbora u Fudbalskom savezu Srbije. Zbiljić ima svog favorita za predsednika:
“Poslednjih godinu, godinu i po otvoreno predlažem Branka Radujka za predsednika Fudbalskog saveza! Nema razloga da bivši fudbaleri vode fudbal, trebalo bi to da čine menadžeri, to je nauka o upravljanju. Ne fudbalski, već ekonomske struke. Smatram da je Radujko neko ko to može da povede kako treba. S druge strane, dužni smo da kooptiramo i istaknute privrednike u rad FSS, naravno – i velika imena, priznata, fudbalska. Moramo da uozbiljimo i samu Skupštinu, sviđaju mi se imena delegata, pre svega drago mi je što je Vladimir Jugović prihvatio poziv i Vojvodine i OFK Vršca. Skupština je mesto gde je neophodno da razgovaramo! Eto, krenuli smo nekim putem, Radujko će - ako bude Radujko, ima moju javnu podršku i savet – da prvi sastanak održi sa svim relevantnim činiocima srpskog fudbala, zna on na koja imena mislim. Bez obzira na lične animozitete pojedinih ljudi, moramo da sednemo i razgovaramo”, poručio je Zbiljić.
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On ističe model funkcionisanja Zajednice klubova Mozzart Bet Super i Prve lige kao redak pozitivan primer u srpskom fudbalu:
“Zajednica je najzdraviji deo Fudbalskog saveza Srbije i jedino nešto što funkcioniše kako treba. FSS mora hitno da uđe u reforme, kadrovske promene, novu energiju, pravac. Neophodno je da to počnemo da pričamo uglas, pritom, ne mislim da upirem prstom ni u koga, jednostavno – samo da konstatujemo da ne valja. Kada to učinimo, svi mi autoriteti koji činimo u ovom trenutku srpski fudbal imamo obavezu da sednemo za isti sto i vidimo šta ćemo da radimo bez obzira na neke lične animozitete.”
Vojvodina u aktuelnom sastavu reprezentacije Srbije, ovom na koji selektor Veljko Paunović računa u trenutnom ‘prozoru’ u Ligi nacija, ima gotovo dvocifren broj igrača koji su nekada nosili njen dres. Zbiljić veruje da tu ima prostora za još neke:
“Zukić i Njegoš Petrović sigurno to zaslužuju, dominiraju u našoj ligi i moraju i sad da budu u reprezentaciji Srbije! Žao mi je što je od bivših igrača, velikih vojvodinaša, Mirko Ivanić koji je ‘zalutao’ u dres Crvene zvezde i sad nosi čak i kapitensku traku igrao za Crnu Goru. U reprezentaciji Srbije bi, recimo, imao ozbiljnu ulogu. To mi je, onako, baš krivo – što nije u Vojvodini i među Orlovima. Naravno, da ne zaboravim i Kataija, takođe, velikog majstora.”
Jedno ime, ipak, posebno podvlači:
“Dobili smo istraživanje na nivou evropskog fudbala – Sukačev je među deset najperspektivnijih igrača Evrope. Dva najpriznatija leva beka! Izuzetno važno: konačno smo mu našli poziciju. Tu bih da pohvalim prethodnog šefa stručnog štaba Miroslava Tanjgu, odmah ga je video kao levog beka, međutim, malo se i lutalo – da li je krilni napadač? Marko Savić ga je ustalio na tom mestu, vidim da i u reprezentaciji traži šansu. Deficitarna pozicija u Evropi, drago mi je što je dobio laskavo priznanje u istraživanju evropskih stručnjaka.”
Vojvodina se etablirala kao drugi tim u srpskom fudbalu. Partizan je trenutno, i na tabeli, miljama daleko, a uvek je aktuelno pitanje rivalstvo sa Crvenom zvezdom i koliko je realno biriti se za titulu?
“Uskoro će da bude normalno i da lako dobijemo Crvenu zvezdu! Baš zato što imamo dobre klince... Igramo s puno igrača čija se prezimena završavaju na – ić, ili kao što je rasprostranjeno u Vojvodini – ov/ev. Sa ovog podneblja! To su, pre svega, srpski reprezentativci sa šireg spiska, uz nekoliko igrača iz BiH, naše škole. U narednom periodu vrlo malo fudbalera angažovaćemo sa strane, hoćemo da se okrenemo omladincima i kadetima, studiozno se radi s njima. Nama je Zvezda protivnik kao i svaki drugi, dok ih nismo pobedili i prekinuli 13, 14 godina posta – živeli smo za taj trijumf. Hvala Milanu Kolareviću, ponovo, za nezaboravni gol i 3:2 na „Karađorđu”. To slavlje, posle onog kad je Njegoš Petrović zatresao mrežu na Marakani za 1:0, smirilo je određene strasti, možda malo i iracionalne.”
Svestan je prvi čovek Novosađana da bi, ako želi da bude ravnopravan kandidat za titulu, Vojvodina morala da kikseve u takozvanim “malim” utakmicama, kao nedavno protiv IMT-a, svede na minimum:
“Ne pričam više o tituli, činio sam to prethodnih godina. Sad, govore igrači, trener, navijači... Ceo grad! To je sad normalno. S druge strane, ne možemo da budemo slepi pred kvalitetom Crvene zvezde - kao kluba i tima, favoriti su za titulu. Očekujemo li šansu? Apsolutno! Svesni smo kvaliteta, rada, ne krijemo da smo organizaciono i finansijski najstabilniji u Srbiji. To, uostalom, nije tajna. Potrebno je vreme da se još neke stvari slože, da ne gubimo, pre svega, bodove u mečevima kao protiv IMT-a. Nije nam, očito, bila dovoljna opomena iz duela s Radnikom, provukli smo se, bukvalno, u drugom poluvremenu bili indiferentni. Moraćemo dodatno da jačamo karakter ekipe baš za takve utakmice.”
Očekuje da se, posle ove reprezentativne pauze, pečat rada sa trenerom Markom Savićem jasno ocrta u igri Vojvodine:
“Želeo sam saradnju sa Savićem još pre dve godine, jednostavno – nije se namestilo, bio je tad šef stručnog štaba Železničara, nismo uspeli da se dogovorimo ni s Pančevcima, ni sa njim. Izuzetno sam srećan što je došao, spada u red najstručnijih mladih trenera Srbije, naravno, uz Kokovića i Jakšića, voleo bih da ih apostrofiram, obojicu cenim. Raduje me rad s Markom: na kratak rok pokazao je da puno zna, videćemo može li taj intenzitet rada i stručnosti da primenjuje kroz igru i na duže staze. Dobrodošla je i reprezentativna pauza: mnogo vremena koristi se za dodatna uigravanja, baš me zanima kako će to da izgleda protiv niškog Radničkog. Dolazi nam, potom, Radnički iz Kragujevca, sigurno derbi kola. Posle ta dva meča videćemo šta smo uradili, za sada – svi komplimenti Saviću i puna podrška za dalji rad.”
Priznaje Zbiljić da je, uprkos veoma bombastičnom prelaznom roku, Vojvodina letos, za evropske kvalifikacije, zakasnila sa angažovanjem štopera:
“Jesmo, zakasnili smo s dovođenjem Mašovića, nema dileme. Pregovore smo započeli u maju, žao mi je što tad nismo postigli dogovor. Kad bih sad nešto menjao, to bi bilo – to. S druge strane, ponovo čestitam Ferencvarošu i Ajaksu, bili su de fakto bolji i zasluženo prošli. Presudio je, pre svega, kvalitet, ali da je Mašović bio u ekipi od juna – pružili bismo veći otpor.”
Pričalo se letos i o interesovanju za Nemanju Radonjića:
“Bilo je pregovora, na pola smo stali – i mi i on. To nije stopirano, jednostavno - nije se desilo. Ostaće žal, ili... će da se desi. 'Ajde da kažem – ne znam. Da smo ostali u Evropi, sigurno bismo našli način da se dogovorimo.”
Ima prvi čovek Vojvodine još jednu veliku želu iz domaćeg šampionata:
“Uroš Miladinović iz Čukaričkog!”
Ko zna, zimski prelazni rok nije tako daleko, ali pre toga poznati su prvi sledeći organizacioni i kadrvoski potezi na Karađorđu:
“Sledeći potez trebalo bi da bude formalizacija uloge Vladimira Jugovića, očekujem da tokom oktobra preuzme funkciju sportskog direktora, posle toga da sa odrešenim rukama još malo složi stvari u omladinskoj školi i sportskom sektoru. I, napašćemo titulu i s kadetima i omladincima, želimo Ligu šampiona s juniorima. Naravno, borićemo se i sa seniorskim pogonom. Sredili smo i infrastrukturu, uložili skoro tri miliona evra u nove terene u trening centru. Pride, u teretanu, stari prostor od 1.000 kvadrata, ranije ostavu za mehanizaciju. Mnogo smo dobili i dolaskom Vanje Radinovića, prethodno – u Partizanu, Kirovskog, takođe, mnogo bolje radi se s golmanima. U OFK Vršcu, razvojnom timu, stasavaju budući asovi, postavljamo standarde na neki svoj način. Postajemo ponovo i s punim sjajem Stara dama, Vojvodina se u tom smislu izgubila 15-ak godina. Optimisti smo i ne žurimo nigde, znamo šta radimo, struka nam je u prvom planu, s postavljenim kriterijumima pravno-finansijski apsolutno smo zategnuti. Imamo pravo da očekujemo velike stvari. Više ne mogu da kažem i da sanjamo...”, zaključio je Dragoljub Zbiljić u razgovoru za Sportski žurnal.