Samo pet sigurnih, još 11 mesta za EP: Supersile blizu šampionata u Srbiji
Vreme čitanja: 2min | sre. 30.09.26. | 09:24
Ove nedelje dobićemo 12 od 16 selekcija koje će sredinom juna naredne godine da se nađu u završnici u našoj zemlji i Albaniji, dok će posle baraža da budu poznati svi učesnici
Srbija i Albanija će zajedničkim snagama od 17. juna do 4. jula naredne godine da organizuju 26. Evropsko prvenstvo za fudbalere do 21 godine. Pravo igranja imaju igrači rođeni 1. januara 2004. godine i kasnije. Ovaj šampionat biće i kvalifikacioni za Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine. Tri najbolje selekcije izboriće najveće sportsko takmičenje na svetu.
Engleska je branilac titule, ima dve vezane krune posle trijumfa u finalima protiv Nemačke 2025. godine i Španije 2023.
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Dok Srbi i Albanci nemaju brige oko kvalifikacija, kao domaćini su se direktno plasirali, ostale selekcije na Starom kontinentu finiširaju borbu za 16 mesta. U narednih pet dana igraju se poslednja dva kola kvalifikacija, kada ćemo dobiti još sedam učesnika. To će biti samo pobednici devet grupa, kao i najbolja drugoplasirana selekcija. Ostalih osam reprezentacija koje se budu plasirale na druge pozicije igraće baraž.
20.45: (1,17) Engleska (7,00) Slovačka (12,0)
Tri reprezentacije su već obezbedile plasman na Evropsko prvenstvo za fudbalere do 21 godine, a to je branilac krune Engleska, koja dva kola pre kraja ima nedostižnu prednost u odnosu na Irsku i Slovačku, kao i Norveška u Grupi G i Hrvatska u Grupi I.
Zanimljivo, jedina selekcija koja ima maksimalan učinak je Poljska sa svih osam pobeda, ali nije još obezbedila plasman na završnicu jer preti Italija sa tri boda manje. Ako ne bude nekih velikih iznenađenja u poslednja dva kola, sve evropske supersile gledaćemo na šampionatu Starog kontinenta. Blizu završnice su Španija, Portugalija, Francuska, Nemačka i Belgija. Od velikana evropskog fudbala razočarala je Holandija, koje sigurno neće biti na šampionatu.
18.00: (1,55) Poljska (4,00) Švedska (5,40) MOZZART RELAX
Beograd, Loznica, Leskovac i Bačka Topola biće domaćini mečeva u Srbiji, a Tirana, Skadar i Elbasan kod naših južnih komšija.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO MLADIH DO 21 GODINE – PRETPOSLEDNJE KOLO
Utorak
Slovenija – Izrael 2:3 (1:1)
Island – Švajcarska 5:1 (2:0)
Estonija – Francuska 0:2 (0:1)
Norveška – Bosna i Hercegovina 6:1 (2:1)
Belgija – Vels 1:0 (1:0)
Republika Irska – Kazahstan 4:3 (2:2)
Sreda
18.00: (2,40) Rumunija (3,30) Finska (2,75)
18.00: (2,25) Farska Ostrva (3,20) Luksemburg (3,10)
18.00: (1,45) Češka (4,00) Bugarska (7,00) MOZZART RELAX
18.00: (1,55) Poljska (4,00) Švedska (5,40) MOZZART RELAX
19.00: (1,25) Tzv. Kosovo (5,70) Kipar (9,50)
20.30: (1,15) Škotska (7,50) Azerbejdžan (13,0)
Četvrtak
17.00: Grčka – Letonija
18.00: Makedonija – Crna Gora
18.30: Jermenija – Italija
19.00: Mađarska – Litvanija
20.15: San Marino – Španija
20.45: Severna Irska - Gruzija
Petak
20.45: (1,17) Engleska (7,00) Slovačka (12,0)
***kvote su podložne promenama