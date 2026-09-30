Samo pet sigurnih, još 11 mesta za EP: Supersile blizu šampionata u Srbiji

Dok Srbi i Albanci nemaju brige oko kvalifikacija, kao domaćini su se direktno plasirali, ostale selekcije na Starom kontinentu finiširaju borbu za 16 mesta. U narednih pet dana igraju se poslednja dva kola kvalifikacija, kada ćemo dobiti još sedam učesnika. To će biti samo pobednici devet grupa, kao i najbolja drugoplasirana selekcija. Ostalih osam reprezentacija koje se budu plasirale na druge pozicije igraće baraž.

20.45: (1,17) Engleska (7,00) Slovačka (12,0)

Tri reprezentacije su već obezbedile plasman na Evropsko prvenstvo za fudbalere do 21 godine, a to je branilac krune Engleska, koja dva kola pre kraja ima nedostižnu prednost u odnosu na Irsku i Slovačku, kao i Norveška u Grupi G i Hrvatska u Grupi I.

Zanimljivo, jedina selekcija koja ima maksimalan učinak je Poljska sa svih osam pobeda, ali nije još obezbedila plasman na završnicu jer preti Italija sa tri boda manje. Ako ne bude nekih velikih iznenađenja u poslednja dva kola, sve evropske supersile gledaćemo na šampionatu Starog kontinenta. Blizu završnice su Španija, Portugalija, Francuska, Nemačka i Belgija. Od velikana evropskog fudbala razočarala je Holandija, koje sigurno neće biti na šampionatu.

18.00: (1,55) Poljska (4,00) Švedska (5,40) MOZZART RELAX

Beograd, Loznica, Leskovac i Bačka Topola biće domaćini mečeva u Srbiji, a Tirana, Skadar i Elbasan kod naših južnih komšija.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO MLADIH DO 21 GODINE – PRETPOSLEDNJE KOLO

Utorak

Slovenija – Izrael 2:3 (1:1)

Island – Švajcarska 5:1 (2:0)

Estonija – Francuska 0:2 (0:1)

Norveška – Bosna i Hercegovina 6:1 (2:1)

Belgija – Vels 1:0 (1:0)

Republika Irska – Kazahstan 4:3 (2:2)

Sreda

18.00: (2,40) Rumunija (3,30) Finska (2,75)

18.00: (2,25) Farska Ostrva (3,20) Luksemburg (3,10)

18.00: (1,45) Češka (4,00) Bugarska (7,00) MOZZART RELAX

18.00: (1,55) Poljska (4,00) Švedska (5,40) MOZZART RELAX

19.00: (1,25) Tzv. Kosovo (5,70) Kipar (9,50)

20.30: (1,15) Škotska (7,50) Azerbejdžan (13,0)

Četvrtak

17.00: Grčka – Letonija

18.00: Makedonija – Crna Gora

18.30: Jermenija – Italija

19.00: Mađarska – Litvanija

20.15: San Marino – Španija

20.45: Severna Irska - Gruzija

Petak

20.45: (1,17) Engleska (7,00) Slovačka (12,0)

***kvote su podložne promenama