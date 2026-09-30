Rezzime jučerašnjeg dana (utorak): Mozzart RELAX spasao keca na Ganu!

ZAOKRUŽENO

GANA – GAMBIJA (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 2:4 MOZZART RELAX

Gambija je senzacionalno pobedila na gostovanju u Gani 4:2 i to nakon što su Crne zvezde vodile 2:0 posle 33 minuta fudbala golovima Ernesta Nuame iz penala i Feliksa Afene Đana. Već tada ste, zahvaljujući Mozzart Relaxu, mogli da zaokružite keca! Rapsodija gambijskih Škorpiona krenula je od 37. minuta kada je gol iz penala dao bivši fudbaler Čukaričkog Mohamed Badamosi i smanjio zaostatak svog tima na 1:2. Samo pet minuta kasnije izjednačenje Gambiji doneo je Omar Koli, a onda je u drugom poluvremenu dvostruki strelac bio igrač turske Konje Ebrima Koli. Posle dva kola Gambija ima šest bodova, a Gana je u ogromnom problemu pošto je na nuli, jer je i u prvom kolu poražena od Obale Slonovače.

ŠPANIJA – HRVATSKA (tip 1, kvota 1,23) – rezultat 4:1 MOZZART RELAX

Samo dva poraza Crvena furija je doživela u protekle tri godine: od Kolumbije u prijateljskoj utakmici, te onaj od Portugalaca posle izvođenja jedanaesteraca u finalu Lige nacija prošlog leta. Od tada gaze, superiorni su i pune protivničke mreže. Englezima su spakovali tri komada i posle preokreta stigli do ponede, da bi danas protutnjala pored Hrvatske poput brzog voza i bila neumoljiva – 4:1 (2:1).

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ČEŠKA – ENGLESKA (tip 2, kvota 1,33) – rezultat 0:2 MOZZART RELAX

Brzo su Englezi zaboravili sudar sa Španijom na startu Lige nacija i činjenicu da su imali svetskog prvaka u šaci, a onda završili nokautirani na Vembliju. Jer ipak je ovo takmičenje arena za uigravanje, eksperimentisanje, pronalaženje idealnih postava i finesa u igri. Protiv Češke u drugom kolu Tuhelova Engleska bila je daleko od besprekorne, ali je na kraju rutinski pripitomila Čehe koji su je u ranoj fazi meča častili igračem više - 0:2.

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ETIOPIJA – SENEGAL (tip 2, kvota 1,33) – rezultat 0:1 MOZZART RELAX

Senegal je zabeležio prvu pobedu sa Patrikom Vijerom kao selektorom. Aktuelni šampioni Africi (neka pričaju Marokanci šta žele), savladali su Etiopiju u gostima 1:0 (1:0), a jedini gol na utakmici dao je Ibrahim Embaje u 11. minutu, fudbaler koji je prošlog meseca prešao iz Pari Sen Žermena u Aston Vilu za 55.000.000 evra. Senegal je prethodno u prvom kolu odigrao nerešeno sa Mozambikom 1:1, tako da Lavovi terange nakon dva kola imaju četiri boda, kao i Mozambik, Sudan je osvojio tri, dok je Etiopija bez ijednog boda.

SLOVAČKA - KAZAHSTAN (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 2:1

Duel C divizije Lige nacija umalo je rezultovao iznenađenjem, pošto je do 82. minuta Kazahstan imao rezultat u egalu. Gostima je ipak presudio gol Davida Hancka u 82. minutu, tako da posle dva kola Slovačka ima šest bodova, Farska Ostrva dva, a Kazahstan i Moldavija po jedan.

SLOVENIJA - MAKEDONIJA (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 2:0

Posle Švajcarske odigrao je Gaštarov svih 90 minuta u još jednom porazu južnih suseda. Pristojno su delovali Makedonci u Sloveniji, ali nedovoljno dobro da bi izbegli još jedan poraz u B grupi Lige Nacija. Slovenci su na suvi kvalitet odradili posao i stigli do četvrtog boda – 2:0.

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LIBERIJA - MALI (tip 2, kvota 1,43) - rezultat 0:1

Još jedan korak reprezentacije Malija ka plasmanu na Kup afričkih nacija. Posle trijumfa nad Zelenortskim Ostrvima, Mali je savladao Liberiju u Monroviji. Gol za pobedu Malijaca dao je 20-godišnji vezista Remsa Marsijal Tija. U grupi K posle dva kola Ruanda i Mali imaju po šest bodova, dok su Zelenortska Ostrva i Liberija na nuli. Već se nazire da bi Zelenorćani mogli da dožive ozbiljan fijasko i ostanu bez plasmana među 24 u Africi.

GABON - NIGER (tip 1, kvota 1,57) - rezultat 2:0

Krenuo je Gabon u eru bez Pjerika Emerika Obamejana, ali je interesantno Gelor Kanga i dalje tu. Posle poraza od Maroka u gostima u prvom kolu, Gabon je zabeležio krucijalnu pobedu nad Nigerom, a strelci su bili Rodi Efage iz Arisa iz Limasola i Denisa Buange iz Los Anđeles FK. Asistenciju za gol Buange upisao je Gelor Kanga.

PRECRTANO

KONGO - KAMERUN (tip 2, kvota 1,65) - rezultat 1:1

Kiksnuo je Kamerun na gostovanju u Kongu, mada i bod nije tragedija za Nesavladive Lavove, budući da je Kongo poveo u 24. minutu golom Želtanija Stalguta Bantsijela. Bod Kameruncima doneo je autogol golmana Konga Melvina Zinge u 53. minutu. Posle dva kola Kamerun ima četiri boda, Komori i Namibija po tri, dok je Kongo na jednom bodu.

BURUNDI – ALŽIR (tip 2, kvota 1,25) – rezultat 2:2 MOZZART RELAX

Pustinjske lisice za koje su igrali Ibrahim Maza (Leverkuzen), Rami Bensebaini (Dortmund), Fares Šaibi (Ajntraht Frankfurt), Mohamed Belumi (Hal), Žauen Hađam (Brajton), Mohamed Amura (Nica), Himad Abdeli (Marselj), Adil Aušiš (Šalke), Ilan Kebal (Pariz FK)... su u Budžumburi doživele šok u uvodnim minutima. Već u petom minutu utakmice drugog kola kvalifikacija za Kup afričkih nacija, vezista Ajntrahta, Fares Šaibi, postigao je autogol i bacio domaće navijače u trans. Dok su se zbunjene zvezde Alžira osvestile, na semaforu je u 12. minutu stajalo neverovatnih 2:0, a mrežu je zatresao domaći heroj Žan Klod Girumugiša.