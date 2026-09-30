LUDI TIKET, sreda, 156.800 dinara: Prelazi da se naježiš!
Vreme čitanja: 2min | sre. 30.09.26. | 08:10
Prođoše mu dve moćne partije s kvotama 28, a ono što je najluđe u celoj priči odnosi se na preokret Jokohame golom u 93. minutu utakmice
Da su fudbalski preokreti „iz dvojke u keca“ i „iz keca u dvojku“ najslađa, ali i najteža stvar za pogađanje u svetu klađenja, odavno je poznato. Ipak, jedan igrač Mozzart kladionice odlučio je da prkosi svim zakonima verovatnoće i odigra upravo ovakav veb tiket, spojivši dva meča sa potpuno različitih krajeva planete. Sa uplatom od svega 200 dinara, krenuo je u lov na epske preokrete u okviru japanskog Liga kupa i Gulf kupa, pokazavši da se vrhunski osećaj i hrabrost uvek isplate.
Bet analiza ovog vanserijskog tiketa otkriva potpunu genijalnost, ili ludačku sreću majstora za prelaze. Prvi par po hronologiji termina meča, bio je okršaj japanskih timova Gifu - Jokohama, gde je igrač tipovao da će domaćin voditi na poluvremenu, ali da će Jokohama na kraju trijumfovati (tip 1-2). Kada je Gifu poveo sa 1:0, prva polovina plana je ispunjena, a Jokohama je u nastavku sa dva gola režirala preokret za konačnih 1:2. E, sad autogol u prvom poluvremenu sudio je sudbinu ovog tipa, a sreća, ta luda sreća je htela da se preokret desi golom koji je Žao Paulo postigao ni manje ni više nego u 93. minutu utakmice. Drugi par doneo je krunu celom tiketu. pa je tako na meču Oman - Kuvajt. Ovoga prognoza je bila obrnuta – vodstvo Kuvajta na poluvremenu i pobeda Omana na kraju (tip 2-1). Kuvajt je na pauzu otišao sa minimalnom prednošću (0:1), da bi Oman u drugom delu meča prosto eksplodirao, postigao tri pogotka i slavio sa 3:1. Gosti su poveli u šestom minutu, a domaćin je izjednačio u 65. minutu, da bi preokret bio režiran golovima u 81. i 84. minutu utakmice.
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Ova dva tačna predviđanja nosila su pojedinačne kvote od po 28,00, što je nakon množenja dalo astronomsku ukupnu kvotu od čak 784. Kada se poslednji zvižduk oglasio, sistem je zabeležio istorijski prolaz, a na račun ovog majstora klađenja slila se maksimalna isplata od 156.800 dinara. Ovaj tiket ostaje kao savršen dokaz da fudbal piše romane, a da Mozzart veb klađenje pretvara te romane u realan i fantastičan profit.
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Mozzart RELAX donosi potpunu revoluciju na tržište sportskog klađenja jer igračima garantuje profit pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Reč je o pogodnosti koja automatski priznaje tip kao pogođen čim se ostvari ključna prednost na terenu – bilo da fudbalski tim povede sa dva gola razlike ili košarkaški tim pobegne na 16 poena prednosti. Krajnji rezultat utakmice više nema nikakav uticaj na vaš listić, čak i ako dođe do dramatičnih preokreta u samoj završnici. Ova olakšica obuhvata opklade na pobednika, a u fudbalskoj ponudi važi i za golove i prelaze 1-1 i 2-2, omogućavajući vam da osigurate dobitak na vreme i pratite utakmice potpuno rasterećeno.