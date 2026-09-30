LUDI TIKET, sreda, 156.800 dinara: Prelazi da se naježiš!

Da su fudbalski preokreti „iz dvojke u keca“ i „iz keca u dvojku“ najslađa, ali i najteža stvar za pogađanje u svetu klađenja, odavno je poznato. Ipak, jedan igrač Mozzart kladionice odlučio je da prkosi svim zakonima verovatnoće i odigra upravo ovakav veb tiket, spojivši dva meča sa potpuno različitih krajeva planete. Sa uplatom od svega 200 dinara, krenuo je u lov na epske preokrete u okviru japanskog Liga kupa i Gulf kupa, pokazavši da se vrhunski osećaj i hrabrost uvek isplate.

Bet analiza ovog vanserijskog tiketa otkriva potpunu genijalnost, ili ludačku sreću majstora za prelaze. Prvi par po hronologiji termina meča, bio je okršaj japanskih timova Gifu - Jokohama, gde je igrač tipovao da će domaćin voditi na poluvremenu, ali da će Jokohama na kraju trijumfovati (tip 1-2). Kada je Gifu poveo sa 1:0, prva polovina plana je ispunjena, a Jokohama je u nastavku sa dva gola režirala preokret za konačnih 1:2. E, sad autogol u prvom poluvremenu sudio je sudbinu ovog tipa, a sreća, ta luda sreća je htela da se preokret desi golom koji je Žao Paulo postigao ni manje ni više nego u 93. minutu utakmice. Drugi par doneo je krunu celom tiketu. pa je tako na meču Oman - Kuvajt. Ovoga prognoza je bila obrnuta – vodstvo Kuvajta na poluvremenu i pobeda Omana na kraju (tip 2-1). Kuvajt je na pauzu otišao sa minimalnom prednošću (0:1), da bi Oman u drugom delu meča prosto eksplodirao, postigao tri pogotka i slavio sa 3:1. Gosti su poveli u šestom minutu, a domaćin je izjednačio u 65. minutu, da bi preokret bio režiran golovima u 81. i 84. minutu utakmice.