Ni likovanje, ni uteha, nego pitanje baraža: Turska, Vels i Češka lošiji od Srbije

Situacija je takva da je od četiri tima koja su na poslednjem mestu u grupi u Ligi nacija A Srbija – najbolja. Poput Orlova, bez boda su i Turska, Češka i Vels. Samo što raspored među njima pravi gol-razlika. Srbija je na 2:4, Češka na 1:4, Vels na 0:3, dok je Turska na 1:5.

Naravno, daleko je kraj, ostala su još četiri cela kola da se igraju, mogući su obrti iz runde u rundu, pa će onaj tim koji prvi dođe do boda biti u velikoj prednosti u odnosu na ostale.

Jedna stvar ide na ruku Velsu: Zmajevi su u prva dva kola bili gosti. Izgubili su na strani od Portugalije (1:0) i Danske (2:0), tako da ih tek čekaju mečevi na domaćem terenu, što bi moglo da im pomogne da makar uzmu neki bod.

Za Srbiju znamo da će u četvrtak igrati u Minhenu protiv Nemačke, pa onda u nedelju u Ajndhovenu protiv Holandije. Objektivno, situacija u kojoj se Orlovima ne daju velike šanse da dođu makar do remija.

Poput Srbije, izgubila je i Češka prve dve utakmice na svom terenu: najpre od Hrvatske (2:1), pa onda od Engleske (2:0). U preostala dva kola ovog „prozora“, Knedličke će gostovati Španiji, pa Engleskoj. Realno, nisu im veliki izgledi da se sa tih putovanja vrate sa nekim bodom.

Domaći teren nije iskoristila ni Turska: poražena je od Francuske (1:0), pa od Italije (4:1). Šuška se da se ozbiljno ljulja stolica selektoru Vinčencu Monteli. U naredna dva kola Turci će igrati u gostima protiv Belgije i Italije. I u ta dva meča ulaze kao autsajderi.

Srpska fudbalska javnost je gotovo jednoglasna da Orlovi po kvalitetu ne pripadaju A klasi i da je bolje, prijatnije da igraju u B diviziji, gde bi bili ravnopravniji takmičar. Ipak, igrači ili bar neki od njih, ne slažu se sa takvim stavom.

„Mislim da je jako bitno da ostanemo u A Ligi nacija, kako bismo konstantno imali vrhunske protivnike, jer tako možeš najbolje da naučiš“, rekao je Vanja Milinković-Savić posle meča sa Holandijom.

Trenutna situacija ide na ruku Orlovima, ali da vidimo kakav će biti presek posle četvrtog kola, na kraju prve etape.