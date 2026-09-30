Rajs potvrdio Jokićeve reči: Tri poraza i neko već pakuje kofere
Vreme čitanja: 1min | sre. 30.09.26. | 02:57
"Evropa nije za svakoga“, kaže nekadašnji MVP Fajnal-fora Evrolige
Nikola Jokić je pričom o razlikama između NBA lige i evropske košarke pokrenuo zanimljivu temu, a nije trebalo dugo da se javi neko ko je pritisak igranja na Starom kontinentu osetio na svojoj koži.
Srpski centar je tokom dana za medije Denvera poručio da bi voleo da svaki NBA košarkaš provede barem šest meseci u Evropi, kako bi video koliko se rezultat ozbiljno doživljava.
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Na Jokićeve reči preko društvenih mreža nadovezao se Tajris Rajs, nekadašnji MVP Fajnal-fora Evrolige, koji je veći deo svoje profesionalne karijere proveo upravo u evropskoj košarci. Amerikanac je bio još slikovitiji kada je opisao šta igrača može da sačeka nakon nekoliko loših rezultata.
"Izgubiš tri utakmice zaredom i, u zavisnosti od organizacije, neko već pakuje kofere. Posle tog trećeg poraza može da te čeka i pet sati gledanja snimaka, opet u zavisnosti od trenera. Niko ne ide kući, osim ako tvoje usluge više nisu potrebne. Evropa nije za svakoga“, napisao je Rajs na društvenoj mreži X.
Rajs to dobro zna. Amerikanac je godinama nastupao širom Evrope, a najveći uspeh napravio je 2014. godine, kada je sa Makabijem osvojio Evroligu i poneo priznanje za najkorisnijeg igrača Fajnal-fora. Takođe, dva puta je nastupao na Evrobasketu za reprezentaciju Crne Gore, 2013. i 2017. godine.