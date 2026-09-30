Rajs potvrdio Jokićeve reči: Tri poraza i neko već pakuje kofere

Nikola Jokić je pričom o razlikama između NBA lige i evropske košarke pokrenuo zanimljivu temu, a nije trebalo dugo da se javi neko ko je pritisak igranja na Starom kontinentu osetio na svojoj koži.

Srpski centar je tokom dana za medije Denvera poručio da bi voleo da svaki NBA košarkaš provede barem šest meseci u Evropi, kako bi video koliko se rezultat ozbiljno doživljava.