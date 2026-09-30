NBA pred istorijskom odlukom: Las Vegas dobija franšizu tešku čak 13.000.000.000 dolara

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U završnoj trci ostale su tri grupe. Prvu predvode Nensi Volton Lori, ćerka jednog od osnivača Volmarta Džejmsa Voltona, i njen suprug Bil Lori, nekadašnji vlasnik Sent Luis Bluza. Drugu čine kanadski milijarder Stiv Apostolopulos i bivši suvlasnik Milvoki Baksa Mark Lasri, dok treću predvode vlasnik Vegas Golden Najtsa Bil Foli i nekadašnji vlasnik Finiks Sansa Džeri Kolanđelo. Upravo bi jedna od tih grupa uskoro trebalo da dobije zeleno svetlo i napravi ključni korak ka formiranju nove NBA franšize.

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Liga bi do kraja decembra trebalo da sprovede formalni proces odobravanja dve nove ekipe, a pored Las Vegasa u planu je i povratak NBA košarke u Sijetl. Ipak, Las Vegas je trenutno ispred zbog većeg interesovanja investitora i znatno jačih ponuda.

NBA kao najraniji termin za ulazak novih timova vidi sezonu 2028/2029, pa je jasno da se ceo proces polako približava završnoj fazi.

Sada ostaje još samo da liga izabere pobedničku ponudu, čime bi Las Vegas napravio verovatno najvažniji korak ka dobijanju NBA tima.