NBA pred istorijskom odlukom: Las Vegas dobija franšizu tešku čak 13.000.000.000 dolara
Vreme čitanja: 2min | sre. 30.09.26. | 01:54
Tri vlasničke grupe ostale su u završnoj trci, a liga bi vrlo brzo trebalo da izabere pobedničku ponudu
NBA liga sve je bliža velikom proširenju, a Las Vegas bi vrlo brzo mogao da dobije vlasnika nove franšize. Prema informacijama insajdera ESPN-a, Šamsa Čaranije, izbor je sveden na tri ozbiljne vlasničke grupe, dok bi konačna odluka o pobedničkoj ponudi trebalo da bude doneta u veoma bliskoj budućnosti.
U pitanju je projekat ogromnih razmera. Nova franšiza, zajedno sa izgradnjom nove dvorane, trebalo bi da košta najmanje 12.000.000.000 do 13.000.000.000 dolara, što dovoljno govori koliko je Las Vegas postao poželjno tržište za NBA ligu.
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U završnoj trci ostale su tri grupe. Prvu predvode Nensi Volton Lori, ćerka jednog od osnivača Volmarta Džejmsa Voltona, i njen suprug Bil Lori, nekadašnji vlasnik Sent Luis Bluza. Drugu čine kanadski milijarder Stiv Apostolopulos i bivši suvlasnik Milvoki Baksa Mark Lasri, dok treću predvode vlasnik Vegas Golden Najtsa Bil Foli i nekadašnji vlasnik Finiks Sansa Džeri Kolanđelo. Upravo bi jedna od tih grupa uskoro trebalo da dobije zeleno svetlo i napravi ključni korak ka formiranju nove NBA franšize.
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Liga bi do kraja decembra trebalo da sprovede formalni proces odobravanja dve nove ekipe, a pored Las Vegasa u planu je i povratak NBA košarke u Sijetl. Ipak, Las Vegas je trenutno ispred zbog većeg interesovanja investitora i znatno jačih ponuda.
NBA kao najraniji termin za ulazak novih timova vidi sezonu 2028/2029, pa je jasno da se ceo proces polako približava završnoj fazi.
Sada ostaje još samo da liga izabere pobedničku ponudu, čime bi Las Vegas napravio verovatno najvažniji korak ka dobijanju NBA tima.