Oni su ovo shvatili lično!

Pobeda protiv Milana stavljena je u arhiv, dok je sinoćni meč sa Parizom okarakterisan kao svojevrsna provera verodostojnosti da li je Partizan Mozzart Bet samo “prevario” Manekene ili ipak ima ovaj “skrpljeni” Parni valjak šta da ponudi i čini se da je realnost daleko bliža ovom drugom stanovništvu.

Grad svetlosti video je moćne crno-bele, čvrste, razigrane, energične i rastrčane. Ekipu koja nije paničila usled lošeg starta i tim koji je znao kako da privede meč kraju, a ne da u srljanju izgubi glavu i već dobijenu utakmicu. Sada je jasno da ovo više nije splet srećnih okolnosti, mada je i to potrebno u sportu, već da klub iz Humske ima potencijal da preraste u pravi hit sezone.

Istina, nisu tokom leta odjekivale popularne transfer bombe, što je dodatno produbilo neverstvo u ove momke. Nije bilo glamuroznih imena, kao onomad Džabarija Parkera, niti igrača koji sami po sebi privlače pažnju medija i zbog kojih se traži karta više. Možda upravo u tome i leži snaga ovog Partizana, koji u sebi sadrži nešto što se može nazvati "duletovsko", a to je borba.

Tvoj tim povede 16 razlike - tip ti je odmah dobitan

Roster i dalje nije kompletan, što je i sam Penjaroja više puta naglasio, fale dvojica igrača (krilo i krilni centar), međutim, ispostavilo se da glavni pokretač ovog Parnog valjka nije pojedinac, već tim. Odzvanjaju i dalje reči Karlika Džonsa o tome kako je njegova ocena na fantaziju smanjena u odnosu na prošlu sezonu. Pričao je Nikola Tanasković upravo za Mozzart Sport kako će proraditi inat. Diskutovalo se o tome koliko je Kajl Olman dorastao zadatku da debituje u Evroligi u 29. godini, a upravo su njegovi poeni u poslednjoj četvrtini prelomili utakmicu sa Parizom. Sa nipodaštavanjem su dočekani Alesandro Pajola i Luka Vildoza kao momci koji su u tim velikih ciljeva, što je Partizanova obaveza, došli iz ne toliko perspektivnog Virtusa...

Hemija je tu, iz aviona se vidi da je napravljen spoj ne pojedinačno najboljih igrača, ali definitivno onih koji funkcionišu u skladu, harmoniji i kao tim. Da li je iko ovo očekivao? Pa, ne. Ovaj odgovor se odnosi i na one najtvrdokornije navijače crno-belih, jer zaista nije bilo razloga za preterani optimizam uoči sezone i upravo su to neverstvo, sumnja i u pojedinim slučajevima čak i nipodaštavanja naterali momke u crno-belom da zaigraju iznad svih očekivanja.

Oni su ovo očigledno shvatili lično!

EVROLIGA - 2. kolo

Utorak

Dubai - Barselona 94:87

/Kabengele 21 - Panter 25/

Žalgiris - Olimpijakos 91:93

/Tubelis 19 - Vezenkov 18/

Efes - Real Madrid 94:84

/Doužer 18 - Kampaco 16/

Fenerbahče - Bajern 100:76

/Horton Taker 19 - Vašington 20/

Crvena zvezda - Hapoel 80:81

/Batler 19 - Brajant 18/

Olimpija Milano - Virtus Bolonja 87:85

/Gudurić 14 - Dijara 15/

Valensija - Baskonija 111:88

/Bruks 14 - Sedekerskis 16/

Pariz - Partizan Mozzart Bet 79:92

/Hifi 15 - Džons 20/

Sreda

20.05 (1,50) Makabi Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (3,00)

20.15 (1,10) Panatinaikos (23,0) Asvel (8,00)

***kvote su podložne promenama