LUDI TIKET, sreda, 162.623 dinara: Engleze pročitao od korice do korice
Vreme čitanja: 2min | sre. 07.10.26. | 08:20
Novopazarac je odlično procenio mečeve baratajući s GG igrom, i tipovima na konačne ishode
Pravi majstorluk i duboko poznavanje engleskog fudbalskog miljea demonstrirani su na uplatno-isplatnom mestu Novi Pazar 2. Pobednik dana je rešio da zaobiđe najpopularnije mečeve dana i fokus usmeri na ostrvske niže rangove – kombinaciju engleske sedme lige (Sever i Istok) i mečeva engleskog Liga trofeja. Sa ulogom od 1.000 dinara, sastavio je tiket sa tačno 10 parova i dostigao impresivnu ukupnu kvotu od 141,41, koja mu je na kraju donela odličnu isplatu od 162.623 dinara. Ono što ovaj tiket lansira u rubriku istinskih majstorija jeste činjenica da su svi tipovi prošli i potvrdili da je bio upravu.
Bet analiza ovog tiketa otkriva neverovatan njuh za golove i konačne ishode u trenucima kada se mečevi lome. Na sedmoligaškim terenima briljirali su tipovi na golove: utakmice Karzon - Redkar Atletik (3:1) i Varington - Vorkington rešene su sa lakih "oba tima daju gol" (gg), dok su gostujuće pobede Gislija protiv Ilkestona (0:2, kvota 1,85) i Enfilda protiv Stenver Roversa (1:2, kvota 1,65) pokazale vrhunski osećaj za vrednost u kvotama. Sa druge strane, u engleskom Liga trofeju viđena je prava rapsodija domaćina. Milton je demolirao Brentford M21 sa čak 7:1 (kvota 1,70), dok je Vikomb rutinski slavio protiv Bristol Roversa sa 4:3 (kvota 1,80), čime je kompletiran ovaj nestvarni niz prolazaka.
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Da stvar bude još bolja, ovaj vanserijski dobitak dodatno je začinjen zahvaljujući benefitu SUPER M MULTI BONUS, koji nagrađuje igrače za broj odigranih parova na tiketu i drastično uvećava konačnu isplatu. Upravo je ovaj mehanizam nagrađivanja vernosti i hrabrosti učinio je da dobitak bude veći za iznos od 21.213 dinara. Bravo majstore!
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