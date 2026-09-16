LUDI TIKET (-), sreda, 1.820.829 dinara: Nervni slom zbog gola Liverpula u 91. minutu

Ipak, kako to obično biva u fudbalskim egzibicijama, sudbina se poigrala na čuvenom Enfildu. Duel Liverpula i Totenhema završio se rezultatom 3:1, čime je srušena prognoza o tačnom broju golova po poluvremenima na ovom tiketu. Ta jedna crvena oznaka pretvorila je kumodrašku euforiju u muk, a preko milion i osamsto hiljada dinara nestalo je u sekundi zbog samo jednog gola viška. Bio je to onaj klasičan, surov trenutak koji svaki strastveni igrač predobro poznaje. Zamislite, Dominik Soboslaj je postigao po konačan ishod nebitan gol u 91. minutu meča, ali po ovaj listić sudbonosan, faktički koban.

Međutim, ovaj tiket odigran u Kumodražu ipak je dobio epski preokret zahvaljujući spasonosnom benefitu NAPLATI PROMAŠAJ. Pošto je igrač „skinuo“ pet brutalnih parova i napravio ogroman proizvod pogođenih kvota, aktivirala se ova sjajna opcija i donela mu utešnu, ali izuzetno moćnu isplatu od 50.000 dinara! Kada se podvuče crta, iako je Liverpul pokvario savršen niz, kumodraški majstor klađenja nije ostao praznih rukava – benefit je pretvorio pad u ozbiljan džeparac i osigurao da se u kraju još dugo priča o ovom „gubitnom“, a zapravo veoma profitabilnom tiketu.

Na kraju, ne zaboravi da je Mozzart kladionica uvela i revolucionarne MOZZART RELAX opcije koje donose ranu isplatu i čine tiket dobitnim čak i ako odigrani tip na kraju ne prođe. Ova jedinstvena ponuda omogućava igračima da naplate svoje tikete čak i onda kada stvari ne krenu po planu, pretvarajući potencijalno gubitne tikete u dobitne kroz različite opcije zaštite i benefita. Zato je dobro da znate, da vam mečevi sa MR oznakom povećavaju šanse za prolazak odabrane igre, pa tako recimo, ukoliko ste odigrali tip na konačan ishod, a vaš tim povede sa dva gola razlike, tip postaje prolazan, čak i da se u nastavku meča dogodi preokret. Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj tiket, i donese prolaz tamo gde bi na svakom drugom mestu pao.