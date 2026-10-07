LUDI TIKET (-), sreda, 2.018.016 dinara: Jedan prelaz menja sve

Kada se spoje hrabrost, vanserijski osećaj za fudbalsku egzotiku i vrhunski benefiti, nastaju priče koje se dugo prepričavaju. Upravo takav scenario odigrao se u slot klubu Požarevac 2, gde je sastavljen tiket koji je umalo ušao u istoriju. Sa skromnom uplatom od 110 dinara, igrač je ciljao astronomski dobitak od čak 2.018.016 dinara, nanizavši pet mečeva sa ukupnom kvotom od 18345.6. Fokus je bio na KONKAKAF Ligi nacija i južnoameričkim ligama, a strategija se bazirala na izuzetno teškim i visokim kvotama.

Bet analiza pokazuje da je igrač hirurški precizno čitao dinamiku mečeva. Majstorski su pogođeni prelazi iz dvojke u iks na utakmicama Honduras – Jamajka sa kvotom 15,0 i Martinik – El Salvador sa kvotom 14,0, gde su gosti vodili na poluvremenu, a mečevi završeni podelom bodova. Uspesi su se nizali i u Kolumbiji, gde je Kindao slavio u gostima uz kvotu 3,20, kao i u Panami gde je San Migelito doneo kec sa kvotom 1,95. Ipak, sudbina se poigrala na meču Gvatemala – Surinam. Tipovan je prelaz iz dvojke u iks uz kvotu 14,0, ali Surinam nije uspeo da postigne gol, pa je domaćin slavio sa minimalnih 1:0 i ostavio ovaj tiket na samo jednom promašenom paru.