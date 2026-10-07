Kad sudije i protivnik stanu na žulj: Jokić odalamio centra Jute (VIDEO)

Pripremna utakmica, meč ligaškog dela, plej-of, NBA finale... Nije bitno koji je nivo u NBA ligi, jedno je sigurno – sudije će iznervirati Nikolu Jokića odlukama koje donese, makar jednom. Često se žali srpski centar na arbitre, tačnije konkretno njima, često je i u pravu, pa onda i ima logike zašto raširenih ruku i sa primedbama dolazi kod njih posle pištaljke. Tako je bilo i u drugom pripremnom meču protiv Jute, gde je Denver slavio protiv Džezera 117:116.

Kao i u prvom meču protiv tima iz Solt Lejk Sitija, srpski reprezentativac igrao je samo u prvom poluvremenu, ovog puta 16 minuta, jedan više nego na utakmici pre dva dana. Sada je imao šest poena, četiri skoka, pet asistencija i jednu ukradenu loptu, a za razliku od prošle utakmice kada je šutnuo jednom na koš, ovog puta je uputio četiri šuta. Učinak nije ni bitan, utakmicu je svakako obeležila situacija kada je bio nezadovoljan sudijskom odlukom i odalamio Džeksona Hejsa po ruci.