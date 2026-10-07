Kad sudije i protivnik stanu na žulj: Jokić odalamio centra Jute (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | sre. 07.10.26. | 09:15
Iznervirao se srpski centar jer nije sviran faul u napadu
Pripremna utakmica, meč ligaškog dela, plej-of, NBA finale... Nije bitno koji je nivo u NBA ligi, jedno je sigurno – sudije će iznervirati Nikolu Jokića odlukama koje donese, makar jednom. Često se žali srpski centar na arbitre, tačnije konkretno njima, često je i u pravu, pa onda i ima logike zašto raširenih ruku i sa primedbama dolazi kod njih posle pištaljke. Tako je bilo i u drugom pripremnom meču protiv Jute, gde je Denver slavio protiv Džezera 117:116.
Kao i u prvom meču protiv tima iz Solt Lejk Sitija, srpski reprezentativac igrao je samo u prvom poluvremenu, ovog puta 16 minuta, jedan više nego na utakmici pre dva dana. Sada je imao šest poena, četiri skoka, pet asistencija i jednu ukradenu loptu, a za razliku od prošle utakmice kada je šutnuo jednom na koš, ovog puta je uputio četiri šuta. Učinak nije ni bitan, utakmicu je svakako obeležila situacija kada je bio nezadovoljan sudijskom odlukom i odalamio Džeksona Hejsa po ruci.
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Visoko je izašao Jokić kako bi pritisnuo Hejsa, koji je prvo tražio faul centra Nagetsa i nije ga dobio. Zbog toga je odgurnuo Jokića koji je otišao nekoliko metara unazad, Džoker je rukama pokazivao i mahao ka sudijama, tražio je faul u napadu, ali ga nije dobio. Onda je uzeo stvari u svoje ruke. Tačnije, zatrčao se i namerno napravio faul, baš jak. Sudije su ga iznervirale, pa je eto Hejs nastradao, mada se on smejao posle tog poteza Jokića, naravno ironično.
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Nije bilo ništa smešno srpskom košarkašu, koji ga je zatim mrko i gledao, ali se više fokusirao na sudije. Raspravljao se sa njima i na kraju dobio tehničku grešku. Sve se završilo sa tim, tako da dalje frke nije bilo.
Što se same utakmice tiče, Eron Gordon bio je najefikasniji sa 18 poena, Džulijan Stroter dodao je 15, Kem Vitmor se dobro pokazao kao novo pojačanje sa 14 poena za 15 minuta, dok su Kem Džonson i Marvin Begli ubacili po deset. Alfa Dijalo igrao je najviše, proveo je na parketu 21 minut i za to vreme upisao osam poena, dva skoka i dve ukradene, pa miriše na minute za njega i kada sezona krene. Sa druge strane, Loni Voker imao je tek jedan poen i posle ove dve pripremne utakmice ne obećava baš i pitanje je da li će ostati u Nagetsima.
Kod Jute je novajlija Derin Piterson igrao čak 30 minuta, pa je meč završio sa 23 poena kao najefikasniji igrač utakmice. Ejs Bejli imao je deset poena i sedam skokova i više niko nije bio dvocifren. Lauri Markanen nije nastupio na ovom meču.