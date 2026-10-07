Žorž Žezus: Ronaldovo saopštenje? Gledao sam meč U21 reprezentacije

Još uvek se ne smiruje situacija oko Kristijana Ronalda. Jedan od najboljih fudbalera svih vremena je u toku jučerašnjeg dana izdao saopštenje u kom je rekao kako je selektor Portugalije Žorž Žezus dvaput prekršio reč, a posebno ga je uvredilo što nekadašnji trener Benfike nije spomenuo nijednu od osam stavki iz dokumenta koji je lično Ronaldo aminovao.

Portugalski mediji su pisali kako je Kristijano pratio Žezusovu konferenciju i očekivao da selektor u kameru kaže "Izvini". Kako do toga nije došlo, rešio je da ode zauvek. Naravno, očekivala se i reakcija Žorža Žezusa. Poznat kao vrlo temperamentan čovek, iskusni stručnjak umeo je u karijeri da uđe u sukob sa igračima i upravama klubova u kojima je radio. Ipak, njegova reakcija na Ronaldovo saopštenje svela se na tri rečenice.

"Bio sam u Leiriji i gledao utakmicu U21 reprezentacije Portugala. Sada ću pročitati saopštenje. Nemam šta da kažem", rekao je Žezus.