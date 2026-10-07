Žorž Žezus: Ronaldovo saopštenje? Gledao sam meč U21 reprezentacije
Vreme čitanja: 2min | sre. 07.10.26. | 09:14
"Nemam šta da kažem", rekao je selektor Portugala
Još uvek se ne smiruje situacija oko Kristijana Ronalda. Jedan od najboljih fudbalera svih vremena je u toku jučerašnjeg dana izdao saopštenje u kom je rekao kako je selektor Portugalije Žorž Žezus dvaput prekršio reč, a posebno ga je uvredilo što nekadašnji trener Benfike nije spomenuo nijednu od osam stavki iz dokumenta koji je lično Ronaldo aminovao.
Portugalski mediji su pisali kako je Kristijano pratio Žezusovu konferenciju i očekivao da selektor u kameru kaže "Izvini". Kako do toga nije došlo, rešio je da ode zauvek. Naravno, očekivala se i reakcija Žorža Žezusa. Poznat kao vrlo temperamentan čovek, iskusni stručnjak umeo je u karijeri da uđe u sukob sa igračima i upravama klubova u kojima je radio. Ipak, njegova reakcija na Ronaldovo saopštenje svela se na tri rečenice.
"Bio sam u Leiriji i gledao utakmicu U21 reprezentacije Portugala. Sada ću pročitati saopštenje. Nemam šta da kažem", rekao je Žezus.
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Podsećanja radi, čitav problem nastao je posle utakmice sa Norveškom. Prema ranijem dogovoru između Žezusa i Kristijana, kapiten portugalske reprezentacije trebalo je da ima doziranu minutažu tokom ove reprezentativne akcije. Prvobitno, Ronaldo nije trebalo da igra protiv Norveške, pošto je nekoliko dana ranije proveo 67 minuta na terenu protiv Velsa.
Ipak, selektor je procenio da je Ronaldo fizički u dovoljno dobrom stanju da bi mogao da zaigra i u sledećoj utakmici. Igrač Al Nasra je poslat na zagrevanje, ali u igru nije ulazio i tu je krenula tenzija koja je kulminirala Kristijanovim napuštanjem kampa reprezentacije. Posle svega, malo je i Žezus iznenadio sa ovako kratkim odgovorom na saopštenje. Imajući u vidu njegov temperament.