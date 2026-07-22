LUDI TIKET (-), sreda, 729.009 dinara: Zvezdo, eh da si spakovala dva gola u prvih 45 minuta!

Na uplatno-isplatnom mestu Novi Banovci 1.1 u Beogradskoj ulici 69, odigran je jedan od onih tiketa koji se ne viđaju tako često. Sa jasnom vizijom i hrabrošću, igrač Mozzart kladionice je sastavio tiket sa sedam parova koji je u teoriji delovao kao savršen plan za bogaćenje, donevši astronomsku ukupnu kvotu od čak 1.362,63. Kada je uplatio 500 dinara, na oči mu je izašao listić sa potencijalnim dobitkom od preko 729.000 dinara.

I sve je krenulo kao u najlepšem snu. Ređale su se pobede jedna za drugom: Slovan je opravdao ulogu favorita, Geteborg i Levandija su lagano spakovali dva gola u prvom poluvremenu, a Florijana i Drita su doneli željeni ishod. Kada je Šturm izgazio Harts iz prelaza 1-1 po neverovatnoj kvoti 4,90, a Vikingur rutinski slavio na domaćem terenu, činilo se da su bogovi klađenja sinoć izabrali baš ovo uplatno mesto da naprave novog velikog pobednika.

Međutim, fudbal ponovo piše romane sa tužnim krajem, a sudbinu ovog tiketa zapečatio je meč između Larna i Crvene zvezde. Tip da će Zvezda postići najmanje dva gola u prvom poluvremenu pao je u vodu, jer je na semaforu nakon prvih 45 minuta stajalo nedovoljnih 0:1. Ipak, magija modernog klađenja sprečila je potpuni očaj; zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ, ovaj igrač nije ostao praznih ruku. Zbog ogromne pogođene kvote na ostalim mečevima, umesto nule, podignuta je utešna isplata od 5.000 dinara, čime je ovaj ludi tiket ušao u legendu kao zamalo ostvaren san.