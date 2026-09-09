Prljava igra Fjorentine: Želi da tuži Grosa kako bi uštedela na plati

Ipak, uprkos tome je izjavio da nije u mogućnosti da nastavi posao, pa čak iako je govorio da se neće dolaziti u trening centar, Fabio nijednog trenutka nije ponudio ostavku. Uprava je nameravala da nekadašnjeg šampiona sveta sa Italijom ostavi na klupi barem do reprezentativne pauze. Grosova sudbina zavisila je od mečeva protiv Napolija i Venecije u Seriji A, odnosno Pize u Kupu Italije.

Na kraju je sve puklo pre nekoliko večeri tokom razgovora sa Paratičijem i nije bilo moguće da se saradnja nastavi. Naravno, daleko da je Paratiči u celoj priči čist. Italijanski mediji mu zameraju da je igrače nagomilavao, a da je otkaz Grosu histeričan potez čoveka koji nema plan.

A na prvu, sve je izgledalo lepo. Posle sezone u kojoj se borila za opstanak, Fjorentina je za trenera dovela čoveka koga u Seriji A vide kao jednog od najtalentovanijih, čak ga je i Paolo Maldini video kao rešenje za selektora Azura nakon odličnog posla u Sasuolu. Potpisao je ugovor na dve plus jednu godinu sa platom od 1.200.000 evra, dok je za nove igrače izdvojeno 150.000.000 evra. I sve se raspalo posle tri meseca.

Podsećanja radi, Fjorentina je prethodne sezone otpustila Stefana Piolija posle deset utakmica u Seriji A, a sada Grosa posle tri, samo da bi posle njih dovodila istog čoveka kao zamenu. Nešto tu ozbiljno nije u redu.