NAJAVA DANA (sreda, 9. septembar): Mečevi dana su na Enfildu i u Napulju

ŠTUTGART – VIKING, 18.45

(Fudbal, Liga šampiona)

Jeste se Viking u kvalifikacijama provukao u dvomeču sa Dinamom iz Zagreba, ali će mu osvajanje prvih bodova biti jako teško kada mu na pleća padne gostovanje skupljem, a samim tim i kvalitetnijem Štutgartu. Nemci su na startu Bundeslige jedinu lošu partiju imali igrajući sa Bajernom, ali taj težak poraz od 5:1 ne bi smeo da bude pretežak balast pred ovaj meč, budući da su nakon pomenute utakmice dobili Keln sa 4:1.



LIVERPUL – ATL. MADRID, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Liverpul pod dirigentskom palicom Andonija Iraole ima nameru da igra oštro, što možda i neće odgovarati trenutnoj koncepciji igre Atletiko maročito ako se setimo utakmice sa Bilbaom, koju su izgubili sa 3:0. Međutim, nije ovde ništa nemoguće, jer i Liverpul je pokazao ranjivost kada je igrao nerešeno sa Notngemom i Njukaslom.

NAPOLI – ARSENAL, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Tobdžije trljaju zadovoljno ruke nakon pobede nad Sitijem u Komjuniti šildu, i uvodnih slavlja u Premijer ligi na mečevima sa Aston Vilom i Čelsijem. I, dakle ima čega da se plaši Napoli, naročito zbog pokazanih slabih tačaka na izgubljenim utakmicama od Koma i Intera u Seriji A. Takle, Artetin tim je ovde makar umeren favorit.



PSŽ – SLOVAN, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Kriza je zavladala na Parku prinčeva, posle poraza od Lansa u finalu Superkupa Francuske, i azatim remija sa Lilom i Renom, na koje se nadovezala izgubljena utakmica sa monakom u okviru Lige 1. Slovaci se nadaju da će im to stanje pomoći da ne budu deklasirani, mada je i više nego neosporna činjenica da je PSŽ apsolutni favorit na ovoj utakmici.

SPORTING – GALATASARAJ, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Oba tima su sasvim lepo odigrala uvodne mečeve u nacionalnim takmičenjima, a ono što zapada za oko odnosi se na sećanje na dvomeč Sportinga i Bešiktaša od pre pet godina, gde su Portugalci izdominirali i postigli čak osam golova, a primili samo jedan. Galata se sada sigurno neće tako lako raspasti, pa ova utakmica ima potencijal da bude uzbudljiva.

ŽELEZNIČAR – SARAJEVO, 18.00

(Fudbal, BiH 1)

Grbavica je pred zaostali meč drugog kola rasprodata u rekordnom roku, a priča se ispod podvučenih crta svodi na želju Sarajeva da pretekne Borac, koga je u prošlom kolu savladalo s 1:0. S druge strane, Železničar za njima kaska tri boda, gubio je od Zrinskog i Borca, pa tim koji vodi Španac David Muslera Rodrigez, u derbi sa Sarajevom ulazi pod psihološkim pritiskom koji prosto mora da se preslika na ovu utakmicu.

DERBI – VBA, 20.45

(Fudbal, Engleska 2)

VBA je do sada poražen samo od Midlsbroa, ima samo bod manje od vodećeg Svonsija, i sve će dati od sebe da ne prokocka osvajanje punog paketa bodova. Derbi ima tri poraza, i po pobedu i remi, tako da će se tretirati kao slabija karika, bez obzira na činjenicu da igra na domaćem terenu.

ČARLTON – KPR, 21.00

(Fudbal, Engleska 2)

Prilično su oštro krenuli i jedni i drugi, imaju po 10 bodova, što znači da je reč o ekipama koje se bore za čeona mesta na tabeli Čempionšipa. Tvrda utakmica je u najavi, što nas sećanjem vraća u februar ove godine, kada je na meču para bilo nerešeno, a utakmica okončana bez golova.

LEVSKI – CSKA SOFIJA, 17.30

(Fudbal, Superkup Bugarske)

CSKA je trku za Ligu Evrope okončao porazima na dvomeči sa OFI-jem, a zatim je u šampionatu dobio Černo More i Spartak Varnu. Levski je jurio Ligu šampiona, i pokazao se sasvim nedoraslo AEK-u. Mogla bi ovo da bude vrlo dinamična utakmica, bez izrazitog favorita, uz opasku da je Levski bio bolji na poslednja dva meča para.

MOREIRENSE – BENFIKA, 21.45

(Fudbal, Portugalija 1)

Izabranici Marka Silve uhvatili su prepoznatljiv šampionski ritam, a tradicija je apsolutno na njihovoj strani, budući da su slavili u poslednja tri međusobna okršaja uz postignuta najmanje tri gola po meču. Sa druge strane, trinaestoplasirani domaćin se nakon tesnog poraza od Porta uzda u prednost domaćeg terena u Moreiri gde tradicionalno pruža jači otpor favoritima.