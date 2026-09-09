"Soy una bestia!": Ortak Edisona Kavanija bacio Bombonjeru u trans, Sao Paulo na kolenima

Jedno dobro postavljanje, jedan odbitak i Boka se nalazi na korak od plasmana u polufinale Kopa Sudamerikane (1:0). Nije bilo potrebe za njegovom čuvenom proslavom sa urlikanjem u kameru, ali bilo je dovoljno da se Bombonjera baci u trans.

Merentijel je toliko bitan za Boku da uprava kluba već nekoliko godina unazad pokušava da pronađe nekoga ko će mu biti adekvatna zamena. Edison Kavani to nije mogao da bude zbog problema sa leđima, a ni Ener Valensija se do sad nije proslavio. Ipak, sa Kavanijem je bio nerazdvojan dok je bivši igrač PSŽ-a nosio dres Boke. Stalno su pili urugvajski mate i iz toga se izrodio ritual.

Migel je počeo da nosi termos gde god bi pošao. Konferencija za medije, medicinski pregledi, svlačionica. Vremenom su svi morali da probaju ovaj topli napitak nalik čaju. Huan Roman Rikelme ga toliko voli da ga smatra jednim od najvećih pogodaka u novijoj istoriji kluba.

Nije lep za gledanje, nije ni igrač zbog kojeg bi došli na stadion, ali je za Boku dragi kamen koji nikad ne želi da izgubi. Ubitačan svaki put kad je to potrebno, makar do tog momenta ne šutnuo loptu nijednom. Sve to je Sao Paulo noćas osetio na svojoj koži.