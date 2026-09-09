Rezzime jučerašnjeg dana (utorak): Ovo se zove savršen tiket

ZAOKRUŽENO

DORTMUND – VILJAREAL (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 3:2

Mučio se Dortmund, ali je na kraju uspeo da pobedi Viljareal, iako je trijumf u senci teške povrede Konstantinosa Karecasa. Mladi Grk, koga su Nemci platili Genku pre mesec dana ravno 30.000.000 evra, iznet je sa terena na nosilima i prebačen u lokalnu bolnicu, gde se još utvrđuje šta je dovelo do toga da utakmicu uvodnog kola Lige šampiona sa Viljarealom okonča posle samo 27 minuta.

REAL MADRID – INTER (tip 1, kvota 1,63) - rezultat 2:1

Dominantni su u Italiji i skoro sigurno će biti šampioni, ali ekipa koja pretenduje na evropski vrh ne sme sebi da dozvoli luksuz da utakmice na Santijago Bernabeu otvara kao da je u polurekreaciji. Doživeli su fudbaleri Intera poraz u Madridu od Reala, a navijači italijanskog giganta u šoku su posmatrali festival amaterizma sopstvene defanzive koja je u prvom poluvremenu delovala kao da je pod uticajem otrovnih pečuraka.

PORTO – MAN. SITI (tip 2, kvota 1,70) - rezultat 0:2

Zapeo je Enco Mareska za čoveka koga je trenirao u Čelsiju, insistirao je na dovođenju Enca Fernandesa. Poslednjeg dana prelaznog roka posao je zaključen, novom šefu plave svlačionice ispunjena je velika želja, a danas mu se na Dragau smeši brk, jer upravo je Enco kumovao pogotku Halanda, a on na taj način otključao Porto, da bi u nadoknadi podebljao ličnu statistiku i označio uspešan start u Ligi šampiona.

BORNMUT – LINKOLN SITI (tip 1, kvota 1,27) - rezultat 4:0

Šteta što je Veljko Milosavljević povređen, bila je ovo idealna prilika da igra. Bornmut je bez muke pobedio, tri gola je postigao Kristi, a u strelce se upisao i Rajan.

AEK – LASK LINC (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 1:0

Pred Markom Nikolićem tek će biti susreti protiv ala kao što su Mančester Siti, Real, Roma, Galatasaraj ili Borusija iz Dortmunda. Zato je okršaj sa predstavnikom Austrije predstavljao neku vrstu domaćeg zadatka, Englezi bi ga krstili „must-win game“, i Atinjani su taj ispit položili.

BOLTON - VEST HEM (tip 2, kvota 1,70) - rezultat 2:3

Namučio se Vest Hem više nego što se očekivalo. Poveo je, pa ekspresno primio dva gola. Uspeo je da poravna do poluvremena, a onda je Boven postigao pobedonosni pogodak.

MILVOL - NJUKASL (tip 2, kvota 1,40) - rezultat 0:1

Mora uvek neki niželigaš da namuči premijerligaša u Liga kupu. Upravo je to uradio Milvol, ali je Njukasl uspeo preko Viloka u samom finišu utakmice da dođe do naredne faze.

KRISTAL PALAS - MIDLZBRO (tip 1, kvota 2,05) - rezultat 3:0

Lagana pobeda Palasa. Nije se pitanje pobednika ni postavljalo, iako je tek u drugom poluvremenu overio trijumf golovima Larsena i Kamade.

ZAMALEK - ABU KAIR (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 2:0

Moćan je Zamalek i to je potvrdio. Lako je nadigrao Abu Kair i upisao novu pobedu u sezoni. Sada ima 10 bodova i drži prvo mesto na tabeli egipatskog šampionata, ali zbog remija sa Al Itihadom mogao bi već sutra da ga izgubi. To zavisi od Al Agila i Piramidsa.

SAUTEMPTON - SVONSI (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 3:1

Rutinski je ovo rešio Sautempton. Bez drame i muke, sve je bilo jasno posle pola sata. Postigao je gost gol nade, ali mu je istu domaćin uništio deset minuta pre kraja.