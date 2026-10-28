Dončić brojao do 41, ali se Avdija radovao; Vembanjama najbolji ove sezone

U Kripto Areni presudna je bila trojka Demijana Lilarda u poslednjem minutu, kojom su gosti i definitivno odbili napade rivala. Iako su Lejkersi imali vođstvo većim delom meča, u nekoliko navrata ono je iznosilo 11 poena razlike, nisu uspeli da zadrže koncentraciju do kraja i pronađu rešenje za ubojite napade Portlanda.

Gosti su u ovom meču šutirali velikih 59 odsto iz igre, pogodivši 18 trojki iz 36 pokušaja. Domaćin je bio na jednoj manje, ali iz 43 šuta.

Dončića su po broju poena pratili Ostin Rivs sa 26, Sandro Mamukelašvili sa 17, Voker Kesler sa 13... Dosta bolje raspoređen učinak imali su igrači Portlanda. Najefikasniji bio je Deni Avdija sa 23 poena i 9 asistencija, isti broj poena ubacio je Dža Morant, Džaru Holidej 22, Demijan Lilard 21, Robert Vilijams 14, uz 10 skokova...

Naredni meč Lejkersi će igrati protiv gradskog rivala Klipersa, kao gosti, dok Portland dočekuje odlični Memfis (4-0).

Vikor Vembanja ne igra na očekivanom nivou ove sezone, ali je sa 29 poena, 10 skokova, 5 blokada i 2 asistencije protiv Sakramenta (sve to za 27 minuta) pružio najefikasniju partiju i, što je najbitnije, pomogao ekipi da veže drugu pobedu posle dva uvodna poraza. Sparsi su pred svojim navijačima bili veoma raspucani i slavili sa 130:103, ostavivši goste iz Sakramenta da čekaju prvu pobedu.

Veliku pomoć mladi centar San Antonija imao je od Džulijama Šamenija, koji je ubacio 26 poena, od čega čak osam trojki u prvom poluvremenu. Generalno su Sparsi bili izuzetno raspoloženi u prvom delu utakmice, što im je donelo 26 poena prednosti (80:54).

Skromna ekipa poput Sakramentove nije imala kvalitet da se po povratku sa odmora vrati u trku i unese kakvu-takvu dramu...

NBA - REZULTATI

Njujork - Detroit 111:97

/Tauns 27p, 20sk - Rid 22/

Boston - Bruklin 125:124, posle produžetka

/Tauns 40 - Porter 27p, 12sk/

San Antonio - Sakramento 130:103

/Vembanjama 29p, 10sk - Hanter 24/

L.A. Lejkers - Portland 129:136

/Dončić 41 - Avdija 23, Morant 23/