Partizan na mestu prošlosezonskog sunovrata: Vreme je da Vilerban postane pista za uzlet
Vreme čitanja: 3min | sre. 28.10.26. | 07:06
Lane je period loših rezultata počeo posle poraza na gostovanju Asvelu, a sada Đoan Penjaroja i njegovi momci u Francuskoj traže nastavak serije
(Od izveštača Mozzart Sporta iz Liona)
Navijači Partizan Mozzart Beta najradije bi izbrisali iz memorije prošlosezonsko gostovanje Asvelu u Vilerbanu. Poraz od tadašnjeg fenjeraša označio je početak agonije crno-belih, nagovestio sve ono loše što će se dešavati i kulminirati odlaskom Željko Obradovića, te već tada krunisati lošu sezonu.
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Sada, Partizan Mozzart Bet okršaj u Francuskoj (večeras od 20 časova) u osmom kolu Evrolige dočekuje u odličnom raspoloženju i to posle dve velike pobede, jedna u elitnom takmičenju nad najvećim rivalo Crvenom zvezdom, a drugo na teškom abaligaškom gostovanju Spartaku u Subotici. Crno-beli se nadaju da ovog puta Asvel i Vilerban neće biti tačka pada, već pista sa koje Partizan Mozzart Bet uzleteti ka novim evroligaškim visinama.
Nedelja duplog kola je svakako zahtevna sama po sebi, a pred Đoanom Penjarojom i njegovim izabranicima je jasan zadatak, dobiti barem jednu od dve utakmice i tako nastaviti pobednički niz. Ako je reč o konkurenciji između Asvela i Žalgirisa, svakako da je veća šansa za brejk na periferiji Liona, pogotovo kada se uzme u obzir da se Asvel muči u poslednje vreme.
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Nije ekipa Tonija Parkera izgledala dobro za vikend u domaćem šampionatu, niti nedeljama unazad kada je reč o Evroligi i crno-beli u ovom momentu deluju kao tim koji apsolutno može da iskoristi momentum u kojem se Asvel nalazi i pobedi ga na njegovom parketu. Naravno, potrebno je da Partizan Mozzart Bet odigra na nivou na kojem je bio protiv Crvene zvezde, a da defanziva u potpunosti "udavi" ofanzivni potencijal tima iz Vilerbana.
Svakako da najveća opasnost preti od onih koji slove za udarne igle Ekipe iz Vilerbana. Potrebno je da se ne dozvoli Petiju Milsu, Džeju Krauderu i Ti Ti Vašingtonu da raspucaju, a ako neka ekipa ima potencijal da ukroti momke sa bogatim NBA iskustvom, onda je to svakako Partizan. Svakako biće ovo duel ekipa od kojih je francuski predstavnik, barem po brojkama, pokazao više ofanzivno, dok je defanziva na strani gostiju. Neophodno je da čvrstina prve odbrambene linije bude na visini zadatka i zaustavi najtalentovanije, ali ijedno i najstarije igrače domaćina (Mils 38, Krauder 36 godina).
Poznato je da Asvel ima problem na skoku, kao i to da je ekipa koja dozvoljava protivniku veliki broj uhvaćenih lopti u napadu. Moraće to da iskoriste Kaverijus Hejs, Nikola Tanasković, novajlija Robert Frenks, kao i nekadašnji član upravo Asvela Žofri Lovernj. Crno-belima je neophodna energija kao na gostovanjima sa samog početka sezone. Reprize Pariza i Minehna je nešto što Đoan Penjaroja i njegovi momci priželjkuju.
Naravno, neće samo od Partizanovog bedema zavisti krajnji ishod, već i od raspoloženosti ostalih. Ponovo će sve oči biti uprete u Karlika Džonsa, a jasno je da klub iz Vilerbana nema individualni kvalitet kao, recimo Panatianikos ili Fenerbahče, pa da na taj način zaustavi organizatora igre Partizan Mozzart Beta. Biće njemu potrebna podrška i ostalih momaka, međutim, na osnovu svega onoga što gledamo od početka sezone, deluje da su crno-beli makar blagi favoriti.
Dakle, prošle godine Asvel i Vilerban nisu bili mesto Partizanove renesanse, već ponora iz kojeg se Parni valjak nije izvukao. Sada, neka Fransucka bude usputna stanica za Penjaroju i njegove momke i mesto sa kojeg će crno-beli krenuti u pobedonosni niz. Na kraju krajeva, ukoliko želite da budete tim velikih ambicija, ekipa koja želi da se nađe barem u plej-inu, onda je obaveza slaviti na gostovanju u Lionu.
EVROLIGA - 8. KOLO
Utorak
Dubai - Pariz 93:99
/Roden 20 - Bejkon 24/
Crvena zvezda - Makabi Tel Aviv 100:78
/Karter 24 - Klark 19/
Bajern Minhen - Barselona 84:88
/Jokubaitis – Panter 23/
Panatinaikos - Olimpija Milano 80:75
/Nan 20 - Hol 15/
Valensija - Fenerbahče 86:78
/Šorts 23 - Boldvin 19/
Baskonija - Real Madrid 86:104
/Loson 17 - Maledon 19/
Sreda
18.30: (3,00) Bešiktaš (16,0) Olimpijakos (1,50)
19.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Anadolu Efes (3,70)
20.00: (1,80) Asvel Lion (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,25)
20.30: (3,00) Virtus Bolonja (16,0) Žalgiris (1,50)
***Kvote su podložne promenama