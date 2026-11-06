Rezzime dana (petak): Ispalili Karabag, Sevilja i Olimpijakos

ZAOKRUŽENO

DINAMO DREZDEN – GROJTER FIRT (tip 1, kvota 2,00) – rezultat 3:0

Promil nade nije Dinamo Drezden ostavio Grojter Firtu da bi mogao do bodova. Sve je bilo rešeno u prvom poluvremenu u kom je Dinamo postigao dva gola.

TULUZ – STRAZBUR (tip 1, kvota 2,25) – rezultat 3:1

Vrhunska utakmica domaćina i više nego zaslužena pobeda. Pokušao je Strazbur da se vrati, smanjio je rezultat u 67. minutu, ali više od toga nije mogao.

HAMBURGER – MENHENGLADBAH (tip 1, kvota 2,35) – rezultat 3:1

Nakon prvih devet rundi, odnosno četvrtine takmičenja u Bundesligi, fudbal tima sa Borusija parka ubedljivo je najtanji. Njegove slabosti, večeras je ogolio HSV iskoristivši nedisciplinu gostiju i brojčanu prednost da dođe do trijumfa - 3:1. Opširnije OVDE.

NEFČI – KAPAZ (tip 1, kvota 1,40) – rezultat 1:0

Mnogo teže od očekivanog, ali kec je ipak - tu. Mučio se Nefči da probije bedem borbenih gostiju, ali je na kraju uspeo da dođe do pobede golom u 67. minutu.

EVERTON - KOVENTRI (tip 1, kvota 1,73) - rezultat 3:1

Kod Dejvida Mojesa se zna. Napadač mora da trči kao da je zadnji vezni. Takvi su njegovom prvom mandatu bili Vejn Runi, Viktor Aničebe, Luj Saha, Ajegbeni Jakubu, takav je i sada Bari. Na sve to, Senegalac polako, ali sigurno stiče rutinu u postizanju golova. U prethodne dve utakmice je došao glave Njukaslu, a nova žrtva senegalske aždaje postao je Koventri (3:1). Opširnije OVDE.

PARTIZAN MOZZART BET - MAKABI (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 88:67

Ovo je bilo potrebno Partizanu Mozzart Bet! Baš ovakva igra i ovakva ubedljiva pobeda. Da se pokaže Makabiju, ali pre svega da igrači Partizana pokažu sami sebi da nisu najgori napad u takmičenju i da mogu da pogađaju šuteve u kontinuitetu i pod pritiskom. Itan Tompson se konačno u potpunosti probudio i održao pravu pravcatu košarkašku kliniku koja je prokrčila put velikom trijumfu klubu iz Humske protiv Makabija u 10. kolu Evrolige rezultatom 88:67. Opširnije OVDE.

STANDARD - VASLAND BEVEREN (tip 1, kvota 2,00) - rezultat 3:0

Odlična utakmica Standarda koji je već posle pet minuta došao do vođstva, a onda u nastavku sa još dva gola za tri minuta nokautirao Beveren.

PRECRTANO

KARABAG – TURAN (tip 1, kvota 1,70) – rezultat 0:1

Očekivalo se da Karabag oprava ulogu favorita, ali je naleteo na tvrdo i na kraju kažnjen golom u 80. minutu. Nije pomoglo ni što je domaćin imao duplo više šuteva na gol.

SEVILJA - ALAVES (tip 1, kvota 1,92) - rezultat 0:0

Ko god da je gledao ovu utakmicu, taj se žestoko dosađivao. Imala je Sevilja penal u prvom poluvremenu da odvede utakmicu u drugom pravcu, ali je Ruben Vargas promašio. Pokušavao je domaćin da napravi nešto više u nastavku, ali slaba vajda.

OLIMPIJAKOS - CRVENA ZVEZDA (tip 1, kvota 1,53) - rezultat 57:62

Zvezda je preozbiljan tim! U ne tako lepoj utakmici protiv Olimpijakosa, crveno-beli su došli do ogromne pobede od 57:62 koja je dokaz da ekipa Ibona Navara ima kvalitet za najviše domete. Posle dominantnog prvog poluvremena Zvezda je morala da preživljava u drugom, jer Oli ipak nije džabe evropski šampion. Vratio se u meč, pretio da preokrene, ali je crveno-bele iz kanala izvukao Kris Džons trojkom na 50 sekundi do kraja kojom je doneo sedam poena prednosti svom timu. Opširnije OVDE.