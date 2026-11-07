Razočarani Kataš: Imamo mnogo problema, brzo smo izgubili fokus

Ako je Partizan bio odličan, baš onakav kakvog žele da ga vide navijači, onda je ono što je prikazao Makabi u većem delu utakmice u Areni bilo - jako loše. I to traje već neko vreme. I to je nedopustivo za takvog giganta evropske košarke. Izraelski velikan nalazi se u seriji od šest poraza u svim takmičenjima. Većina tih poraza bila je sa razlikom većom 15, što govori da nešto unutar ekipe ne funkcioniše i to se videlo i protiv Partizan Mozzart Bet-a (67:88).

Zna i Oded Kataš bolje od svih u kakvom stanju mu je ekipa. Pre nešto manje od godinu dana, na istom mestu, njegova ekipa je slavila sa plus 25 i to nakon što su spustili gas u poslednjoj četvrtini. Sad je situacija bila dijemetralno suprotna.

"Loša igra, loša utakmica, imamo problema, nismo u najboljem stanju. Imali smo tri treninga, pokušali nešto da promenimo, ali izgubili smo brzo fokus. Očigledno da smo daleko od dobre forme. Partizan je prvo poluvreme kontrolisao skok iako nije imao dva centra, dobro su odgovorili agresivnošću. Neke osnovne stvari nisu bile dobre. Napadački smo igrali bez samopouzdanja. Pričali smo o tome, ali ne umemo da realizujemo. Treba samo da bude jednostavno. Takva je situacija. Moramo da preuzmemo odgovornost, da napravimo promene. Moramo da nađemo kvalitet" rekao je Kataš.