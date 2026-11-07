Razočarani Kataš: Imamo mnogo problema, brzo smo izgubili fokus
Vreme čitanja: 2min | sub. 07.11.26. | 00:19
"Partizan je prvo poluvreme kontrolisao skok, a nije imoa dva centra. Neke osnovne stvari nisu bile dobre", rekao je trener Makabija posle meča u Areni
Ako je Partizan bio odličan, baš onakav kakvog žele da ga vide navijači, onda je ono što je prikazao Makabi u većem delu utakmice u Areni bilo - jako loše. I to traje već neko vreme. I to je nedopustivo za takvog giganta evropske košarke. Izraelski velikan nalazi se u seriji od šest poraza u svim takmičenjima. Većina tih poraza bila je sa razlikom većom 15, što govori da nešto unutar ekipe ne funkcioniše i to se videlo i protiv Partizan Mozzart Bet-a (67:88).
Zna i Oded Kataš bolje od svih u kakvom stanju mu je ekipa. Pre nešto manje od godinu dana, na istom mestu, njegova ekipa je slavila sa plus 25 i to nakon što su spustili gas u poslednjoj četvrtini. Sad je situacija bila dijemetralno suprotna.
"Loša igra, loša utakmica, imamo problema, nismo u najboljem stanju. Imali smo tri treninga, pokušali nešto da promenimo, ali izgubili smo brzo fokus. Očigledno da smo daleko od dobre forme. Partizan je prvo poluvreme kontrolisao skok iako nije imao dva centra, dobro su odgovorili agresivnošću. Neke osnovne stvari nisu bile dobre. Napadački smo igrali bez samopouzdanja. Pričali smo o tome, ali ne umemo da realizujemo. Treba samo da bude jednostavno. Takva je situacija. Moramo da preuzmemo odgovornost, da napravimo promene. Moramo da nađemo kvalitet" rekao je Kataš.
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Uveliko se priča da bi Danijel Tajs mogao da napusti Tel Aviv. Nemački centar se vratio iz povrede i za njega postoji interesovanje nekolicine klubova iz Evrolige.
"Imao je dobre minute danas. On nije u dobroj formi, imao je problema sa povredom, ali je dobro igrao. Svidelo mi se kako je igrao, to nije bio problem. Šta god je problem, moramo da rešimo to kao tim. Da li je samopouzdanje, nešto drugo...".
Makabi već neko vreme utakmice Evrolige igra uglavnom van izraela. To jeste specifična okolnost, ali u istim tim uslovima velikan iz Tel Aviva je igrao plej-of protiv Panatinaikosa i malo je nedostajalo da ode na Fajnal for.
"Problemi su veliki. Potrebna nam je energija. Poslednje tri godine ili više su teške za nas. Ali moram da budem iskren, možemo da koristimo to kao izgovor, ali ne treba. Moramo da budemo bolji zbog nas samih, zbog navijača, ljudi u Izraelu. Poslednje četiri nedelje su razočaravajuće", dodao je Kataš.