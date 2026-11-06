Kapiten Vanja: Idealan scenario? Da ubacimo 200 trojki

Koliko je važna ova pobeda sada kada ćete nekoliko utakmica vezati kao domaćini?

"Pobeda je, naravno, veoma važna. Sledeće nedelje igramo sa Baskonijom, a zatim sledi i duplo kolo, tako da je od velikog značaja što smo ovaj niz utakmica kod kuće otvorili pobedom. Kontrolisali smo ritam i meč od samog starta, pa ako budemo igrali na ovom nivou i protiv Baskonije, ne bi trebalo da bude većih problema."

O novajlijama, Antoniju Rivsu i Robertu Franksu.

"Njima je takođe bilo potrebno malo vremena da se prilagode. Izuzev Omara, ranije nisu igrali u Evropi, a ta tranzicija uopšte nije laka. Iako im je potrebno vreme da pohvataju sve konce, i oni sami traže načine da uđu u pravi ritam i pomognu ekipi, čak i kada to nije kroz poene. Danas su pružili odličnu napadačku partiju, ali su i u prethodnim mečevima znatno doprinosili. Drago mi je zbog njih i nadam se da će nastaviti u ovom ritmu."

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Kako se ti osećaš?

"Fizički se osećam u redu. Nisam još na vrhuncu, ali kada me je Đan izveo u četvrtoj četvrtini, to je bio pravi potez jer sam osetio da me stiže zamor. Što se tiče samih akcija, iskreno, tu još uvek imam malih problema. U prvom poluvremenu, tokom jednog auta sa strane, nisam bio sasvim siguran šta igramo – znam otprilike zamisao, ali ne još u detalje. Srećom, sada smo neko vreme kod kuće, imamo vezane treninge i verujem da ću sve to brzo savladati."

Šta misliš da je maksimum ove ekipe?

"Da ubacimo 200 trojki", rekao je Vanja u šali, pa nastavio:

"Da bismo izvukli maksimum protiv ovakvih ekipa, potrebno je da imamo dobro šutersko veče i da uđemo u borbu sa istim žarom kao i tokom cele sezone od samog starta. Odbrana nam je uvek na visokom nivou, a kada se uz to poklope i ostali segmenti u igri, delujemo zaista sjajno. Doduše, ne poklopi se sve baš svakog dana — šut je, na kraju krajeva, uvek varljiva kategorija."