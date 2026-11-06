Kapiten Vanja: Idealan scenario? Da ubacimo 200 trojki

Vreme čitanja: 2min | pet. 06.11.26. | 23:56
"Sjajan je osećaj ponovo igrati u Evroligi. Hvala navijačima na prelepom dočeku", kaže Marinković
Vratio se Vanja Marinković protiv Kluža u ponedeljak, a sada je upisao debi u sezoni i u Evroligi. U pobedi nad Makabijem od 88:67 imao je devet poena, a upravo je on okončao utakmicu trojkom iz velike udaljenosti.
Posle meča, govorio je za prisutne medije o tome kako je bilo vratiti se pred punu Beogradsku arenu.
"Sjajan je osećaj ponovo igrati u Evroligi. Hvala navijačima na prelepom dočeku, to mi zaista mnogo znači, a najvažnije je da smo na kraju ostvarili pobedu."
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Koliko je važna ova pobeda sada kada ćete nekoliko utakmica vezati kao domaćini?
"Pobeda je, naravno, veoma važna. Sledeće nedelje igramo sa Baskonijom, a zatim sledi i duplo kolo, tako da je od velikog značaja što smo ovaj niz utakmica kod kuće otvorili pobedom. Kontrolisali smo ritam i meč od samog starta, pa ako budemo igrali na ovom nivou i protiv Baskonije, ne bi trebalo da bude većih problema."
O novajlijama, Antoniju Rivsu i Robertu Franksu.
"Njima je takođe bilo potrebno malo vremena da se prilagode. Izuzev Omara, ranije nisu igrali u Evropi, a ta tranzicija uopšte nije laka. Iako im je potrebno vreme da pohvataju sve konce, i oni sami traže načine da uđu u pravi ritam i pomognu ekipi, čak i kada to nije kroz poene. Danas su pružili odličnu napadačku partiju, ali su i u prethodnim mečevima znatno doprinosili. Drago mi je zbog njih i nadam se da će nastaviti u ovom ritmu."
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Kako se ti osećaš?
"Fizički se osećam u redu. Nisam još na vrhuncu, ali kada me je Đan izveo u četvrtoj četvrtini, to je bio pravi potez jer sam osetio da me stiže zamor. Što se tiče samih akcija, iskreno, tu još uvek imam malih problema. U prvom poluvremenu, tokom jednog auta sa strane, nisam bio sasvim siguran šta igramo – znam otprilike zamisao, ali ne još u detalje. Srećom, sada smo neko vreme kod kuće, imamo vezane treninge i verujem da ću sve to brzo savladati."
Šta misliš da je maksimum ove ekipe?
"Da ubacimo 200 trojki", rekao je Vanja u šali, pa nastavio:
"Da bismo izvukli maksimum protiv ovakvih ekipa, potrebno je da imamo dobro šutersko veče i da uđemo u borbu sa istim žarom kao i tokom cele sezone od samog starta. Odbrana nam je uvek na visokom nivou, a kada se uz to poklope i ostali segmenti u igri, delujemo zaista sjajno. Doduše, ne poklopi se sve baš svakog dana — šut je, na kraju krajeva, uvek varljiva kategorija."