LUDI TIKET, subota, 131.100 dinara: Samo neka pršti s golovima i neka je iz Južne Amerike

Mundijal je u prvom planu, poslastica za kladioce Mozzarta, ali može da se zaradi “kinta” i na utakmicama u Južnoj Americi i to u drugoj ligi Paragvaja i Liga kupu Perua.

Kladilac koji je odigrao tiket na Mozzartweb-u uspeo je da pogodi samo dva para i sa 300 dinara zaradi 131.100. Tajna je u velikim kvotama od 19,0 i 23,0.