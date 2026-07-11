LUDI TIKET, subota, 131.100 dinara: Samo neka pršti s golovima i neka je iz Južne Amerike
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Vreme čitanja: 1min | sub. 11.07.26. | 08:27
Samo dva pogođena para, ali mega kvote, i dobiatak iz snova kladioca koji je igrao na Mozzartweb-u
Mundijal je u prvom planu, poslastica za kladioce Mozzarta, ali može da se zaradi “kinta” i na utakmicama u Južnoj Americi i to u drugoj ligi Paragvaja i Liga kupu Perua.
Kladilac koji je odigrao tiket na Mozzartweb-u uspeo je da pogodi samo dva para i sa 300 dinara zaradi 131.100. Tajna je u velikim kvotama od 19,0 i 23,0.
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Ovaj velemajstor se drži maksime “samo neka pršti i padaju golovi”. Odigrao je istu igru da će u oba poluvrmena oba tima da daju makar po gol, na utakmcima Klub Fernando – Paraguari i Alijansa Atletiko – Molinas Pirata.
Na prvom meču je bilo baš idealno – 2:2 (1:1), dok je kod Peruanaca pao i gol više pride u nastavku – 3:2 (1:1). Ipak, kod duela Alijansa Atletiko – Molinas Pirata, ovaj kladilac je morao dugo da čeka gol gostiju koji je postignut u 88. minutu.
Isti minut je bio srećan i kod duela iz druge lige Paragvaja, kada je izvesni Kandija postigao izjednačujjući pogodak za Molinas Piratu za 2:2 i za mega dobitak.
Svaka čast!
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