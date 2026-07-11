NAJAVA DANA (subota, 11. jul): Mundijal uz Norvežane, Engleze, Gaučose i Sajdžije

ARGENTINA – ŠVAJCARSKA, 03.00

(Fudbal, Svetsko prvenstvo, četvrtina finala)

Ne otpisuj Gaučose ni kada gube sa 2:0… Zapamtiće ih Faraoni za sva vremena, jer oni su dozvolili da ih ponese prednost koju su razneli Romero, Mesi i Fernandez golovima u od 79. do 91. minuta utakmice. Švajcarci su se natezali sa Kolumbijom do penala, i dobili je, pa će se naći pred ozbiljnim izazovom, jer Gaučosi su spremni da navale i približe se odbrani titule planetarnog vladara.

ŠPANIJA M19 – NEMAČKA M19, 20.00

(Fudbal, Evropsko prvenstvo M19, finale)

Finale je zapravo repriza duela Grupe A, gde su Španci bukvalno demolirali Nemce i savladali ih sa 4:0. Serhio Esteban je sa dva brza pogotka u prvom poluvremenu, prvo u 20, a zatim i u 31. minutu, slomio otpor Nemaca. U drugom delu meča, Usman Dijalo je u 54. minutu povisio prednost, dok je Hose Antonio u 75. minutu postavio konačnih 4:0 za overu prve pozicije. Gledajući tu utakmicu, Nemcima se ovde nikako ne otvaraju karte.

DINAMO BREST – SLAVIJA MOZIR, 17.45

(Fudbal, Belorusija 1)

Dinamo Brest u ovaj duel ulazi sa šeste pozicije na tabeli i u promenljivoj je formi, bez obzira na pobedu nad poslednjeplasiranim Naftanom, pri konačnih 4:2 u prošlom kolu. Slavija Mozir zauzima 11. mesto i beleži lošije rezultate u poslednje vreme, uz nedavni težak poraz od Vitebska (2:4) na domaćem terenu. Dinamo Brest je bio bolji na poslednja tri meča para.

GOMELJ – NEMAN, 19.45

(Fudbal, Belorusija 1)

Gomelj se nalazi u samom vrhu i drži visoku četvrtu poziciju sa 25 bodova. S druge strane, Neman iz Grodna se bori sa ozbiljnim padom forme i nanizao je nekoliko poraza, zbog čega je skliznuo na osmo mesto prvenstvene tabele. Domaći Gomelj je dobio poslednja dva meča para, a poslednji je igran još u septembru prošle godine, kada je prošla GG3+ igra.

MJELBI – AIK, 15.00

(Fudbal, Švedska 1)

Mjelbi se nalazi u gornjem delu tabele i u ovaj meč ulazi nakon neverovatne utakmice u prošlom kolu gde su remizirali protiv lidera Sirijusa rezultatom 4:4. Igraju izuzetno efikasno, stabilni su na domaćem terenu. AIK igra promenljivo ove sezone i trenutno zauzima mesto na sredini tabele. Ipak, u prošlom kolu su podigli samopouzdanje važnom pobedom u gostima protiv Geteborga (1:2). Mogao bi ovo da bude tvrd meč, sobzirom da je razlika samo u jednom bodu.

ERGRITE – HAKEN, 17.00

(Fudbal, Švedska 1)

Ergrite proživljava veoma tešku prvoligašku sezonu i zakucan je za samo dno tabele. U prošlom kolu su doživeli ubedljiv poraz od Kalmara sa 3:0, a odbrana im je najlošija u ligi sa već 28 primljenih golova. Heken je trenutno na trećoj poziciji i bori se za vrh tabele. Doživeli su neprijatan poraz kod kuće u prošlom kolu od Jurgordena, pa u ovaj meč ulaze sa imperativom iskupljenja.

GALVEJ – SLAJGO ROVERS, 18.00

(Fudbal, Rep. Irska 1)

Slajgo je ubedljivo najgori tim u Irskoj, odbrana mu je tanka, a napad definitivno najtraljaviji u celoj ligi sa samo 18 postignutih pogodaka. E, upravo taj segment igre bolji je kod Galveja koji ima, pa ne tako velikih četiri boda prednosti. Interesantno je da i njima ide traljavo u poslednje vreme, što samo po sebi znači da domaćini nisu unapred sigurni da će lako uzeti bodove Galveju.

TPS – AC OLU, 16.00

(Fudbal, Finska 1)

U njihovom prvom ovosezonskom okršaju, odigranom maja ove godine, AC Oulu je slavio na domaćem terenu rezultatom 1:0. Istorijski gledano, TPS ima bolji ukupan skor u međusobnim duelima, ali je Oulu ove sezone pokazao stabilniju i kvalitetniju formu. Naime, u ovoj prilici gostujući tim je na trećem mestu na tabeli, sa samo četiri boda manje od vodećeg KuPS-a i drugoplasirane ekipe Inter Turkua.

NAFTA – PARTIZAN, 17.30

(Fudbal, prijateljska utakmica)

Fudbaleri Partizana savladali su azerbejdžanski Nefči u trećoj kontrolnoj utakmici tokom priprema u Sloveniji. Bilo je 1:0, a Saša Ilić je pokazao da Parni valjak ima kostur igre, te da je forma u usponu, pa deluje da Nafta koja je gubila od Voluntarija i Honveda nije ni najmanje opasna za Parni valjak. Slovenci su naime oba odigrana prijateljska meča izgubili sa 0:3.