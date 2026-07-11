LUDI TIKET (-), subota, 613.598.66 dinara: Vorčester nije proradio
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Vreme čitanja: 1min | sub. 11.07.26. | 08:16
Falili golovi u prvom poluvremenu
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Tiket: GUBITAN
Broj Tiketa: 5283-1584429-2457
Vreme: 10.07.26 09:56:57
početak
broj
Protivnici
rezultat
tip
kvota
sistem
pet. 16:00
1461
Real Pilar
Deportivo Camioneros
2:1 (2:1)
1ug
2+
2+
3.8
Fix
pet. 17:00
1467
Dep.Lafferera
Dep.Armenio
1:1 (1:1)
1ug
2+
2+
3.5
Fix
pet. 16:00
12812
PK-35
KaPa
3:1 (2:0)
1ug
2+
2+
2.55
Fix
pet. 18:00
1472
Excursionistas
Comunicaciones A.
1:2 (1:1)
1ug
2+
2+
3.4
Fix
pet. 18:30
1371
Resistencia Asuncion
Sportivo Carapegua
1:1 (1:1)
1ug
2+
2+
2.75
Fix
pet. 18:45
2593
Bray
UCD
6:0 (2:0)
1ug
2+
2+
2.15
Fix
pet. 18:30
8534
Aveley
Leiston
2:4 (1:3)
1ug
2+
2+
2
Fix
pet. 18:45
8528
Worcester
Malvern Town
0:0 (0:0)
1ug
2+
2+
2.5
Fix
pet. 21:00
1372
Club Fernando
Paraguari
2:2 (1:1)
1ug
2+
2+
3
Fix
Uplata: 50,00 RSD
Ukupni koeficijent: 10226.64
Potencijalni dobitan: 613.598,66 RSD
Uvek boli kada se padne dobar tiket na jednom paru, a pogotovo kada se smešio lep dobitak na skromnoj uplati.
Naš kladilac iz Jagodine juče je stavio Vorčester na spisak omraženih klubova, jer zbog njega danas nije bogatiji za 613.598 dinara.
Tiket je imao devet parova, uplaćeno je na njega 50 dinara i čekala se odlična isplata. Lepo je krenulo: Argentina, Finska, Paragvaj... Sve je dolazilo kao naručeno, ali kada je lopta doskočila na englesko tlo, sve je otišlo naopako.
Igrali su Vorčester i Malvern Taun, opklada je bila da će doći dva gola u prvom poluvremenu, a utakmica je završena bez ijednog. Ipak, nije naš kladilac ostao praznih ruku, zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ dobio je nazad 5.000 dinara.
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