LUDI TIKET (-), subota, 613.598.66 dinara: Vorčester nije proradio

Uvek boli kada se padne dobar tiket na jednom paru, a pogotovo kada se smešio lep dobitak na skromnoj uplati.

Naš kladilac iz Jagodine juče je stavio Vorčester na spisak omraženih klubova, jer zbog njega danas nije bogatiji za 613.598 dinara.

Tiket je imao devet parova, uplaćeno je na njega 50 dinara i čekala se odlična isplata. Lepo je krenulo: Argentina, Finska, Paragvaj... Sve je dolazilo kao naručeno, ali kada je lopta doskočila na englesko tlo, sve je otišlo naopako.

Igrali su Vorčester i Malvern Taun, opklada je bila da će doći dva gola u prvom poluvremenu, a utakmica je završena bez ijednog. Ipak, nije naš kladilac ostao praznih ruku, zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ dobio je nazad 5.000 dinara.