Partizan ne mora da traži još jednu desetku, tu je – Bogdan Kostić

Naravno, može da odgovori i kao krilo, što je pokazao u nekim utakmicama prošle sezone, ali kao desetka nije igrao pre svega što je Partizan na tom mestu imao Vukotića i Bibarsa Natha. Čim se otvorio prostor da igra na poziciji koja mu najviše odgovara, Kostić je pokazao šta zna. I to samo nekoliko dana pošto se vratio sa neslavnog turnira U19 reprezentacije Srbije.

Nije to ništa slučajno, ona situacija kad je odličnio pratio akciju i samo spletom nesrećnih se nije upisao u strelce protiv ekipe iz Hrvatske (pogodio prečku), najbolji su pokazatelj koliko je omladinski reprezentativac Srbije opasan kad je stavljen na odgovarajuće mesto. U gotovo svakoj opasnoj akciji Parnog valjka u drugom poluvremenu, Kostić je igrao bitnu ulogu.

Tako nešto ga prati još od dana u mlađim kategorijama kluba iz Humske. U kadetima kod Đorđija Ćetkovića je bio ubitačan kao polušpic u sezoni 2023/24 (23 utakmice, 19 golova), a sledeće bio učinkovit i u omladincima kod Milana Smiljanića , kasnije Ivana Radovanovića na istoj poziciji (25 utakmica, deset golova). Odlično praćenje akcija, ubacivanja iz drugog plana, mirnoća u završnici – sve su to kvaliteti koji se u Bogdanovoj igri najbolje vide kad igra na prirodnoj poziciji.

Ove karakteristike Kostića čine kompatibilnim sa Milanom Vukotićem. Ako je Crnogorac paker i dobar u podvaljivanju završnog pasa ka saigračima, onda je Bogdan, rečnikom Fudbal menadžera – „Shadow striker“, neko ko je veća opasnost po gol rivala kao „finišer“ i ko dejstvuje iz drugog plana.

Na sve to, rođeni Čačanin poseduje ono o čemu Saša Ilić priča od početka priprema – igra jednostavno i konkretnom ne petja i ne mrsi, što novi šef struke i te kako ume da ceni. Ovom Partizanu, pored pojačanja još kako fali kreativaca na terenu. Vukotić ne može sam, Aleksić je fizički nespreman i nije nikakav faktor, a varijanta sa Dembom Sekom odavno je postala providna.

U takvim okolnostima, dobro je da se pojavila još jedna kreativna, ali potencijalno i golgeterska opcija za Sašu Ilića. Biće mu potrebna za probijanje rivala u Mozzart Bet Superligi, pa i u Evropi.