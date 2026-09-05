LUDI TIKET (-), subota, 161.203 dinara: Vatromet u Uzbekistanu odjavio žurku

Kakva hrabrost, kakav instinkt i kakva potraga za fudbalskom „uspavankom“ na najegzotičnijim meridijanima! Loviti tvrde mečeve je jedno, ali sastaviti tiket od pet parova na kojima se gađa isključivo igra X-X&0-2 (nerešeno na poluvremenu i na kraju meča, uz maksimalno dva gola) predstavlja pravi doktorski rad sportskog klađenja. Ovaj majstor je sa uplatom od svega 20 dinara i ukupnom kvotom od nestvarnih 7.676 napravio pravu turneju od jordanske i uzbekistanske prve lige, preko tajlandske prve i druge, pa sve do treće lige Izraela. Čekao se astronomski dobitak od 161.203 dinara i činilo se da su fudbalski bogovi spremni da nagrade ovu neverovatnu viziju.

Ipak, dok su ostali stadioni donosili željene rezultate po planu, prava sportska ironija i totalni haos odigrali su se u Uzbekistanu. Umesto očekivane rovovske borbe bez golova, meč između Nasafa iz Karšija i Nefčija pretvorio se u pravu goleadu koju niko nije mogao da predvidi! Umesto maksimalna dva gola na celom meču, mreže su se zatresle čak četiri puta već u prvom poluvremenu, da bi se utakmica završila sa nestvarnih osam pogodaka. Ovaj „vatromet” raspršio je snove o maksimalnoj isplati, ali zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ, igrač nije ostao praznih šaka. Umesto cepanja tiketa, na uloženih dvadeset dinara na račun je leglo utešnih 2.000 dinara.

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