LUDI TIKET, subota, 348.575 dinara: Jedan tip i 13 parova - dobitna kombinacija

Prava umetnost klađenja na golove ne leži samo u praćenju najjačih liga, već u dubokom poznavanju fudbalske mape širom Evrope! Ovaj maestro je na svom tiketu spojio čak 13 utakmica, gađajući isključivo jedan, ali zlata vredan tip – kombinaciju kmb I1+&2+ (najmanje jedan gol u prvom poluvremenu i minimum dva gola na celom meču). Od elitnih belgijskih i holandskih prvoligaških terena, pa sve do pravog „fudbalskog rudnika” u švedskim nižim ligama, švajcarskoj Cvajti, danskoj četvrtoj i nemačkoj trećoj ligi, na svim terenima maksimalno su ispoštovali našeg kladioca. Nije se libio ni da hrabro „začini” tiket mečevima engleskog liga kupa za mlade timove, prvenstva Republike Irske i austrijskog Kupa, dokazujući da za pravog poznavaoca mreže miruju samo kad on to ne stavi na tiket.

Da se neverovatan skauting i hrabrost oslanjanja na ovakav šarolik raspored višestruko isplate, svedoči i konačna cifra koja je legla na račun. Uz savršen niz od 13 pogođenih parova, gde se na svakom meču rezultat menjao baš onda kada treba, ovaj kladioc je inkasirao fantastičnih, bezmalo 350.000 dinara! Kada se uzme u obzir težina vezivanja ovakvog specifičnog tipa u tolikom nizu, jasno je da je dobitak plod suvog znanja i briljantnog osećaja za goleade - što potvrđuje i iznos uplate - 8.120 dinara.

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