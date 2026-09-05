Ugo Vijeira za Mozzart Sport: Nije lako igrati Večiti derbi, ali je najlepše

Vreme čitanja: 3min | sub. 05.09.26. | 08:02
Portugalac se prisetio dana iz perioda kada je igrao za Crvenu zvezdu
Kada se prisećaju najdražih pobeda u mečevima sa Partizanom, mnogi navijači Crvene zvezde setiće se 149. i 150. Večitog derbija, u kojima je najveći rival savladan prvo sa 3:1 na Marakani, a onda i 2:1 u Humskoj ulici. Bilo je to u sezoni 2015/16, u kojoj je Crvena zvezda stigla do titule bez poraza, sa čak 28 bodova više od najvećeg rivala.
Sa klupe je crveno-bele predvodio Miodrag Božović, a na terenu golovima Aleksandar Katai (21) i Ugo Vijeira (20). Posebno produktivan u pomenutim mečevima bio je Portugalac, koji je dao tri prelepa gola. U 149. je prvo iskosa poslao loptu preko Živka Živkovića, a onda i projektil sa 25 metara. U 150. je snažno u padu šutirao glavom na centaršut Slavoljuba Srnića i matirao nemoćnog Bojana Šaranova.
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Bili su to Vijeirini najlepši dani u Crvenoj zvezdi, u kojoj je proveo godinu i po, odigravši još dva derbija u kojima je jednom bilo nerešeno (1:1), a jednom slavio Partizan (1:0).
"Bilo je fantastično igrati za Zvezdu. Imam samo lepa sećanja na taj period, a posebno na moj prvi derbi. Pričali smo pred utakmicu i neko od saigrača me je pitao šta ću raditi ako postignem gol, a ja sam mu odgovorio 'šta ako dam dva'. Tako je i bilo, pa smo se posle utakmice lepo šalili u svlačionici", prisetio se Vijeira u razgovoru za Mozzart Sport.
Znao je napadač iz Brage i pre izlaska na teren da utakmice sa Partizanom nisu iste poput ostalih u prvenstvu Srbije.
"Objasnili su mi saigrači koliko je derbi važan za klub i navijače, dobro sam znao šta me čeka. Nije uvek lako igrati pod pritiskom, ali je igrati Večiti derbi nešto prelepo. Ne mogu da vam opišem rečima, bio je to najlepši osećaj na svetu. Crvena zvezda ima fantastične navijače, a za igrače je bitno da koncentrisano uđu u utakmicu i ne gube fokus do samog kraja. Ako su dobro trenirali, onda će i pobeda doći".
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Iako su vodeći na tabeli Mozzart Bet Superlige sa maksimalnih 15 bodova iz pet utakmica, fudbaleri Crvene zvezde ne čekaju derbi u euforičnom raspoloženju. Razlog je dobro poznat - debakl od Viktorije Plzenj u kvalifikacijama za Ligu Evrope, koji se nadovezao na eliminaciju od Hapoel Ber Ševe.
"I u moje vreme je postojao veliki pritisak da se ekipa plasira u Ligu šampiona. To je normalno kada igraš u velikom klubu, bitno je samo da nastave naporno da rade, da se trude i ponovo pokušaju sledeće sezone".
Delio je Ugo Vijeira svojevremeno svlačionicu sa Aleksandrom Kataijem, kao i Mihailom Ristićem koji je tada fudbalski stasavao, a nedavno se vratio na stadion Rajko Mitić posle devet godina provedenih u inostranstvu.
"Ristić je moj dugogodišnji prijatelj, mislim da je napravio lepu karijeru i trebalo bi da je ponosan na sebe. A, Katai... Šta reći o njegovim kvalitetima, još mnogo uspešnih sezona je pred njim", kroz osmeh je najavio Portugalac s obzirom na godine sjajnog driblera (35).
Nisu bivši saigrači jedini koje Vijeira poznaje iz aktuelnog Zvezdinog sastava. Među njima je i Tomaš Hendel.
"Da, da, poznajem ga. Štaviše, ja sam mu pomogao da dođe u Crvenu zvezdu. Učestvovao sam u transferu, pošto radim za jednu menadžersku agenciju. Ali nisam naplatio, bila je to usluga klubu. Pričao sam mu o klubu i životu u Srbiji, mislim da je igrač koji ima veliki potencijal", istakao je nekadašnji napadač crveno-belih.
Pored toga što učestvuje u pronalaženju igrača i njihovim transferima, Ugo Vijeira radi i kao trener talentima koje priprema za seniorski fudbal. Otud i pitanje za komentar o radu Alberta Rijere.
"Mislim da bi mogao da uspe u Beogradu. Znam da će biti pod velikim pritiskom očekivanja navijača jer ima specifičan stil igre, a Zvezdini navijači koliko god bili fantastični, umeju i da budu nezgodni ako rezultati nisu dobri. Verujem, ipak, da će Crvena zvezda još dugo beležiti uspehe".