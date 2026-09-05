Ugo Vijeira za Mozzart Sport: Nije lako igrati Večiti derbi, ali je najlepše

Bili su to Vijeirini najlepši dani u Crvenoj zvezdi, u kojoj je proveo godinu i po, odigravši još dva derbija u kojima je jednom bilo nerešeno (1:1), a jednom slavio Partizan (1:0).

"Bilo je fantastično igrati za Zvezdu. Imam samo lepa sećanja na taj period, a posebno na moj prvi derbi. Pričali smo pred utakmicu i neko od saigrača me je pitao šta ću raditi ako postignem gol, a ja sam mu odgovorio 'šta ako dam dva'. Tako je i bilo, pa smo se posle utakmice lepo šalili u svlačionici", prisetio se Vijeira u razgovoru za Mozzart Sport.

Znao je napadač iz Brage i pre izlaska na teren da utakmice sa Partizanom nisu iste poput ostalih u prvenstvu Srbije.

"Objasnili su mi saigrači koliko je derbi važan za klub i navijače, dobro sam znao šta me čeka. Nije uvek lako igrati pod pritiskom, ali je igrati Večiti derbi nešto prelepo. Ne mogu da vam opišem rečima, bio je to najlepši osećaj na svetu. Crvena zvezda ima fantastične navijače, a za igrače je bitno da koncentrisano uđu u utakmicu i ne gube fokus do samog kraja. Ako su dobro trenirali, onda će i pobeda doći".

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Iako su vodeći na tabeli Mozzart Bet Superlige sa maksimalnih 15 bodova iz pet utakmica, fudbaleri Crvene zvezde ne čekaju derbi u euforičnom raspoloženju. Razlog je dobro poznat - debakl od Viktorije Plzenj u kvalifikacijama za Ligu Evrope, koji se nadovezao na eliminaciju od Hapoel Ber Ševe.

"I u moje vreme je postojao veliki pritisak da se ekipa plasira u Ligu šampiona. To je normalno kada igraš u velikom klubu, bitno je samo da nastave naporno da rade, da se trude i ponovo pokušaju sledeće sezone".

Delio je Ugo Vijeira svojevremeno svlačionicu sa Aleksandrom Kataijem, kao i Mihailom Ristićem koji je tada fudbalski stasavao, a nedavno se vratio na stadion Rajko Mitić posle devet godina provedenih u inostranstvu.

"Ristić je moj dugogodišnji prijatelj, mislim da je napravio lepu karijeru i trebalo bi da je ponosan na sebe. A, Katai... Šta reći o njegovim kvalitetima, još mnogo uspešnih sezona je pred njim", kroz osmeh je najavio Portugalac s obzirom na godine sjajnog driblera (35).