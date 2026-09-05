Najava dana (subota, 5. septembar): Od Premijer lige, preko Serije A, sve do Mozzart Bet Superlige

NJUKASL – BORNMUT, 13.30

(Fudbal, Engleska 1)

Njukasl je krenuo s remijem protiv Liveropula, a zatim je savladao Totenhem, što je svakako ostavilo utisak vrlo ozbiljne ekipe koja ove sezone neće lako prosipati bodove. Bornmut je poražen od Mančester Sitija, a zatim je odigrao nerešeno sa Evertonom, što im je svakako bar za nijansu podiglo samopouzdanje. Poslednji meč para dobio je Bornmut sa 1:2.

HOFENHAJM – DORTMUND, 15.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Hofenhajm je u prvom kolu sa 3:2 poražen od Kelna, dok je Dortmund, potpuno očekivano uzeo tri boda Hamburgeru. Ne treba ovde očekivati da će Hofenhajm igrati bez ambicije, kao što nije ni u aprilu, kada je na poslednjem meču para slavio sa 2:1. Inače, na četiri od poslednjih pet mečeva para dolazila je GG igra, a po dva puta su su slavila oba rivala.

ŠALKE – BAJERN, 18.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Ako je Augzburg sa 3:0 savladao Šalke, onda je samo pitanje šta će mu uraditi Bajernova mašinerija koja je u prvom kolu, kao plitak potok pregazila Štutgart sa 5:1. Jasno je da je tim koji je pristigao iz Cvajte u podređenom položaju, protiv kluba sa kojim se nije sastajao tri godine, a koji mu je na poslednjem susretu para dao čak šest golova.

INTER – NAPOLI, 18.00

(Fudbal, Italija 1)

Inter je u prva dva kola pregazio Moncu sa 4:1, i dobio Kaljari s minimalcem u gostima, dok je Napoli savladao Đironu, a doživeo poraz od Koma. Tradicija najavljuje tvrdu utakmicu dva izuzetno kvalitetna tima, a u prilog tvrdnji idu čak četiri remija na poslednjih pet mečeva para, na kojima je bez razlike dolazila GG igra.

ROMA – ATALANTA, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Đonijel Malen je u ponedeljak postigao dva gola protiv Lečea, čime je već stigao do brojke od pet golova u ovoj prvenstvenoj kampanji i pomogao Romi da zabeleži drugu uzastopnu pobedu rezultatom 4:0. Gol u sudijskoj nadoknadi vremena doneo je Atalanti pobedu od 1:0 nad Bolonjom u ponedeljak, što im je treći uzastopni trijumf u svim takmičenjima. Biće ovo uzbudljiv meč.

AJAKS – PSV, 20.00

(Fudbal, Holandija 1)

PSV je u prva četiri kola remizirao samo sa Sitardom, tako da na noge Kopljanicima ide potpuno naoštren. Ajaks je lagano rešio status kvalifikacija za Ligu konferencije sa Sionom, pa može da napadne iz sve snage. Ne zaboravite da je na poslednja dva meča para bilo nerešeno, odnosno da je rezultat iznosio identičnih 2:2.

ATL. BILBAO – ATL. MADRID, 16.15

(Fudbal, Španija 1)

Bilbao je startovao porazima od Sevilje i Barselone, da bi napokon u trećem kolu uzeo tri boda Selti. Atletiko Madrid ima pobede nad Malagom i Seviljom, ali i remi sa Viljareolom. Gosti su na mečevima para slavili četiri puta na poslednjih pet susreta. Domaći su bili u aprilu kada su pobedu zabeležili pri konačnih 3:2.

RADNIK – ČUKARIČKI, 18.00

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga Srbije)

Brđani imaju dosta kadrovskih problema, a Radnik svoj specifični teren jako dobro koristi i ko se ekspresno na njemu ne snađe – loše prođe. Oba tima su doživela brodolom prošlog vikenda: Radnik je vodio u Pančevu, pa izgubio 5:1, dok je Čukarički kod kuće do nogu potučen od strane Vojvodine – 5:0.

ŠARLOA – UNION SEN ŽILOAZ, 16.00

(Fudbal, Belgija 1)

Ovo je derbi, u koji do sada nepogrešivi Šarloa ulazi sa 12 bodova, dok Union Sen Žiloaz ima 10, sve zbog remija sa Varegemom u drugom kolu. Oba tima imaju brutalnu odbranu, tako da se očekuje jako tvrda utakmica. Statistički gledano, Union Sen Žiloaz ima znatno više uspeha na mečevima para. U februaru su recimo dobili Šarloa sa 4:1.