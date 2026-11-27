Kraljevi preokreta sanjaju Evropu - opet iz minusa do pobede!
Vreme čitanja: 7min | pet. 27.11.26. | 23:44
Opet na krilima raspucanog Jasira Zabirija od kojeg su efikasniji samo Rafinja i Kilijan Embape, ali i rezerviste Pabla Garsije i njegovog topa u nozi...
Kako je krenuo, činilo se da će se ekspresno vratiti nazad, međutim situacija je trenutno takva da Rasing postaje sve ozbiljniji kandidat za plasman u Evropu. I to u povratničkoj sezoni u Primeri.
Tim iz Santandera nastavio je proboj na tabeli pošto je na otvaranju 14. kola La Lige kao gost protiv Levantea upisao novu pobedu, treću uzastopnu odnosno četvrtu u poslednjih mesec dana - 3:1 (0:1).
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Kako je do nje došao? Pa posle preokreta, kako bi drugačije!? Onako kako je ostvario većinu ligaških pobeda. 'Okretao' je već ranije tokom sezone Alaves, Espanjol i Malagu, iz rezultatskog minusa se vratio i do celog plena stigao i protiv Levantea.
Lako je njima kad imaju raspucanog Jasira Zabirija (21)... Marokanski centarfor pozajmljen letos od Rena, igra fudbal života u Španiji. Lupio je recku na trećoj uzastopnoj utakmici i 12. ligaškim pogotkom u sezoni izbio na treće mesto liste strelaca, odmah iza Rafinje i Kilijana Embapea, a ispred Lamina Jamala.
Mladi napadač kojeg je Ren u februaru platio Famalikau okruglo 10.000.000 evra učestvovao je u svakom od pomenutih preokreta, neizostavan deo je bio i večerašnjeg. Nakon što je rezervista Pablo Garsija sredinom drugog poluvremena spektakularnim golom anulirao prednost Levantea iz finiša prvog dela, Zabiri je u 81. minutu režirao preokret. Uvideo je da Asijer Viljalibre, zauzet 'rvanjem' sa protivničkim defanzivcem, neće stići do lopte, natrčao je u punom sprintu na nju i iz prve je poslao tik uz dalju stativu.
Petra Ratkova zbog povrede nije bilo u protokolu, ali je i pored toga domaći tim u finišu zaigrao sa dvojicom napadača ne bi li pokušao da izbegne poraz. Međutim, u jeku ofanzive Levantea na drugoj strani sevnula je kontra, povukao ju je pomenuti Garsija i još jednom podsetio kakvom levicom raspolaže. Raspalio je sa oko 25 metara i još jednim evrogolom overio pobedu, koja je Rasing vinula na šestu poziciju, poslednju koja garantuje mesto u evropskim takmičenjima.
Doduše, Sevilja bi već u nedelju mogla da ga preskoči ukoliko kao gost savlada Sosijedad. Levante je s druge strane na 15. mestu sa 12 bodova, koliko ima i prvi tim ispod crte - Hetafe.
PRIMERA – 14. KOLO
Petak
Levante - Rasing Santander 1:3 (1:0)
/Romero 42 - Garsija 66, 90+5, Zabiri 81/
Subota
14.00: (1,57) Real Betis (4,50) Rajo Valjekano (5,10) - MOZZART RELAX
16.15: (4,60) Malaga (3,90) Atletik Bilbao (1,72) - MOZZART RELAX
18.30: (6,00) Elče (5,00) Atletiko Madrid (1,45) - MOZZART RELAX
21.00: (1,13) Real Madrid (9,00) Alaves (17,0) - MOZZART RELAX
Nedelja
14.00: (2,15) Valensija (3,35) Osasuna (3,40) - MOZZART RELAX
16.15: (12,0) Deportivo La Korunja (7,25) Barselona (1,20) - MOZZART RELAX
18.30: (2,70) Selta (3,50) Viljareal (2,45) - MOZZART RELAX
21.00: (2,15) Real Sosijedad (3,60) Sevilja (3,15) - MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,05) Espanjol (3,25) Hetafe (3,80) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama