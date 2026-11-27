Kako je krenuo, činilo se da će se ekspresno vratiti nazad, međutim situacija je trenutno takva da Rasing postaje sve ozbiljniji kandidat za plasman u Evropu. I to u povratničkoj sezoni u Primeri.

Tim iz Santandera nastavio je proboj na tabeli pošto je na otvaranju 14. kola La Lige kao gost protiv Levantea upisao novu pobedu, treću uzastopnu odnosno četvrtu u poslednjih mesec dana - 3:1 (0:1).