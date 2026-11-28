Sve Jokićeve lopte imale oči, Marej u formi života
Vreme čitanja: 3min | sub. 28.11.26. | 06:09
Srbin upisao 15 asistencija u pobedi Denvera nad Jutom
Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Jutu Džez u Solt Lejk Sitiju rezultatom 120:107, čime su stigli do trećeg trijumfa u NBA kupu i ukupno jedanaeste pobede u sezoni ostavljajući tako iza sebe bled nastup protiv Dalasa. Ipak, radost zbog pobede pokvarila je računica — uprkos drugom mestu u Grupi A Zapadne konferencije, tim iz Kolorada nije izborio plasman u četvrtfinale NBA kupa jer je u poretku najboljih drugoplasiranih sastava ostao ispod Minesote zbog lošije koš-razlike.
Ono što navijače u Srbiji svakako uvek najviše zanima je izdanje Nikole Jokića. Ono je bilo standardno dobro, doduše falio je jedan skok da se kompletira tripl-dab učinak, dok svake pohvale zaslužuje Džamal Marej koji igra verovatno sezonu karijere jer igra zaista izvanrednu košarku.
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Izuzetno raspoložen poenterski ponovo bio je Marej, koji je duel okončao sa 36 poena i pet skokova, dok je Nikola Jokić bio na korak od tripl-dabla sa 17 poena, devet skokova i čak 15 asistencija. Srpski centar nije imao svoje šutersko veče iz igre (7/19), ali je popravio utisak trojkama (2/3), ubacio jedno od dva slobodna bacanja i zabeležio po dve ukradene i izgubljene lopte.
Denver je silovito otvorio utakmicu i stigao do 24:10, ali je Juta već početkom druge deonice preokrenula na 31:29. Kroz drugu i treću četvrtinu ekipe su se smenjivale u prednosti, uz češće diktiranje ritma od strane domaćina. Kada je Džez u završnici poveo 102:97, Jokić je u potpunosti podredio igru pronalaženju saigrača — prvo je Denver poveo 108:104, a pošto se rival primakao na 108:107, usledila je furiozna serija Nagetsa od 12:0 kojom je utakmica prelomljena.
Uz Mareja i Jokića, važan doprinos dao je Kristijan Braun sa 20 poena i osam skokova. U redovima Jute najefikasniji su bili Kejšon Džordž sa 25 poena, četiri skoka i četiri asistencije, kao i Derin Piterson sa 20 poena i pet uhvaćenih lopti.
Zanimljivo da je na drugoj strani svoju prvu utakmicu sezonu odigrao Jusuf Nurkić, nekada saigrač Jokića u Denveru, a danas član Jute. Na parketu je bio nešto manje od 18 minuta, imao je pet poena, šest skokova i pazite sada... 11 asistencije. Očigledno je u tom segmentu pokušao da se nadmeće sa reprezentativcem Srbije i donekle je uspeo, doduše njegova ekipa je upisala još jedan poraz.
Juta je ostala na pretposlednjem mestu Zapadne konferencije sa učinkom 3–17, dok Nagetse već u noći između nedelje i ponedeljka u ponoć očekuje duel protiv Toronto Reptorsa, koje sa klupe predvodi Darko Rajaković.
Večeras na parketu nije bilo Nikole Jovića u dresu Majamija i Bogoljuba Markovića u dresu Milvokija. Ekipa Hita je slavila u meču protiv Njujorka, dok je Milvoki izgubio od Detroit Pistonsa.
REZULTATI
Njujork Niksi - Majami 105:108
/Branson 27 - Adebajo 25/
Detroit - Milvoki 113:98
/Džo 22 - Beris 23/
Indijana - Filadelfija 87:111
/Džejms 21 - Haf 18/
Toronto - Bruklin 124:100
/Barns 34 - Braun 21/
Boston - Atlanta 86:87
/Tejtum 20 - Džonson 24/
Minesota - Memfis 109:114
/Dosunmu 27 - Kovard 22/
Finiks - Dalas 109:113
/Buker 31 - Fleg 34/
Los Anđeles Klipers - Nju Orleans 104:105
/Garland 19 - Vilijamson 25/
Portland - Golden Stejt 116:94
/Avdija 26 - Lendeborg 18/
San Antonio - Los Anđeles Lejkersi 99:96
/Kasel 26 - Dončić 31/
Juta - Denver 107:120
/Marej 36 - Džordž 25/