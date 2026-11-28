Denver je silovito otvorio utakmicu i stigao do 24:10, ali je Juta već početkom druge deonice preokrenula na 31:29. Kroz drugu i treću četvrtinu ekipe su se smenjivale u prednosti, uz češće diktiranje ritma od strane domaćina. Kada je Džez u završnici poveo 102:97, Jokić je u potpunosti podredio igru pronalaženju saigrača — prvo je Denver poveo 108:104, a pošto se rival primakao na 108:107, usledila je furiozna serija Nagetsa od 12:0 kojom je utakmica prelomljena.

Izuzetno raspoložen poenterski ponovo bio je Marej , koji je duel okončao sa 36 poena i pet skokova, dok je Nikola Jokić bio na korak od tripl-dabla sa 17 poena, devet skokova i čak 15 asistencija. Srpski centar nije imao svoje šutersko veče iz igre (7/19), ali je popravio utisak trojkama (2/3), ubacio jedno od dva slobodna bacanja i zabeležio po dve ukradene i izgubljene lopte.

Uz Mareja i Jokića, važan doprinos dao je Kristijan Braun sa 20 poena i osam skokova. U redovima Jute najefikasniji su bili Kejšon Džordž sa 25 poena, četiri skoka i četiri asistencije, kao i Derin Piterson sa 20 poena i pet uhvaćenih lopti.

Zanimljivo da je na drugoj strani svoju prvu utakmicu sezonu odigrao Jusuf Nurkić, nekada saigrač Jokića u Denveru, a danas član Jute. Na parketu je bio nešto manje od 18 minuta, imao je pet poena, šest skokova i pazite sada... 11 asistencije. Očigledno je u tom segmentu pokušao da se nadmeće sa reprezentativcem Srbije i donekle je uspeo, doduše njegova ekipa je upisala još jedan poraz.

Juta je ostala na pretposlednjem mestu Zapadne konferencije sa učinkom 3–17, dok Nagetse već u noći između nedelje i ponedeljka u ponoć očekuje duel protiv Toronto Reptorsa, koje sa klupe predvodi Darko Rajaković.

Večeras na parketu nije bilo Nikole Jovića u dresu Majamija i Bogoljuba Markovića u dresu Milvokija. Ekipa Hita je slavila u meču protiv Njujorka, dok je Milvoki izgubio od Detroit Pistonsa.

REZULTATI

Njujork Niksi - Majami 105:108

/Branson 27 - Adebajo 25/

Detroit - Milvoki 113:98

/Džo 22 - Beris 23/

Indijana - Filadelfija 87:111

/Džejms 21 - Haf 18/

Toronto - Bruklin 124:100

/Barns 34 - Braun 21/

Boston - Atlanta 86:87

/Tejtum 20 - Džonson 24/

Minesota - Memfis 109:114

/Dosunmu 27 - Kovard 22/

Finiks - Dalas 109:113

/Buker 31 - Fleg 34/

Los Anđeles Klipers - Nju Orleans 104:105

/Garland 19 - Vilijamson 25/

Portland - Golden Stejt 116:94

/Avdija 26 - Lendeborg 18/

San Antonio - Los Anđeles Lejkersi 99:96

/Kasel 26 - Dončić 31/

Juta - Denver 107:120

/Marej 36 - Džordž 25/