Filkrug dostigao Miroslava Klosea: Verder ponovo ustao iz mrtvih i od 1:3 stigao do 3:3
Vreme čitanja: 10min | pet. 27.11.26. | 23:47
Iskusni nemački napadač postigao 11. prvenstveni gol na otvaranju 11. kola Bundeslige
Nije slučajno što u Nemačkoj odavno važi izreka da utakmica traje 90 minuta, mada bi u slučaju Verdera iz Bremena trebalo dodati i sudijsku nadoknadu. Četvrti put ove sezone ekipa Danijela Tijuna uspela je da izbegne poraz nakon što je bila u zaostatku od dva gola, a junak još jednog spektakularnog povratka bio je čovek koji u 33. godini igra fudbal života - Niklas Filkrug.
Iskusni nemački napadač golom u drugom minutu sudijske nadoknade sprečio je Borusiju iz Menhengladbaha da ostvari tek drugu prvenstvenu pobedu u sezoni, doneo Verderu bod na otvaranju 11. kola Bundeslige 3:3 (1:1) i pritom izjednačio klupski rekord koji je više od dve decenije bio u vlasništvu legendarnog Miroslava Klosea. Bio je to njegov 11. pogodak u isto toliko prvenstvenih kola. Jedini fudbaler u istoriji Verdera koji je imao takav učinak u ovoj fazi bundesligaške sezone bio je Miroslav Klose u takmičarskoj 2005/06.
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Malo ko je očekivao da će poslednjeplasirana ekipa nemačkog prvenstva biti toliko nadmoćna na Vezer stadionu. Gosti su od početka diktirali tempo, a nakon što je Karl Hajn sprečio Zenta Una da zatrese mrežu, otpor domaćina slomljen je u 27. minutu. Posle igranja rukom Jurija Rehera i dugotrajne VAR provere, Feliks Cvajer pokazao je na belu tačku, odakle je precizan bio Kevin Diks.
Verder je mimo toka utakmice stigao do izjednačenja neposredno pred odlazak na odmor. Posle prodora Ludovita Reisa po levom boku i nedovoljno dobre reakcije odbrane gostiju, Eren Dinkči je sa ivice kaznenog prostora volejom od stative poslao loptu u mrežu.
Međutim, svega 45 sekundi po povratku sa odmora Borusija je ponovo bila u prednosti. Uno je proigrao Franka Onoru, koji je snažnim udarcem matirao Hajna, da bi francuski fudbaler u završnici utakmice drugim pogotkom, posle individualne minijature, doveo goste nadomak iznenađujućeg trijumfa.
Menhengladbah je još u 85. minutu imao dva gola prednosti, ali se ispostavilo da ni to nije dovoljno protiv Verdera. Dinkči je drugim pogotkom vratio neizvesnost u utakmicu, a onda je na scenu stupio Filkrug. Nemački reprezentativac je u drugom minutu sudijske nadoknade umakao čuvaru i iz neposredne blizine pogodio za konačnih 3:3.
Filkrug je dodatno učvrstio prvo mesto na listi strelaca nemačkog prvenstva, a još impresivnije zvuči podatak da je tresao mrežu na sedam uzastopnih bundesligaških utakmica, a postigao je ukupno devet golova u tom periodu. Pogađao je na svih šest ovosezonskih prvenstvenih utakmica na Vezeru, dok je čak tri puta bio strelac u sudijskoj nadoknadi, po čemu mu nema ravnog u Bundesligi.
I nije Filkrug jedini koji je oborio ili izjednačio neki rekord u petak uveče. Verder je prvi put u klupskoj istoriji čak četiri puta tokom jedne bundesligaške sezone uspeo da izbegne poraz posle zaostatka od dva gola. Pre Menhengladbaha, takve povratke priređivao je protiv Augzburga (3:2), Borusije Dortmund (2:2) i Paderborna (2:2). A odigrano je tek 11 kola.
Klub iz Bremena je, takođe, prvi put posle 21 godine ostao neporažen na prvih šest domaćih utakmica u sezoni i trenutno zauzima šesto mesto na tabeli Bundeslige.
Borusija iz Menhengladbaha ostaje zakucana za dno tabele sa svega pet osvojenih bodova i šest bodova zaostatka za sigurnom zonom. Teško da će skoro imati bolju priliku da popravi svoj položaj od one koju je ispustila u Bremenu.
BUNDESLIGA – 11. KOLO
Petak
Verder - Menhengladbah 3:3 (1:1)
/Dinkči 38, 85, Filkrug 90+2 - Diks pen 27, Onora 46, 78/
Subota
15.30: (1,97) Keln (3,90) Elverzberg (3,40) – MOZZART RELAX
15.30: (8,50) Hamburger (6,25) Bajern (1,28) – MOZZART RELAX
15.30: (1,55) Majnc (4,60) Union Berlin (5,20) – MOZZART RELAX
15.30: (2,55) Paderborn (3,50) Šalke (2,65) – MOZZART RELAX
18.30: (1,90) Štutgart (4,20) Ajntraht Frankfurt (3,40) – MOZZART RELAX
Nedelja
15.30: (2,65) Frajburg (3,70) RB Lajpcig (2,40) – MOZZART RELAX
17.30: (1,70) Hofenhajm (4,40) Augzburg (4,10) – MOZZART RELAX
19.30: (2,15) Borusija Dortmund (4,00) Bajer Leverkuzen (2,95) – MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama