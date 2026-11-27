Nije slučajno što u Nemačkoj odavno važi izreka da utakmica traje 90 minuta, mada bi u slučaju Verdera iz Bremena trebalo dodati i sudijsku nadoknadu. Četvrti put ove sezone ekipa Danijela Tijuna uspela je da izbegne poraz nakon što je bila u zaostatku od dva gola, a junak još jednog spektakularnog povratka bio je čovek koji u 33. godini igra fudbal života - Niklas Filkrug.

Iskusni nemački napadač golom u drugom minutu sudijske nadoknade sprečio je Borusiju iz Menhengladbaha da ostvari tek drugu prvenstvenu pobedu u sezoni, doneo Verderu bod na otvaranju 11. kola Bundeslige 3:3 (1:1) i pritom izjednačio klupski rekord koji je više od dve decenije bio u vlasništvu legendarnog Miroslava Klosea. Bio je to njegov 11. pogodak u isto toliko prvenstvenih kola. Jedini fudbaler u istoriji Verdera koji je imao takav učinak u ovoj fazi bundesligaške sezone bio je Miroslav Klose u takmičarskoj 2005/06.