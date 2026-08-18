LUDI TIKET (-), utorak, 1.263.281 dinara: Holanđani zakucali Valjevca

Uplatno-isplatno mesto Valjevo 1.1 svedočilo je neverovatnoj fudbalskoj drami i jednom od najluđih tiketa viđenih u skorije vreme. Majstor je rešio da sa ulogom od 500 dinara napadne epsku ukupnu kvotu od 2.526,56, ciljajući astronomski maksimalni dobitak od 1.263.281 dinara. Na tiket su stavljena četiri meča sa izuzetno zahtevnom i atraktivnom igrom – da oba tima postignu najmanje po gol u oba poluvremena. Goleade na Islandu i u Holandiji počele su da se nižu tačno onako kako je zamišljeno, a tri neverovatno visoke pojedinačne kvote (5,50, 6,25 i 7,00) lagano su zaokružene nakon pravih festivala golova.

Ipak, kako to obično biva sa surovim sportskim pričama, sudbina se poigrala na četvrtom paru. Dok su mečevi Valur - Ka Akurejri (4:4), De Grafšap - AZ Alkmar II (2:5) i Ajaks II - Emen (4:6) doneli pravu kišu pogodaka, susret između Utrehta II i Vitesea ostao je nedorečen. Prvo poluvreme je završeno idealnim rezultatom 1:1, čime je prvi deo plana bio ispunjen, ali je u nastavku meča postignut samo još jedan gol za konačnih 1:3. Nedostajao je samo jedan jedini pogodak domaće ekipe u drugom poluvremenu da se Valjevo digne na noge i proslavi milionski dobitak.

Iako je tiket pao na poslednjem paru i ostavio žal za milionima, igrač ipak nije kući otišao praznih ruku zahvaljujući poznatom benefitu NAPLATI PROMAŠAJ. Pošto je proizvod pogođenih kvota na tiketu iznosio preko 240, ovaj ludi pokušaj je aktivirao utešnu nagradu koja iznosi pet puta više od uplaćenog iznosa. Tako je umesto potpunog gubitka, na uplatni ulog od 500 dinara isplaćena utešna suma od 2.500 dinara, pružajući igraču barem delimičnu satisfekciju za maestralno predviđanje golgeterskih ludila.