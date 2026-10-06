LUDI TIKET, utorak, 317.418 dinara: Bomba od tipovanja odjekuje iz Bogatića
Vreme čitanja: 2min | uto. 06.10.26. | 08:23
Skini kapu pred ova dva prelaza i isto toliko igrara na golove i pokloni se majstoru klađenja
Fudbalska groznica i neverovatna hrabrost krunisani su odličnim dobitkom u Bogatiću, gde je jedan strastveni igrač uspeo da zaokruži tiket koji se graniči sa čistom magijom. Dok većina igrača traži spas u ziheraškim opkladama, ovaj mačvanski majstor prognoze sastavio je četiri para Mozzart ponude i sa listićem nanišanio astronomski ukupni koeficijent 317,42. Hrabrost se isplatila u sekundi kada su se sve kockice sklopile, a uplatno mesto u Bogatiću postalo je centar slavlja o kome će se u ovom kraju pričati.
Prava vrteška emocija krenula je sa evropskih terena, gde su pogođena dva neverovatno teška prelaza u Ligi nacija. Prvo je Bosna i Hercegovina srušila Poljsku u meču gde je tipovano da će na poluvremenu biti nerešeno, a na kraju slaviti domaćin (X-1), što je donelo sjajnu kvotu 6,75, a odmah zatim je na isti način uhvaćen preokret Mađarske protiv Ukrajine (X-2) za kvotu 6,00. Kada je Španska druga liga donela goleadu između Kordobe i Tenerifa, sve oči bile su uprte u daleki Paragvaj. Tamo je Sportivo Trinidense opravdao očekivanja, pobedio Sportivo Lukeno i prebacio granicu postignutih golova za konačni trijumf i overu kvote 2,85.
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Statistika kaže da se ovakve stvari dešavaju retko, ali brojke na ovom tiketu ne lažu – na uloženih 1.000 dinara, maksimalna isplata je dostigla magičnih 317.418 dinara! Srećni dobitnik iz Bogatića pokazao je kako se sa dobrom intuicijom, jasnim planom i bez preteranog komplikovanja uzima ozbiljan novac, obezbedivši sebi mesto među legendama na početku ove sedmice.
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Mozzart RELAX donosi potpunu revoluciju na tržište sportskog klađenja jer igračima garantuje profit pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Reč je o pogodnosti koja automatski priznaje tip kao pogođen čim se ostvari ključna prednost na terenu – bilo da fudbalski tim povede sa dva gola razlike ili košarkaški tim pobegne na 16 poena prednosti. Krajnji rezultat utakmice više nema nikakav uticaj na vaš listić, čak i ako dođe do dramatičnih preokreta u samoj završnici. Ova olakšica obuhvata opklade na pobednika, a u fudbalskoj ponudi važi i za golove i prelaze 1-1 i 2-2, omogućavajući vam da osigurate dobitak na vreme i pratite utakmice potpuno rasterećeno.