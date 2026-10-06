LUDI TIKET, utorak, 317.418 dinara: Bomba od tipovanja odjekuje iz Bogatića

Fudbalska groznica i neverovatna hrabrost krunisani su odličnim dobitkom u Bogatiću, gde je jedan strastveni igrač uspeo da zaokruži tiket koji se graniči sa čistom magijom. Dok većina igrača traži spas u ziheraškim opkladama, ovaj mačvanski majstor prognoze sastavio je četiri para Mozzart ponude i sa listićem nanišanio astronomski ukupni koeficijent 317,42. Hrabrost se isplatila u sekundi kada su se sve kockice sklopile, a uplatno mesto u Bogatiću postalo je centar slavlja o kome će se u ovom kraju pričati.

Prava vrteška emocija krenula je sa evropskih terena, gde su pogođena dva neverovatno teška prelaza u Ligi nacija. Prvo je Bosna i Hercegovina srušila Poljsku u meču gde je tipovano da će na poluvremenu biti nerešeno, a na kraju slaviti domaćin (X-1), što je donelo sjajnu kvotu 6,75, a odmah zatim je na isti način uhvaćen preokret Mađarske protiv Ukrajine (X-2) za kvotu 6,00. Kada je Španska druga liga donela goleadu između Kordobe i Tenerifa, sve oči bile su uprte u daleki Paragvaj. Tamo je Sportivo Trinidense opravdao očekivanja, pobedio Sportivo Lukeno i prebacio granicu postignutih golova za konačni trijumf i overu kvote 2,85.