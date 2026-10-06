LUDI TIKET (-), utorak, 494.734 dinara: Slovaci mu pojeli pola miliona
Vreme čitanja: 2min | uto. 06.10.26. | 08:46
Samo za dvojku na Šri Lanku i keca na Bosnu zaslužio je medalju
Neverovatan sportski tiket sa čak 10 parova odigran je na Mozzart Bet sajtu, demonstrirajući izuzetno fudbalsko znanje, ali i podsećajući na surovu nepredvidivost sportskog klađenja. Sa ukupnom kvotom od 2.688,77 i umerenom uplatom od 160 dinara, ovaj tiket je ciljao astronomski dobitak od skoro pola miliona dinara. Igrač je pokazao vrhunski osećaj kombinujući mečeve Lige nacija, omladinske selekcije i niže evropske lige, uspešno gađajući visoke pojedinačne koeficijente koji su išli do kvote 1,60, do kvote 4,20.
Detaljna analiza pokazuje da je strategija bila raznovrsna i hrabra, što je donelo impresivan niz pogodaka. Tipovi na golove u mečevima Kipar - Letonija i Francuska - Belgija lako su prošli, dok je trijumf Bosne i Hercegovine nad Poljskom doneo sjajnu kvotu 2,95. Najveći analitički podvig predstavlja pogođena čista dvojka na utakmici Mauricijus - Šri Lanka, gde je uhvaćena fantastična kvota 4,20. Ipak, sudbonosni krah dogodio se u drugoj ligi Slovačke, gde je tip na pobedu Šamorina u gostima propao rezultatom 2:0, ostavljajući tiket na samo jednom promašenom paru.
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Iako je pad na jednom meču ranije značio potpuni gubitak, igrač je profitirao zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ. Pošto je proizvod pogođenih kvota na tiketu daleko premašio najveći predviđeni prag, aktiviran je mehanizam koji isplaćuje deset puta veću vrednost od uplate. Umesto razočaranja i nule, na račun ovog kladioca automatski je legla isplata od 1.600 dinara, što predstavlja sjajnu utešnu nagradu i dokaz da se visoke kvote u Mozzartu isplate čak i kada sportska sreća okrene leđa u poslednjem trenutku.
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