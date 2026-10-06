LUDI TIKET (-), utorak, 494.734 dinara: Slovaci mu pojeli pola miliona

Neverovatan sportski tiket sa čak 10 parova odigran je na Mozzart Bet sajtu, demonstrirajući izuzetno fudbalsko znanje, ali i podsećajući na surovu nepredvidivost sportskog klađenja. Sa ukupnom kvotom od 2.688,77 i umerenom uplatom od 160 dinara, ovaj tiket je ciljao astronomski dobitak od skoro pola miliona dinara. Igrač je pokazao vrhunski osećaj kombinujući mečeve Lige nacija, omladinske selekcije i niže evropske lige, uspešno gađajući visoke pojedinačne koeficijente koji su išli do kvote 1,60, do kvote 4,20.

Detaljna analiza pokazuje da je strategija bila raznovrsna i hrabra, što je donelo impresivan niz pogodaka. Tipovi na golove u mečevima Kipar - Letonija i Francuska - Belgija lako su prošli, dok je trijumf Bosne i Hercegovine nad Poljskom doneo sjajnu kvotu 2,95. Najveći analitički podvig predstavlja pogođena čista dvojka na utakmici Mauricijus - Šri Lanka, gde je uhvaćena fantastična kvota 4,20. Ipak, sudbonosni krah dogodio se u drugoj ligi Slovačke, gde je tip na pobedu Šamorina u gostima propao rezultatom 2:0, ostavljajući tiket na samo jednom promašenom paru.