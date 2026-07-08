Bodiroga i Bueno predstavili novi projekat - Euroleague Basketball+

Na predstavljanju je prikazana ambicija projekta "Euroleague Basketball+" da postane digitalni dom evropske klupske košarke, objedinjavanjem takmičenja, sadržaja, tehnologije, komercijalnih mogućnosti i iskustva za navijače u jedinstven ekosistem. Kreiran prema filozofiji „navijač na prvom mestu“, "Euroleague Basketball+" ima za cilj da istovremeno ojača klubove, lige i partnere kroz zajedničku digitalnu platformu i inovativni poslovni model. Predsednik Evrolige Dejan Bodiroga na otvaranju događaja pozdravio je prisutne i naglasio značaj saradnje u oblikovanju budućnosti ovog sporta. Pre početka prezentacije, predvodio je i odavanje počasti pokojnom Eduardu Porteli, pa je istakao njegov trajni doprinos evropskoj košarci.

"Euroleague Basketball+ je mnogo više od digitalne platforme. On predstavlja našu ambiciju da stvorimo povezan košarkaški ekosistem koji okuplja navijače, klubove, lige i partnere kroz inovativne proizvode, usluge i iskustva. Saradnja nije samo poruka – ona je naša obaveza. Samo zajedničkim radom možemo da otključamo puni potencijal našeg sporta i prenesemo jedinstvenu strast, autentičnost i vrednosti evropske košarke u svaki kutak sveta“, rekao je Bodiroga.

Više od same digitalne platforme, "Euroleague Basketball+" predstavlja sledeću fazu razvoja evropske klupske košarke, zasnovanu na četiri strateška stuba: Izvrsnost takmičenja, rast vrednosti sportskih i komercijalnih resursa, razvoj komercijalnog poslovanja, integracija svih učesnika u košarkaškom ekosistemu. Cilj ove inicijative je stvaranje povezanijeg sistema u kojem će klubovi, domaće lige i ostali akteri moći da sarađuju kako bi zajedno iskoristili puni potencijal evropske košarke.

Izvršni direktor Evrolige Ćus Bueno predstavio je stratešku viziju projekta, objasnio je i da je inicijativa osmišljena tako da navijače stavi u centar pažnje, uz istovremeno stvaranje novih mogućnosti za sve učesnike profesionalne košarke.

"Euroleague Basketball+ predstavlja sledeći korak u razvoju evropske klupske košarke. Osmišljen je da objedini takmičenja, klubove, lige i partnere u zajednički ekosistem koji navijača stavlja u samo središte. Smanjenjem fragmentacije i stvaranjem jedinstvene destinacije za sadržaj, proizvode i iskustva, gradimo platformu koja će osnažiti sve učesnike i pružiti navijačima širom sveta neuporedivo košarkaško iskustvo", rekao je Bueno.

Na događaju je istaknut i izuzetan zamah evropske klupske košarke nakon još jedne rekordne sezone po posećenosti utakmica, digitalnoj angažovanosti navijača i globalnoj gledanosti. "Euroleague Basketball+" nastavlja da gradi na tom uspehu kroz dugoročnu viziju usmerenu na inovacije, održiv rast i još veću saradnju svih učesnika u sportu. Glavna direktorka za digitalni razvoj Evrolige Marta Alvarez takođe se oglasila.

"Euroleague Basketball+ razvijamo u saradnji sa nekim od vodećih svetskih tehnoloških kompanija kako bismo navijačima pružili jedinstveno i inovativno iskustvo. Platforma je osmišljena da okupi čitav košarkaški ekosistem na jednom mestu. Njen cilj je jačanje saradnje među svim učesnicima, stvaranje novih sinergija i povećanje publike, dok će navijačima ponuditi jedinstvenu destinaciju za pristup širokom spektru sadržaja, proizvoda, iskustava i prilika povezanih sa sportom koji svi volimo".

Ova prezentacija označava početak uvođenja Euroleague Basketball+, koji će postepeno donositi nove digitalne proizvode, usluge i komercijalne mogućnosti namenjene navijačima, klubovima, ligama i partnerima, potvrđujući posvećenost Evrolige daljem razvoju i rastu evropske klupske košarke, navodi se na sajtu evropskog takmičenja.