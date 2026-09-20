Zvezda iz Kengura! Konačno da se nešto desi

Promenio je rođeni Majorčanin čak osam startera u odnosu na meč u Pančevu i očigledno dobio dodire klase sposobne da reše niski blok. Nešto čemu treba da teži Crvena zvezda je akcija kod prvog gola. Sve je bilo odigrano iz prve: Elšnik , Abu Fani i Tomaš Hendel su iskreirali višak za Kipranina Loizua , koji je lako pronašao Arnautovića .

Crvena zvezda je do kraja poluvremena praktično rešila pitanje pobednika, dok je nadu Nišlija zakucao Tomaš Hendel. Korektno je i ove večeri delovao Portugalac, mada se videlo da ima problem sa fizičkim atributima, baš kao i Abu Fani koji je iskoristio odličnu igru leđima Marka Arnautovića.

Uzimajući u obzir mršave ofanzivne standarde viđene od Crvene zvezde u poslednjim mečevima Mozzart Bet Superligi, izdanje protiv niškog Radničkog može i da se okarakteriše kao solidno. Bilo je sadržaja pred golom vrlo dobrog Ivana Kostića, nesumnjivo najboljeg pojedinca na terenu u prvih 45 minuta. Dva puta je golman Nišlija krotio zicere Marka Arnautovića, nateravši Alberta Rijeru da već u 23. minutu uperi prst ka Bambi Dijengu i pošalje ga na zagrevanje. Mučio se Marko Arnautović, nestrpljiva je bila publika na zapadnoj tribini, koja mu je sporadičnim zvižducima jasno stavila do znanja da je potrošio i onako tanak kredit.

Međutim, imao je Rijera strpljenja i pogodio. Od totalnog negativca, Marko Arnautović se pretvorio u tihog junaka Zvezdinog ubedljivog vođstva. I da je hteo, bivši reprezentativac Srbije nije mogao da promaši gol posle španske akcije u režiji Tomaša Hendela i Loiza Loizua. Možda je to ono što traži Albert Rijera, mada je gledajući trenutno stanje daleko od cilja.

Kažemo, bilo je sadržaja pred mrežom niškog Radničkog. Pokušao je Marko Neđić visokim presingom da iznenadi stare znance sa najvećeg srpskog stadiona. Ali, kada je Crvena zvezda prošla lako i dobila „gratis prostor“ – odustao je. Pretvorila se utakmica na stadionu „Rajko Mitić“ u meč na jedan gol. Opet je Crvena zvezda igrala u širinu, čuvala loptu kao znamenitost iz Narodnog muzeja. Bilo je to konkretnije nego pre sedam dana protiv IMT-a ili u Pančevu. Najviše zbog činjenice da se kapitenu Aleksandru Kataiju igrao fudbal. Nije Magiko imao statistički učinak, ali je finim potezima vremešnog majstora ostavljao širinu i prostor Loizuu. Izraelac je u prvoj obećavajućoj šansi bio malo i sebičan, u drugoj je kao na tacni poslužio Marka Arnautovića i doprineo da nekadašnji as skine teret „krompira“ kada je reč o učinku u prvenstvu.

Previše je niški Radnički, bez Abasa, bio fokusiran na defanzivu i niski blok. Nije to ono čemu teži Marko Neđić, ali je verovatno bio nateran individualnom snagom crveno-belih. Udarac Vitasa sa 16 metara bio je nešto najbolje što smo videli ispred gola Mateusa.

Oslanjao se Marko Arnautović ove večeri na tandemsku igru sa Aleksandrom Kataijem. Bilo je to vrlo zanimljive koprodukcije, kao u jednoj situaciji kada je kapiten preskočio loptu, a Arnautović nastavio akciju petom. Nije im se posrećilo ni tada, ni na početku kada je udarac Zvezdinog Magika nekako Kostić skrenuo u korner.

Upisao je na kraju Arnautović i asistenciju, pošto se uvalio leđima u telo Vitasa i odigrao kratko i precizno za Abu Fanija. Lak posao imao je reprezentativac Izraela.