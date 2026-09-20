Zvezda iz Kengura! Konačno da se nešto desi

Vreme čitanja: 9min | ned. 20.09.26. | 20:55
Crveno-beli ubedljivi protiv niškog Radničkog za velikih plus šest pred reprezentativnu pauzu – 3:0
Sećate se sigurno onog kultnog lika iz ostvarenja „Kada porastem biću Kengur“, koji na vrhu voždovačkog solitera, u trenucima višesatne dosade, glasno viče: „Kada će nešto da se desi“. Baš tako su se osećali navijači Crvene zvezde dok su gledali tim Alberta Rijere poslednjih sedmica u Mozzart Bet Superligi. Nadali su se malom boljitku i konačno ga – dočekali. Daleko je i pobeda nad večeras slabim Nišlijama (3:0) od onog čemu teži Albert Rijera, niti zadovoljava evropske standarde, ali konačno je imalo šta da se vidi u režiji devetostrukog uzastopnog šampiona Srbije.
Crvena zvezda je imala kontrolu i ako je potrebno govoriti o boljitku, onda se isti odnosi na lagan izlazak iz suparničkog presinga. Crveno-beli su bili strpljivi i ovog puta protiv tima Marka Neđića skratili periode dosadne igre prvom do sebe. Delovalo je da će Marko Arnautović imati još jednu u nizu teških i besanih noći od kada nosi dres Crvene zvezde. Prve dve kolosalne šanse je promašio, treću je spakovao posle asistencije Loiza Loizua i poveo crveno-bele ka devetom uzastopnom trijumfu. Mnogo, mnogo više se očekivalo od gostiju sa juga Srbije. Tačno je da Nišlije imaju mršav bodovni učinak, ali se nekako verovalo da će dugogodišnji stanovnik Marakane Marko Neđić pokušati da iskoristi tranzicione dane Alberta Rijere. Imali su gosti samo jednu jedinu izglednu priliku kada je očajno reagovao Šestjuk sredinom drugog poluvremena.
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Promenio je rođeni Majorčanin čak osam startera u odnosu na meč u Pančevu i očigledno dobio dodire klase sposobne da reše niski blok. Nešto čemu treba da teži Crvena zvezda je akcija kod prvog gola. Sve je bilo odigrano iz prve: Elšnik, Abu Fani i Tomaš Hendel su iskreirali višak za Kipranina Loizua, koji je lako pronašao Arnautovića.
Crvena zvezda je do kraja poluvremena praktično rešila pitanje pobednika, dok je nadu Nišlija zakucao Tomaš Hendel. Korektno je i ove večeri delovao Portugalac, mada se videlo da ima problem sa fizičkim atributima, baš kao i Abu Fani koji je iskoristio odličnu igru leđima Marka Arnautovića.
Uzimajući u obzir mršave ofanzivne standarde viđene od Crvene zvezde u poslednjim mečevima Mozzart Bet Superligi, izdanje protiv niškog Radničkog može i da se okarakteriše kao solidno. Bilo je sadržaja pred golom vrlo dobrog Ivana Kostića, nesumnjivo najboljeg pojedinca na terenu u prvih 45 minuta. Dva puta je golman Nišlija krotio zicere Marka Arnautovića, nateravši Alberta Rijeru da već u 23. minutu uperi prst ka Bambi Dijengu i pošalje ga na zagrevanje. Mučio se Marko Arnautović, nestrpljiva je bila publika na zapadnoj tribini, koja mu je sporadičnim zvižducima jasno stavila do znanja da je potrošio i onako tanak kredit.
Međutim, imao je Rijera strpljenja i pogodio. Od totalnog negativca, Marko Arnautović se pretvorio u tihog junaka Zvezdinog ubedljivog vođstva. I da je hteo, bivši reprezentativac Srbije nije mogao da promaši gol posle španske akcije u režiji Tomaša Hendela i Loiza Loizua. Možda je to ono što traži Albert Rijera, mada je gledajući trenutno stanje daleko od cilja.
Kažemo, bilo je sadržaja pred mrežom niškog Radničkog. Pokušao je Marko Neđić visokim presingom da iznenadi stare znance sa najvećeg srpskog stadiona. Ali, kada je Crvena zvezda prošla lako i dobila „gratis prostor“ – odustao je. Pretvorila se utakmica na stadionu „Rajko Mitić“ u meč na jedan gol. Opet je Crvena zvezda igrala u širinu, čuvala loptu kao znamenitost iz Narodnog muzeja. Bilo je to konkretnije nego pre sedam dana protiv IMT-a ili u Pančevu. Najviše zbog činjenice da se kapitenu Aleksandru Kataiju igrao fudbal. Nije Magiko imao statistički učinak, ali je finim potezima vremešnog majstora ostavljao širinu i prostor Loizuu. Izraelac je u prvoj obećavajućoj šansi bio malo i sebičan, u drugoj je kao na tacni poslužio Marka Arnautovića i doprineo da nekadašnji as skine teret „krompira“ kada je reč o učinku u prvenstvu.
Previše je niški Radnički, bez Abasa, bio fokusiran na defanzivu i niski blok. Nije to ono čemu teži Marko Neđić, ali je verovatno bio nateran individualnom snagom crveno-belih. Udarac Vitasa sa 16 metara bio je nešto najbolje što smo videli ispred gola Mateusa.
Oslanjao se Marko Arnautović ove večeri na tandemsku igru sa Aleksandrom Kataijem. Bilo je to vrlo zanimljive koprodukcije, kao u jednoj situaciji kada je kapiten preskočio loptu, a Arnautović nastavio akciju petom. Nije im se posrećilo ni tada, ni na početku kada je udarac Zvezdinog Magika nekako Kostić skrenuo u korner.
Upisao je na kraju Arnautović i asistenciju, pošto se uvalio leđima u telo Vitasa i odigrao kratko i precizno za Abu Fanija. Lak posao imao je reprezentativac Izraela.
Posle lepog gola Tomaša Hendela, Albert Rijera je mogao još malo da kombinuje. Tako smo videli i hokejašku izmenu kada su u istom trenutku na teren kročili Dijeng, Ristić, Ivanić i Vasilije Kostov (dok je Katai izašao). Spušten je ritam meča, ali je Crvena zvezda povremeno lako ulazila u šanse. Poput situacije kada je promašio Ivanić. Poništen je pogodak Dijenga zbog ofsajda, a nakon njegovog odličnog dodavanja je dobru priliku propustio i Abu Fani. Najzanimljiviji detalj u finišu meča desio se u 77. minutu kada je Loizu ustupio mesto mladom Kimu. Poskakale su kolege iz državne televizije Južne Koreje kao da je meč i dalje otvoren. Jasan dokaz da Kima tamo daleko gledaju kao nacionalno blago.
CRVENA ZVEZDA – RADNIČKI NIŠ 3:0 (2:0)
/Arnautović 29, Abu Fani 38, Handel 49/
Stadion: Rajko Mitić
Gledalaca: Oko 4.000
Sudija: Novak Simović
CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Mateus – Nakajama 6,5, Veljković 6,5, Strika 6,5 (od 60. Ristić 6,5) – Gaštarov 6,5, Elšnik 7 – Handel 7 (od 60. Kostov 6), Abu Fani 6,5 – Loizu 7 (od 76. Kim), Katai 7 (od 60. Ivanić 6,5), Arnautović 7 (od 60. Dijeng 6).
RADNIČKI NIŠ (4-2-3-1): Kostić 6,5 – Veličković 5,5, Vitas 5, Jokić 5, Vidović 5 (od 46. Abas 5,5) – Krajišnik 5,5, Milosavljević 6 – Nikolić 5 (od 46. Petrović 5,5), Izderić 5,5, Mustafa 5 (od 62. Ivanović) – Šestjuk 5 (od 74. Rošević).
Igrač utakmice: Marko Arnautović
MOZZART BET SUPERLIGA, 10. KOLO
Subota
Novi Pazar - Zemun 2:2 (1:0)
/Ljajić 15, Miljković 64 - Bakić 49, Petrović 90+3/
Vojvodina - IMT 1:1 (1:0)
/Sukačev 2 - Glišić 61/
OFK Beograd Mozzart Bet - Radnički Kragujevac 3:5 (2:2)
/Silue 6, 21, Pavlović 66 - Sise 11, Sremčević 34, 46, Buhta 75, Alić 84/
Radnik - Partizan 4:4 (3:1)
/Kvarši 27, Bogdanović 37, 65, Lazić 45+2 - Kojzek 18, Radojičić 54 ag, Simić 59, Penja 74/
Nedelja
Mačva - Mladost 1:2 (1:0)
/Delibašić 29 – Ćirić 65pen, Tašovski 83/
Crvena zvezda - Radnički Niš 3:0 (2:0)
/Arnautović 29, Abu Fani 38, Handel 49/
U toku: Železničar Pančevo - Čukarički